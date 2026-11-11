Suomalainen tekoälyassistentti Airut tuo henkilökohtaisen apurin suoraan WhatsAppiin ja Telegramiin
17.11.2026 13:42:47 EET | MDIL Labs Oy | Tiedote
Suomessa kehitetty tekoälyassistentti Airut esitellään kutsuvieraille ja medialle tänään tiistaina 17.11.2026 klo 17.11 Allas Sea Poolilla Helsingissä. Airut on henkilökohtainen apuri, joka toimii käyttäjän omassa viestisovelluksessa ilman erillistä sovellusta. Käyttäjä päättää, mitä tietoja Airut saa käyttää, ja Airutin omiin järjestelmiin tallennetut käyttäjätiedot säilytetään eurooppalaisilla palvelimilla.
Viestisovelluksissa toimivia henkilökohtaisia tekoälyassistentteja pidetään alan seuraavana isona kehitysaskeleena, ja niiden odotetaan yleistyvän vuoden 2027 aikana. Syksyn 2026 aikana markkinoille on tullut muutamia amerikkalaisia palveluita, ja lisää on tulossa. Airut tuo markkinoille Suomessa kehitetyn vaihtoehdon, jonka suunnittelussa tietosuoja, toiminnan läpinäkyvyys ja käyttäjän mahdollisuus hallita assistenttia ovat olleet lähtökohtina alusta asti.
Käyttäjä määrittelee, mitä tietoja Airut saa käyttää ja millaisia tehtäviä se saa hoitaa. Palveluun liitettyjen viestisovellusten ja muiden ulkopuolisten palvelujen osalta tietojen käsittelystä kerrotaan Airutin tietosuojakuvauksessa.
Vasen aivopuolisko tekee assistentista huolellisen
Airutin ytimessä on helsinkiläisen MDIL Labsin kehittämä deterministinen päättelyjärjestelmä. Käytännössä MDIL tuo tekoälylle vasemman aivopuoliskon, joka tekee siitä huolellisen ja loogisen. Airut hyödyntää olemassa olevia kielimalleja, mutta MDIL:n järjestelmän ansiosta se käyttää niitä tehokkaammin ja ohjaa niiden toimintaa käyttäjän määrittelemissä rajoissa. Siksi Airutista on voitu rakentaa edullinen, tehokas ja turvallinen assistentti, jota kuka tahansa voi käyttää.
”Halusimme tehdä assistentin, jonka käyttöönotto ei vaadi uutta sovellusta eikä teknistä osaamista. Airut asuu siinä sovelluksessa, jota ihmiset käyttävät jo valmiiksi joka päivä. Yhtä tärkeää on, että käyttäjä voi hallita, mitä tietoja assistentti käyttää ja mitä se saa tehdä”, sanoo Airut Technologiesin perustajaosakas Petteri Jakobsson.
Yksi Airut, monta roolia
Airut muokkautuu ja kehittyy käyttäjänsä mukana. Yrittäjälle se on assistentti, joka auttaa pyörittämään yrityksen käytännön asioita, ja yksityiskäytössä henkilökohtainen apuri kodin ja arjen askareisiin. Lisäksi Airut tuo markkinoille uuden kategorian: perheen tai ystäväpiirin yhteisen apurin, joka muistaa sovitut asiat ja hoitaa sille annettuja tehtäviä.
Suuren yrityksen johtajalle tai johtoryhmälle Airut voi toimia asiantuntijaryhmänä ja assistenttina päätöksenteon tukena. Kaupungeille ja yrityksille se taipuu moneen rooliin, esimerkiksi matkailuoppaaksi.
Kaikki hoituu yhdestä WhatsApp- tai Telegram-keskustelusta. Airut-tuoteperheen palvelut julkistetaan vaiheittain tulevien kuukausien aikana.
Julkaisutilaisuus tänään 17.11.2026
Airut esitellään tänään klo 17.11 Allas Sea Poolilla samassa kutsuvierastilaisuudessa, jossa MDIL Labs julkaisee oman teknologiansa. Median edustajat voivat vielä ilmoittautua osoitteeseen petteri@airut.ai tai numeroon 0503364737.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petteri JakobssonAirut Technologies Oypetteri@airut.ai
Linkit
Airut Technologies Oy
Airut Technologies Oy on vuonna 2026 perustettu helsinkiläinen yritys, joka kehittää viestisovelluksissa toimivia tekoälyassistentteja. Airutin päättelymoottorina toimii MDIL Labs Oy:n teknologia.
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