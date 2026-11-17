– Suomalaisten turvallisuushuolilla veropolitikointi on halpamaista. Kun turvallisuustilanne vaatii vahvistamaan Suomen puolustusta, valtion tehtävä on osoittaa siihen tarvittavat rahat budjettinsa sisältä. Pidän erittäin luotaantyöntävänä, että suomalaisten turvallisuushuolia käytetään hyväksi omien veronkorotustavoitteiden ajamiseen, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan maanpuolustus on valtion ydintehtävä, ja jopa yövartijavaltiossa maanpuolustus rahoitetaan normaalisti budjettivaroista.

– Puolustusmenoista ja niiden rahoituksesta pitää keskustella avoimesti. Silloin voisimme puhua myös siitä, mitä SDP haluaa. He korottaisivat esimerkiksi arvonlisäveroa, vaikka itse kauhistelivat hallituksen aikaisempaa päätöstä tehdä niin. Tästä linjasta on kyllä hyvin vaikeaa ottaa selvää.

Kaunisto muistuttaa, että kokoomus julkaisi syyskuussa ensi vaalikauden talousohjelmansa, jossa se esittää yhdeksän miljardin euron menosäästöjä. SDP:n omaa sopeutusohjelmaa odotetaan yhä.

– On aikamoista hurskastelua vaatia kokoomukselta avoimuutta samalla, kun SDP arvostelee muiden puolueiden esityksiä viikosta toiseen ja oma talousohjelma antaa odottaa itseään. Me olemme julkaisseet omat ehdotuksemme, ja niitä saa arvostella. Nyt on SDP:n vuoro kertoa, mistä se säästäisi, mitä veroja se korottaisi ja miten sen luvut saadaan täsmäämään, Kaunisto sanoo.