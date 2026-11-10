Toiminta Pyhtään, Virolahden ja Korian neuvoloiden toimipisteissä lakkautetaan 1.1.2027 alkaen. Jatkossa Pyhtään asiakkaat siirtyvät Karhulan neuvolaan, Virolahden asiakkaat Haminan neuvolaan ja Korian asiakkaat Kouvolan keskustan neuvolaan. Henkilöstö siirtyy muihin neuvoloihin. Neuvolatoimintojen uudelleenjärjestely liittyy osaltaan valmistelussa olevaan tulevaisuuden palveluympäristön suunnitelmaan, johon on sisältymässä myös perhekeskustoiminnan ja lähipalveluina toimivien kohtaamispaikkojen toiminnan ja palvelujen kehittäminen.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa toimiva kaksipaikkainen lastenpsykiatrian päiväyksikkö lakkautetaan 1.1.2027 alkaen. Toimintamalli on arvioitu raskaaksi ja joustamattomaksi. Tutkimusjaksot korvataan yksilöllisen tarpeen mukaisilla tehostetuilla tutkimusjaksoilla Kouvolan ja Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikoilla sekä lapsen omassa toimintaympäristössä.

Voikkaan hammashoitola suljetaan vuoden 2027 aikana. Potilaat ohjataan muihin Kouvolan alueen hammashoitoloihin siten, että heidän yksilölliset toiveensa hoitopaikasta huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hammashoitolan koko henkilöstö siirtyy työskentelemään muihin hammashoitoloihin.

Muutosten yhteenlaskettu vuotuinen säästöarvio on noin 365 000 euroa.

Muutosehdotus neuvolatoimintojen uudelleenjärjestelyihin

Neuvolatoimintojen uudelleenjärjestelyihin tehtiin muutosesitys, jonka mukaan Pyhtään ja Virolahden neuvoloiden toimipisteiden toiminnasta päätettäisiin myöhemmin osana palveluverkkopäätöstä. Muutosesityksessä Korian neuvolan toiminta olisi muutettu hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Aluehallitus äänesti asiasta, ja äänin 8–4 hyvinvointialuejohtajan ehdotus tuli aluehallituksen päätökseksi.