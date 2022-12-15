Muotoilua ja arkkitehtuuria tukeva Askon Säätiö on pitkään ollut huolissaan muotoilun arvosta ja merkityksestä kotimaisessa tuotannossa, erityisesti huonekaluteollisuudessa.

Huonekalukaupan volyymi seuraa korostuneesti talouden kehitystä. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana kotimaisten huonekaluyritysten markkinaosuus on puolittunut. Kun 2000-luvun alussa kotimainen tuotanto kattoi 60 prosenttia huonekalukaupasta, niin viime vuonna sen osuus oli vajaan kolmanneksen.

Suomalaisen muotoilun arvo on edelleen merkittävä pitkään jatkuneen suunnitteluperinteen ansiosta. Korkeatasoisen tuotannon kulmakivinä on ollut näkemyksellisyys ja teollisuuden luottamus siihen.

Eettinen, ekologinen ja elämyksellinen suunnittelu etulinjaan

Askon Säätiön hallituksen puheenjohtajan, professori Sirpa Asko-Seljavaaran mielestä viimeistään nyt on kiinnitettävä huomiota huonekaluteollisuuden tulevaisuuteen ja rakennettava markkinatilanteen haastavaa uutta luottamusta huonekalukauppaan. Säätiö nostaa esille myös pienemmän mittakaavan lähituotannon mahdollisuuksia eettiseen, ekologiseen ja elämykselliseen suunnitteluun, valmistamiseen, jakeluun ja käyttöön. Vakiintuneet valmistuksen, suunnittelun ja muotoilun ajattelutavat eivät enää riitä.

Säätiö on järjestänyt nuorille arkkitehdeille ja muotoilijoille alkuvuoden kestäneen työpajasarjan, jossa pohdittiin suunnittelijan, tekijän ja käyttäjän omaa vastuuta. Työpajan tuloksista nousee esille huomion kiinnittäminen suunnittelupöydän kokonaisuuksista yksityiskohtiin sekä käytännön havainnoista kokonaisuuksien rakentamiseen. Työpajan tuloksena syntynyt manifesti esiteltiin alan ammattilaisille säätiön järjestämässä keskustelutilaisuudessa 18.11.2026.

Askon Säätiön työpajaan osallistuivat arkkitehti Tommy Lindgren, arkkitehti Auvo Lindroos, muotoilija Hanna-Kaarina Heikkilä, muotoilija, väitöstutkija Riku Tulkki ja muotoilija Antti Tuomi. Säätiön hallituksesta mukana olivat arkkitehti Pentti Kareoja ja teollinen muotoilija Hannu Kähönen. Työpajojen vetäjänä toimi FM Markus Leikola.