Kilpailu alkaa ennen tarjouspyyntöä 13.11.2026 08:12:00 EET | Tiedote

Kun tarjouspyyntö julkaistaan, kilpailun kannalta ratkaisevat valmistelut voivat olla jo takana. Suomessa julkiset organisaatiot ostavat vuosittain tavaroita ja palveluita 40–50 miljardilla eurolla, mutta yrityksille kysynnän suunta avautuu usein vasta yksittäisten kilpailutusten kautta. Valtiokonttorin uusi artikkeli Näkymätön markkina tarkastelee, voisiko kansallinen julkisten hankintojen tietovaranto tehdä markkinoilla tapahtuvia muutoksia näkyviksi jo silloin, kun yritykset suunnittelevat uusia ratkaisuja, kumppanuuksia ja investointeja.