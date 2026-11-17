Vauhdikkaasta esiintymisestään ja lukuisista hittikappaleistaan tunnettu Portion Boys tekee uransa tähän asti suurimman oman konserttinsa Tampereen Nokia Arenassa itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta. Portion Boys on päättänyt viedä konsertin VIP-elämyksen kertaheitolla uudelle tasolle, ja konserttiin tulee myyntiin VIP-paketti, jollaista ei ole Suomessa aiemmin nähty. Yhdelle ostajalle tarjolla oleva Meidän maassa nöyrinä kuljetaan -VIP-paketti sisältää konserttilippujen lisäksi muun muassa limusiinikyydin, oman aition tarjoiluineen, akustisen yksityiskeikan, sviittimajoituksen, illallisen yhtyeen kanssa sekä loppuelämän sisäänpääsyn Portion Boysin klubikeikoille kahdelle henkilölle. VIP-paketin hinta on 75 000 euroa.

– VIP-paketin idea lähti hauskasta vitsailusta Arttu Wiskarin ja Hovimuusikko Ilkan kanssa. Lopulta päätimme, että miksi emme oikeasti toteuttaisi sitä. Haluaimme tarjota yhdelle innokkaalle fanille ja hänen kavereilleen aivan unohtumattoman elämyksen Nokia Arenalla. Kun päätimme toteuttaa VIP-paketin, päätimme samalla vetää kaiken kunnolla överiksi. Ja koska yksi ilta Tampereella ei tuntunut riittävältä, laitoimme mukaan myös loppuelämän pääsyn meidän klubikeikoille, Portion Boys -yhtye kertoo.

Nelonen Media Liven markkinointipäällikön, Anne Heikkosen, mukaan paketti kuvastaa täydellisesti Portion Boysin tapaa tehdä asioita suuresti mutta pilke silmäkulmassa.

– Kun Portion Boys luo överin VIP-paketin, niin silloin vedetään homma todellakin överiksi. Tässä paketissa on oikeasti kaikki: yöpyminen hotellin sviitissä, limusiinikuljetus, oma aitio tarjoiluineen, Portion Boysin yksityinen akustinen konsertti omassa aitiossa ennen illan konserttia, illallinen bändin kanssa ja vielä loppuelämän pääsy Portion Boysin klubikeikoille. Se on aivan yhtä överi, ainutlaatuinen ja hyväntuulinen kuin Portion Boysin porukka itsekin. Tuntuu hienolta saada olla mukana toteuttamassa kokonaisuutta, Heikkonen sanoo.

75 000 euroa maksava Meidän maassa nöyrinä kuljetaan -VIP-paketti tulee myyntiin Elämysmatkoille huomenna keskiviikkona 18. marraskuuta. Elämysmatkat toimii Meidän maassa nöyrinä kuljetaan -VIP paketin vastuullisena matkanjärjestäjänä.

Portion Boys esiintyy Tampereen Nokia Arenassa lauantaina 5. joulukuuta 2026. Liput konserttiin myy Lippu.fi.

Meidän maassa nöyrinä kuljetaan -VIP-paketti sisältää:

• Konserttiliput kahdelle Nokia Arenan konserttiin 5.12.2026

• Limusiinikyydin Nokia Arenalle enintään 15 henkilölle asiakkaan toivomasta kaupungista

• Oma aitio tarjoiluineen enintään 15 henkilölle Nokia Arenalla Portion Boysin konsertissa 5.12.2026

• Portion Boysin akustisen yksityiskeikan omassa aitiossa ennen illan konserttia

• Portion Boysin fanituotteita

• Yhden yön majoituksen kahdelle hengelle Lapland Hotels Arena -hotellin sviitissä 5.–6.12.2026

• Date Night Portion Boysin kanssa: yhteisen ravintolaillallisen yhtyeen kanssa Helsingissä erikseen sovittavana ajankohtana.

• Loppuelämän sisäänpääsyn kahdelle hengelle Portion Boysin klubikeikoille

Portion Boys, Nokia Arena 5.12.2026

Aikataulu:

17.00 VIP-ovet

17.15 Ovet

18.00 Hovimuusikko Ilkka

19.00 Arttu Wiskari

20.30 Portion Boys + special guests

Portion Boysin konsertin kesto noin 2,5 tuntia.

Tapahtuman lisätiedot: www.nelonenmedialive.fi/portionboys