Vaasan keskustan pyöräilyolosuhteita kartoitetaan aiempaa laajemmin kyselyllä
17.11.2026 12:37:25 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki kehittää aktiivisesti kaupungin keskustan pyöräilyolosuhteita. Kehitystyön tueksi tehdään nyt tutkimusta, johon asukkaat, keskustassa työskentelevät tai siellä vierailevat voivat osallistua vastaamalla kyselyyn.
Kyselyssä kartoitetaan muun muassa, koetaanko liikkuminen keskustassa turvalliseksi ja sujuvaksi. Vastaajilta kysytään myös suosituimpia reittejä ja pyöräilykokemuksia.
Kysely on tarkoitettu kaikille, jotka asuvat, työskentelevät tai vierailevat keskustan alueella. Kyselyyn halutaan vastauksia myös heiltä, jotka pyöräilevät vähän tai eivät ollenkaan.
Kysely löytyy Vaasan kaupungin verkkosivuilta ja on avoinna 4.12. saakka. Vastaaminen kestää noin 10–20 minuuttia. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi 20 euron arvoista Shopping Vaasa -lahjakorttia.
Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.
Keskustaa kehitetään asukkaiden kokemusten pohjalta
Pyöräilystä Vaasan keskustassa ei ole aiemmin kerätty tietoa vastaavalla laajuudella.
– Ympäristön koettu turvallisuus vaikuttaa luonnollisesti myös kulkutapavalintaan. Haluamme ymmärtää paremmin, millaisena vaasalaiset kokevat pyöräilyn keskustassa, ja tämä tutkimus tarjoaa siitä meille arvokasta tietoa, Vaasan kaupungin projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Vastaukset auttavat tunnistamaan, mikä keskustassa toimii hyvin ja mikä vaatii kehittämistä. Tietoa hyödynnetään, kun Vaasaan suunnitellaan uusia turvallisia liikenneratkaisuja.
Tutkimuksessa mukana Vaasa ja Joensuu
Kysely on osa Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelman diplomityötä. Työn toteuttaa Terho Nissilä.
Vastaava kysely on auki samaan aikaan myös Joensuussa, joka on mukana samassa tutkimuksessa. Vaasa ja Joensuu valikoituivat tutkimukseen niiden samankaltaisuuksien vuoksi: molemmat ovat keskisuuria kaupunkeja, joissa on niille ominainen ruutukaavakeskusta ja tavoitteena parantaa pyöräilyn olosuhteita.
Tutkimuksessa verrataan Vaasan ja Joensuun vastaajien kokemuksia ja näkemyksiä.
Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli Huusko, projekti-insinööri, Vaasan kaupunki
040 354 5778, samuli.huusko@vaasa.fi
Terho Nissilä, diplomityöntekijä, Aalto-yliopisto
terho.nissila@aalto.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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