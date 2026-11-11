Syksyn 2026 talousennuste: EU:n talouskasvu jatkuu kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta – Suomen talouskasvu on piristynyt
17.11.2026 12:55:42 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
EU:n talous pärjäsi odotettua paremmin vuoden 2026 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kasvun odotetaan jatkuvan koko ennustejakson ajan siitä huolimatta, että inflaatiopaineet ovat voimistuneet ja rahoitusehdot kiristyneet.
Euroopan komission syksyn 2026 talousennusteen mukaan euroalueen reaalinen BKT kasvaa 1,2 prosenttia vuosina 2026 ja 2027 ja 1,3 prosenttia vuonna 2028. Suomessa BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 osalta kasvu on noin 0,8 prosenttiyksikköä kevään ennustetta voimakkaampaa. Vuonna 2028 BKT:n kasvun Suomessa odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin.
Euroalueen inflaation ennustetaan olevan 3,2 prosenttia vuonna 2026, 3,1 prosenttia vuonna 2027 ja 2,1 prosenttia vuonna 2028. Suomessa vuonna 2026 kuluttajahintainflaation odotetaan olevan 2,5 prosenttia. Inflaation odotetaan hidastuvan 2,3 prosenttiin vuonna 2027 ja edelleen 1,7 prosenttiin vuonna 2028.
Vuoden 2026 kolmen ensimmäisen neljänneksen odotettua parempi kasvu johtui vakaana pysyneestä kulutuksesta ja tavaraviennin voimakkaasta elpymisestä, joka tuki teollisuustuotantoa. Investoinnit sen sijaan jäivät hieman odotettua pienemmiksi.
Energiainflaatio hidastuu ensi vuonna
Euroalueen inflaatio oli lokakuussa 4 prosenttia. Energiainflaation ennustetaan hidastuvan ensi vuonna, koska polttoaineen vähittäishintojen asteittainen lasku kumoaa sähkön ja kaasun hintojen nousun. Myös elintarvikeinflaatio alkoi kiihtyä lokakuussa, ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan. Taustalla ovat nousseiden energia- ja lannoitekustannusten siirtyminen viiveellä hintoihin sekä kesän 2026 äärimmäisten sääolojen aiheuttamat satohäiriöt.
Työllisyyden kasvu hidastuu, mutta työttömyys pysyy alhaisena
Työllisyyden kasvun EU:ssa ennustetaan hidastuvan, mutta vuonna 2026 syntyy silti 800 000 uutta työpaikkaa. Työttömyysasteen odotetaan pysyvän lähellä ennätyksellisen alhaista tasoaan hieman yli 6 prosentissa. Työvoima kasvaa ennustejaksolla vain hieman. Suomessa työttömyysasteen ennustetaan olevan 10,6 prosenttia vuonna 2026 ja laskevan siitä 10,2 prosenttiin vuonna 2027 ja edelleen 9,4 prosenttiin vuonna 2028.
Korkomenojen kasvu rasittaa julkista taloutta
EU:n julkisen talouden kokonaisalijäämän odotetaan kasvavan selvästi tänä vuonna. Syynä ovat puolustusmenojen kasvu, korkomenojen nousu sekä uudet toimenpiteet, joilla suojataan kotitalouksia ja yrityksiä korkeiden energiahintojen vaikutuksilta.
Alijäämän odotetaan kasvavan edelleen vuosina 2027 ja 2028. Vaikka kansallisten talousarvioiden kokonaisvaikutus on hieman talouskasvua hillitsevä vuosina 2027–2028 ja korkeisiin energiahintoihin liittyvistä tukitoimista luovutaan asteittain, korkomenojen odotetaan kasvavan tasaisesti 2,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2028. Tämä olisi korkein suhdeluku yli vuosikymmeneen. Velan suhteessa BKT:hen ennustetaan kasvavan EU:n tasolla 85,6 prosenttiin vuonna 2028, kun se vuonna 2025 oli 82,6 prosenttia. Suomessa alijäämän odotetaan nousevan 4 prosenttiin vuonna 2026 ja edelleen 4,5 prosenttiin vuonna 2027.
Epävarmuus ja korkojen nousu jarruttavat kasvua
Näkymiin kohdistuvat riskit liittyvät edelleen käynnissä olevien konfliktien kehittymiseen ja niiden vaikutukseen maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin. Pitkittyneet geopoliittiset jännitteet, rahoitusmarkkinahäiriöt, jatkuva kauppapoliittinen epävarmuus sekä erilaiset teknologiaan, turvallisuuteen ja ilmastoon liittyvät riskit ovat edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Julkisen talouden rahoitusaseman heikkeneminen ja velkatason nousu vähentävät EU:n jäsenmaiden julkisen talouden liikkumavaraa reagoida uusiin talouden häiriöihin. Lisäksi korkojen uusi nousu voisi aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle.
Tekoälyyn liittyy edelleen sekä myönteisiä että kielteisiä riskejä. Tekoälyn nopeampi käyttöönotto voisi lisätä tuottavuutta ja vahvistaa kasvua, mutta se voisi toisaalta myös aiheuttaa haasteita työmarkkinoille. Lisäksi osakemarkkinoiden korkeiden arvostusten hallitsematon korjausliike voisi aiheuttaa jännitteitä rahoitusmarkkinoilla.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_2438
Yhteyshenkilöt
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