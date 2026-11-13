Päiväkoti Kruununhaka avataan alkuvuodesta historialliseen kasarmirakennukseen
17.11.2026 15:32:24 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kruununhaassa sijaitseva kasarmirakennus on kunnostettu uudeksi päiväkodiksi, joka jakautuu useampaan kodinomaiseen tilaan. Päiväkoti on mitoitettu 224 lapselle, mutta alkuun päiväkodissa aloittaa 140 lasta.
Uuden päiväkoti Kruununhaan tilat saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja käyttöön tammikuun 2027 alussa. Kasarmin kunnostuksessa päiväkodiksi on mietitty sekä päiväkodin toiminnallisuutta että rakennuksen historiallisuutta.
Lisäksi yksityinen steinerkoulu Elias aloittaa toiminnan rakennuksen ylemmissä kerroksissa.
Tilasuunnittelu tekee suuresta päiväkodista toimivan
Päiväkoti jakautuu yhdeksään useammasta tilasta koostuvaan toiminta-alueeseen, joihin ryhmät voivat jakautua. Päiväkodin suuri koko on otettu huomioon, kun vanhaa rakennusta on muunnettu päiväkodiksi.
– Iso päiväkoti ei tarkoita, etteikö tilat voisi olla kodikkaat ja pienen lapsen tarpeet huomioivat. Tilasuunnittelulla on varmistettu, että jokaiselle lapselle on oma tuvallinen paikkansa eikä kenenkään lapsen tarvitse hallita koko rakennusta, toteaa rakentamisesta vastaava projektinjohtaja Mari Koskinen Helsingin kaupungilta.
Päiväkotiin on kaksi erillistä sisäänkäyntiä, joissa molemmissa on märkäeteiset. Päiväkodin piha on suunniteltu siten, että jokaisella lapsella on tilaa leikkiin ja ulkoiluun. Aidatulta sisäpihalta löytyy esimerkiksi kiipeilytelineitä, keinuja ja palloilualueita. Pihan vanhat hyväkuntoiset puut on säilytetty ja pihalla on myös uusia istutuksia. Steinerkoulu Eliaksen piha on erillään päiväkodin pihasta.
Uusi päiväkoti vastaa kasvaviin tarpeisiin
Väestöennusteen mukaan Helsingissä eteläisen suurpiirin alueella 1–6-vuotiaiden lasten määrä ennustetaan nousevan vuodesta 2022 vuoteen 2037 noin 530 lapsella. Uusille päiväkotitiloille on kasvava tarve.
Uuteen päiväkotiin yhdistetään päiväkoti Aleksi ja väistössä ollut päiväkoti Vironniemi. Kruununhaassa aiemmin sijainnut päiväkoti Vironniemi on ollut vuodesta 2022 väistötiloissa edellisen tilan joutuessa käyttökieltoon. Lisäksi Daghemmet Alexia siirtyy väistötiloihin päiväkoti Kruununhakaan, kun päiväkodin tiloja peruskorjataan Aleksanterinkadulla. Daghemmet Alexia palaa myöhemmin entisiin tiloihinsa.
Historiallinen rakennus kunnostetaan alkuperäistä ilmettä kunnioittaen
Maurinkadulla sijaitseva Uudenmaan kasarmi on historiallisuutensa takia erityinen kohde päiväkodille. 1880-luvulla valmistunut Museoviraston suojelema rakennus on kunnostettu kokonaan ja muokattu päiväkodin tarpeisiin. Rakennuksen vanhat miehistötilat on muutettu päiväkodin toimintatiloiksi ja alimpaan kerrokseen on tehty uusi keittiö ja ruokala. Lisäksi esteettömyyttä ja paloturvallisuutta on parannettu.
Muokkausten rinnalla suojeltua rakennusta on entisöity esimerkiksi säilyttämällä alkuperäisiä kattopanelointeja ja koristeellisia väliovia. Myös rakennuksen alkuperäisiä värejä on hyödynnetty ja alimman kerroksen salissa on nähtävissä alkuperäinen tiiliholvaus.
Kasarmi valikoitui tiiviisti rakennetulla alueella päiväkodiksi muun muassa suojaisan ja tarpeeksi ison sisäpihansa ansiosta. Vanhan rakennuksen entisöinti uuteen tarkoitukseen on myös ekologisempi ratkaisu uuden rakentamisen sijaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilasuunnittelu ja rakentaminen
Mari Koskinen, projektinjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 37530
mari.koskinen@hel.fi
Päiväkodin arki
Sari Utriainen
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Puh. 0405046505
sari.utriainen@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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