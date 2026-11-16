Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) muodostavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa, että alueiden työnjako ja yhteistyö tukevat laadukkaiden, kustannusvaikuttavien ja yhdenvertaisesti saatavien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämistä.

Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa päivystys- ja ensihoitopalveluissa, erikoissairaanhoidossa, vaativissa ja harvoin tarvittavissa palveluissa sekä lääkinnällisissä tukipalveluissa. Yhteistyö koskee myös henkilöstön ja osaamisen varmistamista, tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja innovaatioita, tiedonhallintaa sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista.

Yhteistyösopimuksella pyritään siihen, että Pohjois-Suomen yhteisiä voimavaroja käytettäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Työnjaolla voidaan esimerkiksi koota yhteen erityistä osaamista tai merkittäviä investointeja vaativia palveluja silloin, kun se on palvelujen laadun, saatavuuden ja potilasturvallisuuden kannalta perusteltua.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen edellinen yhteistyösopimus päättyi vuoden 2025 lopussa. Uutta vuosia 2027–2029 koskevaa sopimusta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueiden kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sopimusluonnoksesta lausuntonsa elokuussa 2026.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen vuosille 2027–2029. Lisäksi se esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi pelastustoiminnan yhteistyöalueen jo hyväksytyn toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen.

Yhteistyösopimuksen hyväksyvät kaikkien neljän hyvinvointialueen aluevaltuustot. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki aluevaltuustot ovat sen hyväksyneet. Lapin ja Keski-Pohjanmaan aluevaltuustot ovat jo hyväksyneet sopimuksen. Kainuun ja Pohteen aluevaltuuston on määrä hyväksyä sopimus loppuvuoden aikana.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Ikäihmisten asumispalvelujen palveluntuottajarekisterin jatkaminen

Hankintapäätös: perusterveydenhuollon hammasteknisten töiden hankinta

Titania-työvuorosuunnittelukokonaisuuden päivitys

Oikaisuvaatimukset

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta

Jäsenmuutokset Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustossa

Tiedoksiantoasiat

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Psykiatrian väistötilojen sopimusten allekirjoittaminen (lisäpykälä)

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.11.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.