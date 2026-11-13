Muistutuskutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston syyskokous 2026 Kuopiossa
17.11.2026 12:17:01 EET | SDP | Kutsu
Hyvä median edustaja,
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään 21.-22.11.2026 Kuopiossa Sokos Hotel Puijonsarvessa (Minna Canthin katu 16, Kuopio).
Lämpimästi tervetuloa seuraamaan kokouksen avauspuheita sekä osallistumaan medialle suunnattuihin tiedotus- ja taustoitustilaisuuksiin ja kaupungin vastaanotolle.
Kokouksen aikataulu
Lauantai 21.11.
klo 12–13 Median ilmoittautuminen
klo 13–14 Lounas
klo 14 Kokous alkaa. Media on tervetullut kuuntelemaan puoluevaltuuston puheenjohtaja Emilia Kangaskolkan ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet.
klo 15–15.30 Tiedotustilaisuus
klo 17.30–18.30 Taustatilaisuus median edustajille
klo 19–21 Kaupungin vastaanotto Kuopion kaupungintalolla
Sunnuntai 22.11.
klo 9.30 Tiedotustilaisuus (Huomaa ajankohdan aikaistuminen.)
klo 12 Lounas
Pyydämme ilmoittautumaan torstaihin 19.11. klo 10 mennessä.
Yhteyshenkilöt
Laura PaatelainenViestintäpäällikköPuh:0504008769laura.paatelainen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
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