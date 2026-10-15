Kauppakeskus Myllyn joulumatkanavauksessa sunnuntaina 22. marraskuuta voi jälleen ihailla satojen koirien iloista kulkuetta. Joulun avaavat virallisesti Myllykkä ja joulupukki, ja 500 ensimmäistä kävijää saa nauttia annoksen joulupuuroa puuropysäkillä. Ihme Juna kuljettaa matkustajia käytävillä koko avajaispäivän.

– Koirakulkue alkoi vuosia sitten pienenä oheisohjelmana, mutta on kasvanut joulunavauksen päätapahtumaksi. Myllykkä ja joulupukki ovat lisäksi koko joulusesongin itseoikeutetut tähdet, joita voi tavata monena päivänä aina jouluun saakka. Myllykästä on ensimmäisen vuotensa aikana tullut erittäin suosittu hahmo, joka nostaa hymyn huulille ja jota tullaan mielellään tapaamaan. Kauppakeskuksena joulu on meille luonnollisesti myynnin kannalta tärkeä sesonki, mutta tärkeää on myös joulun tunnelma ja pysähtyminen pienten hyvien hetkien äärelle, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Koirakulkue jatkaa voittokulkuaan

Jo viidettä kertaa järjestettävä Ihme Koirakulkue on osoittautunut jouluiseksi kestosuosikiksi, johon osallistuu satoja koiria. Koirien tyylikkäitä asusteita voi kuvata koirien omalla DogWalkilla, joka on kulkueen reitillä. Tuttuun tapaan kulkueen jälkeen voi kuvauspisteellä ottaa koirastaan joulukuvia. Rapsutuspisteelle voi tuoda oman koiransa muiden rapsutettavaksi tai tulla hellimään muiden koiria. Uutuutena on tänä vuonna Jonon Häntä 2026 -arvonta, jonka voittaja saa kunniapaikan kulkueesta.

– Olemme satsanneet järjestelyihin vielä lisää ja selkeyttäneet kulkueen reittiä. Tavoitteena on, että reitti pysyy koirille ja taluttajille koko ajan auki, ja että katsojat voivat entistä helpommin ihastella kulkuetta sen varrelta, lupaa Kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Mira Salo.

Myllykän itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12. ja Kauneimmat joululaulut 9.12.

Myllykkä toivottaa lapset tervetulleiksi ensimmäistä kertaa järjestettävälle itsenäisyyspäivän vastaanotolleen 1. kerroksen leikkipaikkaan 6. joulukuuta.

Tunnelmallinen Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus kutsuu kuuntelemaan ja laulamaan tuttuja joululauluja keskiviikkona 9. joulukuuta klo 18. Yhteislaulutilaisuutta säestää Turun filharmoninen orkesteri, ja solistina esiintyy näyttelijä ja laulaja Anna-Maija Tuokko.

Yhteislaulutilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Se järjestetään Myllyn 2. kerroksessa Finnkinon päädyssä. Mukaan mahtuu noin 250 ensimmäistä, ja tilassa olevat penkit varataan liikuntarajoitteisille.

Kauneimpien joululaulujen lisäksi hyvää mieltä voi levittää myös osallistumalla Operaatio Ruokakassin joululahjakeräykseen 20. marraskuuta – 20. joulukuuta. Lahjatoiveita voi hakea joululahjakeräyskuusista infopisteen läheltä sekä Myllyntorin 2. kerroksesta. Lahjat voi toimittaa infopisteelle, josta ne toimitaan kootusti eteenpäin Operaatio Ruokakassille.

Popup-myymälöistä herkkuja ja lahjaideoita

Joulun ajan popup-myymälät levittäytyvät kauppakeskuksen käytäville ja Myllyntorille. Ne täydentävät Myllyn liikkeiden monipuolista valikoimaa tarjoamalla erilaisia herkkuja ja persoonallisia lahjaideoita.

Suklaisia herkkuja tarjoavat Mbakeryn Suklaapuoti ja Billnäs Chocolate Factory. Lahjakoreihin ja joulupöytiin monipuolista syötävää saa Suomen Herkkukaupan ja Juustopuodin myymälöistä. Paikan päällä nautittavia herkkuja kaipaava voi hakea Churro Ferian kärrystä herkullisia churroja ja Brews by Beanien kärrystä kahvia, matchaa ja naposteltavaa.

Muurlan, Vartsalan Vanhan Koulun, Torkel Designin, Clogs Companyn, Kalevantulen, MAKIAn ja Urban Design Boutiquen myymälöistä sekä Prameen ja Terassille.comin yhteispisteeltä löytyy lahjapaketteihin kovia ja pehmeitä käyttö- ja koriste-esineitä. Joulun välipäivinä Suomen Ilotulite myy uuden vuoden raketteja Prisman päädyssä.

Kauppakeskus Myllyn joulu: