Ammattiliitto JHL: Pelastustoimen rahoituksen heikentäminen vaarantaa kansalaisten turvallisuuden
17.11.2026 13:15:38 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL sekä Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL vaativat hallitukselta välittömiä toimia pelastustoimen rahoituksen turvaamiseksi. Asialla on kiire, koska valtion rahoituksesta riippuvaiset hyvinvointialueet ovat viimeistelemässä ensi vuoden talousarvioita.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin sekä Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n puheenjohtajan Miikka Viitalan mukaan pelastustoimen rahoituksen jatkuva niukkeneminen uhkaa heikentää kansalaisten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Hyvinvointialueiden taloudelliset paineet näkyvät jo nyt pelastuslaitosten toiminnassa henkilöstövähennyksinä, resurssien kiristymisenä sekä kasvavina paineina siirtää vastuuta vakituiselta henkilöstöltä sopimuspalokuntien hoidettavaksi.
– Tämä kehitys on väärä suunta. Sopimuspalokunnat ovat suomalaisen pelastustoimen tärkeä ja arvokas osa. Niiden merkitys korostuu erityisesti harvaan asutuilla alueilla sekä suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden tukiresurssina. Niiden tehtävänä ei kuitenkaan ole korvata ammattimaista, ympärivuorokautista pelastustoimintaa. Vakituisten paloasemien toimintakykyä ei saa heikentää sillä oletuksella, että sopimuspalokunnat paikkaavat syntyvän vajauksen, Ekström toteaa.
– Pelastustoiminnan valmius perustuu koulutettuun henkilöstöön, välittömään lähtövalmiuteen, riittävään miehitykseen ja toimintavarmuuteen kaikissa olosuhteissa. Nämä edellytykset voidaan turvata vain ja ainoastaan ylläpitämällä vahvaa vakituista pelastustoimen organisaatiota koko maassa, Viitala jatkaa.
Suomi elää aikaa, jolloin kokonaisturvallisuuden, huoltovarmuuden ja varautumisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan yhteiskunta kohtaa uusia uhkia, kuten sodan laajeneminen Ukrainasta Eurooppaan, sään ääri-ilmiöitä, laajoja häiriötilanteita, kyberuhkia sekä kansainvälisen turvallisuustilanteen epävarmuutta.
Nyt jos koskaan pelastustoimen voimavaroja tulisi vahvistaa, ei heikentää. Orpo-Purran hallitus toimii kuitenkin päinvastaiseen tilanteeseen ja luo jatkuvalla leikkauspolitiikalla epävarmuutta Suomeen.
– Pelastuslaitokset vastaavat ihmisten turvallisuudesta vuorokauden jokaisena hetkenä. Jokainen leikattu euro näkyy jossain vaiheessa vasteajoissa, henkilöstön jaksamisessa, toimintavalmiudessa tai palveluiden saatavuudessa, Viitala toteaa.
JHL ja Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL vaativat, että hallitus ja hyvinvointialueet turvaavat pelastustoimen rahoituksen pitkäjänteisesti sekä varmistavat, että vakituisella henkilöstöllä on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen.
Pelastustoimi on osa Suomen turvallisuuden kivijalkaa. Kansalaisten turvallisuutta ei saa rakentaa säästöjen varaan. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa kokonaisuutta, mutta ne eivät voi eikä niiden pidä korvata varsinaista pelastustoimintaa.
– Nyt on aika tehdä päätöksiä, jotka vahvistavat pelastustoimea ja turvaavat palvelut kaikille suomalaisille.
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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