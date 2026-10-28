Wiklundin uudistus on valmis
17.11.2026 11:12:53 EET | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Turun Kauppatorin laidalla sijaitsevan Wiklundin uudistuksen valmistumista juhlistetaan virallisella nauhanleikkuulla keskiviikkona 18. marraskuuta klo 10 Wiklundin pyöröovien edessä.
Wiklund kokoaa saman katon alle kauppaa, ruokaa, hyvinvointia, palveluita, hotellielämää ja kohtaamisia. Ajatus on yksinkertainen: Wiklund on paikka, jossa on helppo hoitaa arki, mutta johon on yhtä helppo jäädä viihtymään.
– Wiklundin vahvuus syntyy siitä, että täällä kohtaavat arki ja elämykset poikkeuksellisen luontevasti. Samalla käynnillä voi hoitaa ruokaostokset, tavata ystäviä, käydä treenaamassa tai jäädä illalliselle ja kattojen ylle drinkille. Haluamme, että Wiklund tarjoaa aina vähän enemmän kuin mitä täältä alun perin tultiin hakemaan, sanoo Wiklundin kehitysjohtaja Meri Hakulinen.
Vuosikymmenten kohtaamispaikka Turun ytimessä
Wiklund on vuosikymmenten ajan ollut yksi Turun tunnetuimmista kulmista ja turkulaisten oma paikka Kauppatorin laidalla. Turun Osuuskaupalle se on ollut enemmän kuin kiinteistö: paikka, jossa kauppa, palvelut ja asiakasomistajat ovat kohdanneet keskellä kaupunkia. Nyt uudistettu Wiklund kokoaa saman katon alle useita Turun Osuuskaupan liiketoimintoja ja kumppaneita.
– Wiklundin visio on olla Turun ikonisin kulma. Ikonisuus ei synny historiasta tai sijainnista yksin, vaan se pitää ansaita joka päivä. Siksi haluamme, että arki toimii Wiklundilla poikkeuksellisen hyvin ja sen päälle syntyy vahva, mieleen jäävä kokemus. Turun Osuuskaupan kulmakivenä Wiklundin tehtävä on uudistua jatkuvasti, vahvistaa Turun keskustan vetovoimaa ja tuoda kaupunkiin aina jotain uutta, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund.
Uudistuneen Wiklundin näkyvimpiä vetonauloja ovat keskustaan saapunut Prisma ja Wiklundiin muuttanut ELIXIA. Myös Sokos on viittä vaille valmis, ja sen valmistumista juhlitaan tapahtumin lauantaista alkaen aina viikon 48 lopulle.
Wiklundin kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Original Sokos Hotel Wiklund, Walo Rooftop Bar, Trattoria, Coffee House, Hesburger, S-Pankki ja asiakasomistajapalvelut, Alko, Wiklundin Apteekki, suutari, ompelimo, Tapahtumatori eWent, Wauditorio sekä kokousosasto Wirta.
Kokonaisuus täydentyy edelleen, kun Turun Kauppahalli avautuu Wiklundin kortteliin keväällä 2027. Kauppahallin myötä kulmalle saadaan jälleen yksi uusi vahva pala turkulaista kaupunkielämää.
Wiklund ei siis valmistu kerralla. Jatkuva uudistuminen kuuluu sen identiteettiin: historiallinen kulma elää ajassa ja tarjoaa aina uuden syyn tulla takaisin.
Tapahtumia ja etuja
Perjantaina 20.11. Wiklundilla jaetaan ”Turkulainen ikoni” -kasseja klo 9 alkaen 500 ensimmäiselle asiakkaalle. Wiklundin valmistumisen jälkeen vuorossa on uudistuneen Sokoksen juhlaviikko, joka käynnistyy muotinäytöksellä lauantaina 21.11., jonka jälkeen myymälässä on runsaasti tapahtumia viikon 48 loppuun asti.
Aina uutta.
Vuodesta 1895.
Lisätiedot
Meri Hakulinen
Kehitysjohtaja, Wiklund
0400 256 881
meri.hakulinen@sok.fi
Wiklund on Turun Kauppatorin laidalla sijaitseva Turun Osuuskaupan omistama ikoninen kulma. Uudistuneella Wiklundilla toimivat Prisma, Sokos, Original Sokos Hotel Wiklund, Walo Rooftop Bar, Trattoria, Coffee House, Hesburger, S-Pankki ja asiakasomistajapalvelut, Alko, Wiklundin Apteekki, ELIXIA, suutari, ompelimo, Tapahtumatori eWent, Wauditorio ja kokousosasto Wirta. Keväällä 2027 Turun kauppahalli avautuu Wiklundin naapuriin.
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