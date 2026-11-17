Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
17.11.2026 13:32:10 EET | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 5- ja 10-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 504 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 17. marraskuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.4.2031 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 0,75 %
Huutokaupan määrä: 1 252 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 365 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 89,370 / 3,389 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,09
15.9.2036 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,35 %
Huutokaupan määrä: 252 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 682 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 96,950 / 3,725 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 2,71
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
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