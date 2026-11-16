Pohjois-Suomen hyvinvointialueet tiivistävät yhteistyötään vuosina 2027–2029
17.11.2026 11:33:03 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 17.11.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen hyväksymistä vuosille 2027–2029. Sopimuksella vahvistetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteistyötä sekä sovitaan työnjaosta sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) muodostavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa, että alueiden työnjako ja yhteistyö tukevat laadukkaiden, kustannusvaikuttavien ja yhdenvertaisesti saatavien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämistä.
Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa päivystys- ja ensihoitopalveluissa, erikoissairaanhoidossa, vaativissa ja harvoin tarvittavissa palveluissa sekä lääkinnällisissä tukipalveluissa. Yhteistyö koskee myös henkilöstön ja osaamisen varmistamista, tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja innovaatioita, tiedonhallintaa sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista.
Yhteistyösopimuksella pyritään siihen, että Pohjois-Suomen yhteisiä voimavaroja käytettäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Työnjaolla voidaan esimerkiksi koota yhteen erityistä osaamista tai merkittäviä investointeja vaativia palveluja silloin, kun se on palvelujen laadun, saatavuuden ja potilasturvallisuuden kannalta perusteltua.
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen edellinen yhteistyösopimus päättyi vuoden 2025 lopussa. Uutta vuosia 2027–2029 koskevaa sopimusta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueiden kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sopimusluonnoksesta lausuntonsa elokuussa 2026.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen vuosille 2027–2029. Lisäksi se esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi pelastustoiminnan yhteistyöalueen jo hyväksytyn toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen.
Yhteistyösopimuksen hyväksyvät kaikkien neljän hyvinvointialueen aluevaltuustot. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki aluevaltuustot ovat sen hyväksyneet. Lapin ja Keski-Pohjanmaan aluevaltuustot ovat jo hyväksyneet sopimuksen. Kainuun ja Pohteen aluevaltuuston on määrä hyväksyä sopimus loppuvuoden aikana.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Ikäihmisten asumispalvelujen palveluntuottajarekisterin jatkaminen
- Hankintapäätös: perusterveydenhuollon hammasteknisten töiden hankinta
- Titania-työvuorosuunnittelukokonaisuuden päivitys
- Oikaisuvaatimukset
- Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta
- Jäsenmuutokset Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustossa
- Tiedoksiantoasiat
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
- Psykiatrian väistötilojen sopimusten allekirjoittaminen (lisäpykälä)
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.11.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Miia TurpeinenOYS yliopistosairaalan johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 152 2655miia.turpeinen@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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