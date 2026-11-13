SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Kokoomuksen kahden miljardin eläkebluffi paljastuu – Orpolta puuttuvat vastaukset 8.11.2026 15:40:44 EET | Tiedote

SDP varapuheenjohtaja Pinja Perholehdon mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) tämänpäiväinen esiintyminen Pääministerin haastattelutunnilla herätti entistä enemmän kysymyksiä kokoomuksen kahden miljardin euron eläkesäästötavoitteesta. Orpo vakuutti, ettei kokoomus aio puuttua maksussa oleviin eläkkeisiin tai niiden indeksikorotuksiin, mutta ei pystynyt kertomaan, miten miljardisäästöt käytännössä toteutettaisiin.