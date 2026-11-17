Kokoomuksen Kaunisto SDP:lle: Suomalaisten turvallisuushuolilla veropolitikointi on halpamaista
17.11.2026 12:37:06 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto arvostelee SDP:n haluja korottaa arvonlisäveroa, työn verotusta ja pääomatuloverotusta erillisellä puolustusverolla. SDP:n kansanedustaja Jani Kokko vaati kokoomukselta avoimuutta puolustusmenojen kasvun rahoittamiseen, vaikka oma talousohjelma on edelleen piilossa.
– Suomalaisten turvallisuushuolilla veropolitikointi on halpamaista. Kun turvallisuustilanne vaatii vahvistamaan Suomen puolustusta, valtion tehtävä on osoittaa siihen tarvittavat rahat budjettinsa sisältä. Pidän erittäin luotaantyöntävänä, että suomalaisten turvallisuushuolia käytetään hyväksi omien veronkorotustavoitteiden ajamiseen, Kaunisto sanoo.
Kauniston mukaan maanpuolustus on valtion ydintehtävä, ja jopa yövartijavaltiossa maanpuolustus rahoitetaan normaalisti budjettivaroista.
– Puolustusmenoista ja niiden rahoituksesta pitää keskustella avoimesti. Silloin voisimme puhua myös siitä, mitä SDP haluaa. He korottaisivat esimerkiksi arvonlisäveroa, vaikka itse kauhistelivat hallituksen aikaisempaa päätöstä tehdä niin. Tästä linjasta on kyllä hyvin vaikeaa ottaa selvää.
Kaunisto muistuttaa, että kokoomus julkaisi syyskuussa ensi vaalikauden talousohjelmansa, jossa se esittää yhdeksän miljardin euron menosäästöjä. SDP:n omaa sopeutusohjelmaa odotetaan yhä.
– On aikamoista hurskastelua vaatia kokoomukselta avoimuutta samalla, kun SDP arvostelee muiden puolueiden esityksiä viikosta toiseen ja oma talousohjelma antaa odottaa itseään. Me olemme julkaisseet omat ehdotuksemme, ja niitä saa arvostella. Nyt on SDP:n vuoro kertoa, mistä se säästäisi, mitä veroja se korottaisi ja miten sen luvut saadaan täsmäämään, Kaunisto sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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