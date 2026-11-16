MTV:n joulukuun kärkitärpit: Big Brother Suomi, The Other Bennet Sister, HISTORY Play saapuu MTV Katsomoon, MTV Uutiset seuraa itsenäisyyspäivää, Liigassa Talaviklassikko
17.11.2026 15:30:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Odotettu Big Brother Suomi alkaa, ja heti aloitusviikolla asukkaat pääsevät juhlimaan vuodenvaihdetta yllättävällä tavalla. MTV Katsomossa sukelletaan HISTORY Playn dokumenttien ja sarjojen maailmaan sekä seurataan The Other Bennet Sister -sarjaa ja uutta turkkilaisdraamaa Chrysalista. MTV Uutiset seuraa itsenäisyyspäivää aamusta iltaan, ja joulutunnelmaa tuovat Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjakso ja JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Liigassa nähdään Talaviklassikko-ulkoilmaottelu Oulusta, ja Mestarien liigassa pistejahti kohti kahdeksan parhaan joukkoa kiihtyy.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Marraskuun tärppeihin pääset vielä tästä.
JOULUTUNNELMAN TUOJAT
The Joulukalenteri
ti 1.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Seikka on saletti! Kestosuosikki The Joulukalenteri aloittaa joulun odotuksen MTV:llä.
- Tonttujen seikkailua maailman pelastamiseksi ilkeiltä näsiltä voi seurata päivittäin aina jouluaattoon asti MTV Katsomosta ja MTV Subilta.
Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjakso
la 5.12.
MTV Katsomo ja MTV3
- Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjaksossa tuodaan iloa perheiden joulunodotukseen. Pääkauden hahmot pitävät joululomaa, ja heitä tuuraamassa nähdään kolme jouluista hahmoa. Joulupukki, Hyasintti ja Joulupallo tuovat lavalle jouluntaikaa samalla, kun he kisaavat illan voitosta.
- Jokaisen hahmon henkilöllisyys paljastuu jo saman illan aikana. Yksi paljastuksista on niin yllätyksellinen, että se saa erään kokeneen etsivän hyppäämään penkistään. Vierailevana etsivänä nähdään Pelastakaa Lasten tukija, laulaja Saara Aalto, joka nappasi viime joulujakson voiton Kynttilänä. Yllätysten ja upeiden joululaulujen lisäksi jaksossa autetaan vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa.
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti
su 13.12.
MTV Katsomo ja MTV3
- JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti tuo joulun rakastetuimmat laulut ja kotimaiset tähtiartistit yhteen pienten potilaiden hyväksi. Tunnelmallisen lähetyksen juontavat Kirsi Alm-Siira ja Vappu Pimiä.
- Konsertissa joulun kauneimpia lauluja tulkitsevat Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Waltteri Torikka, Krista Siegfrids, NEON2, ANI, Mira Luoti, Jorma Uotinen, Ilta sekä lapsikuoro. Konsertin orkesterina toimii Kummien työtä pitkään tukenut Boston Promenade Big Band kapellimestarinaan Heikki Vallinoja.
Murha paratiisissa: Jouluerikoinen
la 19.12. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Murha paratiisissa -sarjan jouluisissa erikoisjaksoissa Nevillen joulusuunnitelmat menevät pieleen, kun varakkaan liikemiehen itsemurha paljastuukin mahdolliseksi murhaksi. Saint Marien poliisi toimii vajaamiehityksellä, mutta onneksi Dwayne palaa saarelle auttamaan.
- Molemmat jaksot julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa jaksot nähdään tv:n tahtiin.
The Other Bennet Sister Christmas Special
ti 22.12. alkaen
MTV Katsomo+
- MTV Katsomossa joulukuussa julkaistaan uusi brittidraama The Other Bennet Sister. Sen jouluiset erikoisjaksot vilisevät tuttuja hahmoja ja sijoittuvat Maryn elämään sarjan tapahtumien jälkeen. Lue lisää The Other Bennet Sister -sarjasta alempaa tästä tiedotteessa. Kolme joulujaksoa julkaistaan kerralla.
Samu-Sirkan joulutervehdys 2026
to 24.12.
MTV Katsomo ja MTV3
- Jouluaaton klassikko, Samu-Sirkan joulutervehdys, nähdään tänäkin vuonna MTV Katsomossa ja klo 19.15 MTV3-kanavalla. Rakastetussa piirrosklassikossa tavataan Ankkalinnan asukkaita ja muuta Disney-väkeä joulutunnelmissa.
KOTIMAISET OHJELMAT
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä aamusta iltaan
su 6.12.
MTV Katsomo ja MTV3
- MTV Uutiset juhlistaa itsenäisyyspäivää tuttuun tapaan isosti ja viihdyttävästi. Huomenta Suomi jatkaa juhlapäivän kunniaksi suorana lähetyksenä kello 14 saakka, ja myöhemmin illalla suora lähetys tarjoaa mahdollisuuden juhlia Presidentinlinnan loisteessa. MTV:n haastatteluissa vieraat pääsevät kertomaan illan kuulumisten lisäksi näkemyksiään ajankohtaisista aiheista ja oman alansa näkymistä tulevalle vuodelle.
Rikospaikka.doc: Kohtaaminen terroristin kanssa
pe 11.12. alkaen
MTV Katsomo
- Uusi dokumentti palaa Suomen ensimmäiseen ja ainoaan terrori-iskuun, joka tapahtui Turun keskustassa 18. elokuuta 2017. Marokkolainen Abderrahman Bouanane puukotti kolmen minuutin aikana kaksi ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti kahdeksaa.
- MTV:n rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén tapasivat Bouananen Turun vankilassa, missä hän istuu elinkautista vankeustuomiotaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä. Vankilahaastattelua analysoi psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Alo Jüriloo, minkä lisäksi ääneen pääsee Bouananen asianajajana toiminut Kaarle Gummerus. Myös terrori-iskun tutkinnanjohtajana ollut KRP:n rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo kauhua ja pelkoa herättäneen teon tutkinnasta.
Big Brother Suomi
su 27.12. alkaen
24/7 MTV Katsomo+
MTV Katsomo ja MTV3
- Ikonisin reality palaa kotiin, kun Big Brother Suomi alkaa! Ensimmäistä kertaa lumi ja jää tuovat mukanaan talven taikaa. Heti aloitusviikolla asukkaat pääsevät juhlimaan vuodenvaihdetta uudella ja yllättävällä tavalla.
- Asukkaat suorittavat mitä monipuolisempia viikko- ja päivätehtäviä, joiden avulla he keräävät rahaa viikkobudjettiinsa. He nimeävät toisiaan häätöäänestykseen, ja siitä puhuminen päiväkirjahuoneen ulkopuolella on visusti kielletty. Sunnuntaisin päätösvalta on katsojilla, jotka ratkaisevat, ketkä nimetyistä ansaitsevat jäädä taloon jatkamaan värikästä seikkailuaan Isoveljen alaisuudessa.
- Kaksi suoraa 24/7 live streamia, päivittäiset koostelähetykset ja Jenni Poikeluksen luotsaamat sunnuntaiset häätölähetykset kuljettavat läpi kauden. Lisäksi Niko Saarinen ottaa tapahtumat ja ilmiöt käsittelyyn Big Brother Suomi: Saarisen salahuone -vodcastissa maanantaisin ja perjantaisin.
- Tutustu koko BB-ohjelmistoon täällä.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
HISTORY Play
ti 1.12. alkaen
MTV Katsomo+
- HISTORY Playn laaja dokumenttien ja viihteellisten asiaohjelmien valikoima saapuu MTV Katsomoon! Joulukuussa julkaistaan yhteensä 300 tuntia HISTORY Channelin palkittuja ohjelmia, ja valikoima täydentyy kuukausittain. HISTORY Playn ohjelmat vievät katsojat historian suurten tapahtumien, kiehtovien mysteerien, tosielämän historiallisten rikosten ja uskomattomien selviytymistarinoiden äärelle. Poimi alta kiinnostavimpia joulukuun julkaisuja.
- World War II with Tom Hanks -dokumenttisarja toisesta maailmansodasta yhdistää ainutlaatuista arkistomateriaalia maailman johtavien historioitsijoiden analyyseihin. Tom Hanksin juontamassa syväluotaavassa sarjassa kuvataan sodan kulkua sen alusta aina kylmään sotaan asti. Lähikuvaan otetaan ratkaisevia taisteluja maalla, merellä ja ilmassa sekä ihmiskohtaloita rintamalla ja kotona.
- Kevin Costner's the West syventyy Yhdysvaltojen lännen eeppiseen historiaan ja taisteluihin, joiden jäljet ulottuvat nykypäivään asti. Sarjan juontajana nähdään näyttelijä ja ohjaaja Kevin Costner, joka on myös sarjan vastaava tuottaja yhdessä historijoitsija Doris Kearns Goodwinin kanssa.
- The Curse of Oak Island -sarjassa veljekset Rick ja Marty Lagina pyrkivät paljastamaan Kanadassa sijaitsevan Oak Islandin mysteerit. Alueella on ollut siirtokuntia 1750-luvulta lähtien, ja legendan mukaan saarelle on haudattu aarre. Asiantuntijat auttavat veljeksiä saaren historian, mytologian ja maantieteen tutkimisessa. MTV Katsomossa julkaistaan nyt kaudet 11–13.
- Ancient Aliens -dokumenttisarjassa tutkitaan kiistanalaista teoriaa, jonka mukaan älykkäät olennot ulkoavaruudesta ovat vierailleet maapallolla miljoonien vuosien ajan ja vaikuttaneet yhteiskuntiin, uskontoon, arkkitehtuuriin ja teknologiaan läpi historian. Sarjassa spekuloidaan tällaisten vierailujen jälkiä aina dinosaurusten ajoilta muinaiseen Egyptiin ja tuoreempiin havaintoihin.
- Muita joulukuussa julkaistavia ohjelmia ovat muun muassa Rekkakuskit jäällä 12. kausi, Declassified with David Duchovny, Yhdysvaltojen Alone-realityn 13. kausi, Hazardous History with Henry Winkler sekä History’s Deadliest with Ving Rhames.
Chrysalis
ma 7.12. alkaen
MTV Katsomo
- Menestynyt turkkilainen saippuasarja seuraa nuorta Nalania, jonka kontrolloitu elämä saa uuden suunnan hänen tavatessaan hotellisuvun komean perijän Sedatin. Perheet johdattelevat kaksikkoa yhteen, mutta orastavan rakkauden taustalla piilee synkkiä salaisuuksia.
- Sarjaa julkaistaan viisi jaksoa maanantaisin MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa nähdään yksi jakso päivässä maanantaista perjantaihin.
The Other Bennet Sister
to 10.12. alkaen
MTV Katsomo+
- Ylpeys ja ennakkoluulo -klassikosta inspiroitunut tuore draamasarja kertoo Bennetin sisaruksista usein varjoon jääneen Maryn tarinan. Lämminhenkisessä tarinassa rakastettu klassikko saa uuden näkökulman, jossa Mary etsii omaa paikkaansa maailmassa. Sarja perustuu Janice Hadlown samannimiseen bestselleriin. Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Coming Out Amish
ti 15.12.
Nyt MTV3-kanavalla
- Henkilökohtainen dokumentti seuraa lähes viiden vuoden ajan Markia, amish-yhteisössä elävää miestä. Markin homoseksuaalisuus paljastuu vastoin hänen tahtoaan, ja hän joutuu elämänsä vaikeimman päätöksen eteen. Dokumentti tarjoaa harvinaisen näkymän yhteen Yhdysvaltojen suljetuimmista yhteisöistä.
- Dokumentti on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
The Revenge Club
ke 16.12. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Kuusi sydänsuruista kärsivää tutustuvat eroryhmässä, missä heitä yhdistää oikeastaan vain yksi asia: heidät on jätetty, petetty tai he ovat tulleet nöyryytetyiksi. Sen sijaan, että ryhmä keskittyisi toipumaan eroistaan, he alkavat jakamaan omia oikeuden iskujaan heitä satuttaneille. Tumman humoristisessa sarjassa harmittomista kepposista alkanut leikki karkaa käsistä ja ryhmä joutuu pohtimaan, mikä on koston todellinen hinta.
- Sarjaa tähdittävät Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders), Martin Compston (Line of Duty), Douglas Henshall (Shetland), Meera Syal (The Devil’s Hour) ja Sharon Rooney (Barbie).
- Kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
ADHD vai ei?
to 17.12.
Nyt MTV3-kanavalla
- ADHD on yksi internetin haetuimmista terveysaiheisista hakusanoista. Oireiden kirjo on valtava ja aihe monimutkainen. Brittidokkarissa lääkärit Karan Rajan ja Clare Bailey Mosley pureutuvat ADHD:n kanssa elämisen todellisuuteen ja avaavat ADHD-diagnosoinnin vaiheita.
- Dokumentti on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomossa.
Escort Boys, kausi 1
ma 28.12. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Ranskalaisessa komediasarjassa neljän kaverin porukka perustaa seuralaispalvelun ratkaistakseen rahahuolensa ja pelastaakseen mehiläistilan konkurssilta. Asiakkaita löytyy joka lähtöön, eikä uuden uran sovittaminen yhteen perhe- ja rakkauselämän kanssa onnistu ongelmitta.
- Sarjan kaksi kautta on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Sullivan’s Crossing, kausi 3
ma 28.12. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Kanadalaissarjan kolmannella kaudella luvassa on lisää romantiikkaa, jännitystä ja käänteitä. Tarina jatkuu dramaattisen tulipalon jälkeen, kun kaikki Crossingissa etsivät uutta suuntaa elämälleen.
- Sully (Scott Patterson, Gilmoren tytöt) löytää yllättäen rinnalleen uuden rakkauden, kun paikkakunnalle saapuu menestyskirjailija. Cal (Chad Michael Murray, One Tree Hill) liittyy etsintä- ja pelastusryhmään ja joutuu nopeasti tositoimiin vaativassa pelastusoperaatiossa. Maggie (Morgan Kohan, Transplant) puolestaan yrittää sitoutua uuteen elämään Crossingissa, vaikka arkea varjostavat henkilökohtaiset menetykset sekä kaipuu entiseen, adrenaliinintäyteiseen uraan.
- Sarjan kolme ensimmäistä kautta on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Talaviklassikko MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Joulu lähestyy kovaa vauhtia, mutta Liigan superkaudella ei tahti hellitä. Luvassa on kaikkiaan 88 runkosarjaottelua, eikä joulunakaan huilata kuin hetki, sillä pelit jatkuvat heti tapaninpäivänä. Tuolloin seurataan silmä tarkkana koko kierrosta Hockey Night 360 -studiossa.
- Yksi kuukauden kohokohdista saapuu jo hyvissä ajoin ennen pukkia, kun Kärpät ja HIFK kohtaavat raikkaassa talvisäässä Oulun Talaviklassikossa la 12. joulukuuta. MTV Katsomo ja MTV Sub suuntaavat studion kera pohjoiseen ja näyttävät ottelun klo 17.30 alkaen.
- Kaikki Liigan ottelut ja oheisohjelmat ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
Joulukuun studiolliset ottelulähetykset:
Pe 4.12. Hockey Night Perjantai: Lukko–Kärpät (myös MTV3)
La 5.12. Hockey Night Lauantai, pääpeli JYP–Ilves
La 12.12. Talaviklassikko: Kärpät–HIFK (myös MTV Sub)
Pe 18.12. Hockey Night Perjantai: Tappara–KalPa (myös MTV3)
La 19.12. Hockey Night Lauantai, pääpeli KooKoo–Pelicans
La 26.12. Hockey Night 360 -kierrosseurantastudio
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu
to 10.12. MTV Sub
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestiksessä kamppaillaan äärimmäisen tärkeistä sarjasijoituksista kaikkiaan 34 pelin edestä. Kuten tiedetään, panoksena ovat sarjapaikat tulevan uuden Liigan alemmalla sarjaportaalla.
- MTV Subin kuukauden otteluna nähdään to 10.12. suora lähetys Kokkolasta, missä Hermes saa vastaansa IPK:n Iisalmesta. Juho Kokon ja Pekka Saravon selostama lähetys alkaa klo 18.15.
- Mestiksen pelit jatkuvat lauantaihin 19.12. saakka täydellä vauhdilla ja jatkuvat joulutauon jälkeen jälleen tiistaina 29.12. Kaikki kauden Mestis-ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Myös Ruotsin pääsarjassa päästään nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta – ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen! SHL:n ulkoilmaottelussa kohtaavat Brynäs ja Färjestad. Ottelua seurataan Teppo Laaksosen selostamana la 19.12. kello 16.15 alkaen.
- MTV Katsomossa nähdään valikoituja lähetyksiä sekä suomen- että ruotsinkielisellä selostuksella.
SHL:n suomenkieliset lähetykset joulukuussa:
To 3.12. klo 19.55 Malmö–Brynäs
La 19.12. klo 16.15 Brynäs–Färjestad
La 26.12. klo 16.15 Skellefteå–Luulaja
Ke 30.12. klo 19.55 Björklöven–Skellefteå
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Huippuvireisten suomalaisten Roby Järventien (Ambri-Piotta) ja Kristian Tanuksen (Ajoie) tähdittämän Sveitsin liigan lähetykset jatkuvat joulukuussa.
- Tanus nähdäänkin tositoimissa heti joulukuun alkajaisiksi, kun EV Zug ja Ajoie kohtaavat to 3.12. klo 20.40. Julius Sorjonen selostaa ottelun suomeksi.
- Myös Järventien otteista päästään nauttimaan joulukuussa, kun Ambri-Piotta vierailee Luganossa ti 22.12.
Sveitsin liigan joulukuun lähetykset:
To 3.12. klo 20.40 EV Zug–Ajoie (selostettu suomeksi)
Ke 16.12. klo 20.40 Geneve–ZSC Lions (selostettu suomeksi)
Ma 21.12. klo 20.40 Fribourg–SCL Tigers
Ti 22.12. klo 20.40 Lugano–Ambri-Piotta (selostettu suomeksi)
Ti 22.12. klo 20.40 EV Zug–Bern
Ke 23.12. klo 20.40 ZSC Lions–Biel
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigan liigavaiheessa joulukuu on perinteisesti lennättänyt jo ensimmäiset joukkueet kevään pudotuspelikierroksille. Paikka kahdeksan parhaan joukossa on kovaa valuuttaa, sillä se tarjoaa joukkueille huilikierroksen helmikuussa, jolloin muut ratkovat vielä paikkoja 16 parhaan joukkoon pääsystä. Mestarien liigan kuudes kierros pelataan 8.–9.12.
- Barcelonan ja Manchester Cityn kohtaamisessa ti 8.12. kaksi Mestarien liigan voittajakandidaattia iskevät tähtivoimansa yhteen. Camp Noulla mitellään yksi syyskauden odotetuimmista kohtaamisista, jossa kaksi jalkapallomaailman valovoimaisinta hyökkääjää Lamine Yamal ja Erling Haaland ottavat mittaa toisistaan.
- Samana iltana Lontoossa kohtaavat jättiläiset Arsenal ja Real Madrid. Molemmilla on suora paikka kevään pudotuspelikierroksille kiikarissa. Kaksi valmentajavelhoa Mikel Arteta ja José Mourinho virittävät suunnitelmansa ja pelaajansa vihreän veran shakkiin, jossa ratkaisija saattaa hyvin löytyä nelikosta Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kylian Mbappé tai Jude Bellingham, joille voittomaali yhdessä syksyn isoimmista otteluista olisi kruunu upean syyskauden päälle.
- Mestarien liiga -iltoja juhlistetaan MTV Katsomossa koko illan studiolähetyksillä tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 19 alkaen. Peetu Pasanen, Mika Väyrynen, Jari Litmanen, Antti Niemi ja Juho Rantala värittävät iltoja analyyseillään. Kaikki ottelut nähdään MTV Katsomossa.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rooma pysähtyy, kun kaksi ikuista vihollista kohtaavat pääkaupungin paikallisottelussa! Kun Lazio isännöi AS Romaa Stadio Olimpicolla 13.12., kyse ei ole vain kolmesta pisteestä, vaan kaupungin herruudesta ja tällä kaudella myös panoksista mestaruustaistelussa, johon molemmat roomalaisjoukkueet ovat osoittaneet kuuluvansa. Lazio on ollut alkukauden yksi Serie A:n suurimmista yllättäjistä pitämällä sarjan kärkipaikkaa hallussaan. Seuran uusi päävalmentaja Gennaro Gattuso on pistänyt taivaansinisten puolustuspelin kuntoon ja se näkyy tilastoissa: Lazio on päästänyt omiin syksyn aikana alle yhden maalin ottelua kohden. AS Roma puolestaan on alkanut entistä enemmän näyttää taktisen velhon Gian Piero Gasperinin joukkueelta. Vielä kun aggressiiviseen prässiin ja nopeisiin vastahyökkäyksiin lisätään Donyell Malenin huippuvire, on Romalla mestaruuteen vaadittavat ainekset kasassa. Joulukuun derbyssä on varmaa, että tunnelma on kohdillaan, panoksista puhumattakaan!
- Muita ottelupoimintoja joulukuulta ovat esimerkiksi 13.12. pelattava Napoli–Milan, ja 19.12. pelattavat Milan–Como ja Roma–Juventus
- MTV Katsomossa nähdään kaikki Italian pääsarjan kauden ottelut suorina lähetyksinä, kiinnostavimmat suomeksi selostettuna.
MUU URHEILU
ATP Tennis
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Joulukuussa on vuorossa Next Gen ATP Finals -turnaus, jossa kohtaavat kauden parhaat alle 21-vuotiaat pelaajat. Italiassa 9.–13.12. pelattavan turnauksen lähetyksiä seurataan MTV Katsomossa englanniksi selostettuna.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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