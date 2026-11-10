Neuvolatoiminnan, lastenpsykiatrian ja suun terveydenhuollon palveluihin muutoksia vuonna 2027
17.11.2026 12:53:48 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti 17.11.2026 Pyhtään, Virolahden ja Korian neuvoloiden, lastenpsykiatrian tutkimustoiminnan ja Voikkaan hammashoitolan toimintojen uudelleenjärjestelyistä.
Toiminta Pyhtään, Virolahden ja Korian neuvoloiden toimipisteissä lakkautetaan 1.1.2027 alkaen. Jatkossa Pyhtään asiakkaat siirtyvät Karhulan neuvolaan, Virolahden asiakkaat Haminan neuvolaan ja Korian asiakkaat Kouvolan keskustan neuvolaan. Henkilöstö siirtyy muihin neuvoloihin. Neuvolatoimintojen uudelleenjärjestely liittyy osaltaan valmistelussa olevaan tulevaisuuden palveluympäristön suunnitelmaan, johon on sisältymässä myös perhekeskustoiminnan ja lähipalveluina toimivien kohtaamispaikkojen toiminnan ja palvelujen kehittäminen.
Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa toimiva kaksipaikkainen lastenpsykiatrian päiväyksikkö lakkautetaan 1.1.2027 alkaen. Toimintamalli on arvioitu raskaaksi ja joustamattomaksi. Tutkimusjaksot korvataan yksilöllisen tarpeen mukaisilla tehostetuilla tutkimusjaksoilla Kouvolan ja Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikoilla sekä lapsen omassa toimintaympäristössä.
Voikkaan hammashoitola suljetaan vuoden 2027 aikana. Potilaat ohjataan muihin Kouvolan alueen hammashoitoloihin siten, että heidän yksilölliset toiveensa hoitopaikasta huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hammashoitolan koko henkilöstö siirtyy työskentelemään muihin hammashoitoloihin.
Muutosten yhteenlaskettu vuotuinen säästöarvio on noin 365 000 euroa.
Muutosehdotus neuvolatoimintojen uudelleenjärjestelyihin
Neuvolatoimintojen uudelleenjärjestelyihin tehtiin muutosesitys, jonka mukaan Pyhtään ja Virolahden neuvoloiden toimipisteiden toiminnasta päätettäisiin myöhemmin osana palveluverkkopäätöstä. Muutosesityksessä Korian neuvolan toiminta olisi muutettu hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Aluehallitus äänesti asiasta, ja äänin 8–4 hyvinvointialuejohtajan ehdotus tuli aluehallituksen päätökseksi.
Yhteyshenkilöt
Tuula RajaniemijohtajaylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 674 9064tuula.rajaniemi@kymenhva.fi
Kari HakarihyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 8328 003kari.hakari@kymenhva.fi
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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