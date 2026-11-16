Kansanedustajat yli puoluerajojen: Nuorten mielenterveyden vahvistaminen ei voi jäädä vain terveydenhuollon vastuulle
17.11.2026 13:21:24 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Seitsemän hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajaa sekä mielenterveysalan asiantuntijajärjestöt esittävät yhdessä nuorten mielenterveyden nostamista seuraavan hallituksen painopisteeksi. Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän tavoitteena on saada esitykset näkymään myös puolueiden vaalitavoitteissa.
– Nuorten mielenterveyttä ei ratkaista yksin terveydenhuollossa. Kyse on myös siitä, voiko luottaa tulevaisuuteensa, löytää oman paikkansa ja saada apua silloin, kun sitä tarvitsee. Kokonaisuuden pitää olla hallussa. Siksi esitämme, että kansallinen mielenterveysstrategia uudistetaan vuosille 2030–2040 ja sille laaditaan konkreettinen toimeenpanosuunnitelma. Strategian on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus päihde- ja riippuvuusstrategian, itsemurhien ehkäisyohjelman sekä mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen kanssa, sanoo ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
Tukiryhmä esittää muun muassa perustason mielenterveyspalvelujen vahvistamista ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä. Hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta on parannettava sekä ammattilaisten hallinnollista työtä sujuvoitettava, jotta aikaa jää enemmän nuorten kohtaamiseen.
– Nuorten mielenterveys on myös yhteiskunnan turvallisuus- ja kriisinkestävyyskysymys. Vaikeina aikoina tarvitaan yhteisöllisyyttä ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Siksi mukana on myös ehdotuksia koulupudokkuuden ehkäisemiseksi, mielenterveystaitojen vahvistamiseksi sekä opiskelijoiden toimeentulon ja opiskeluhuollon parantamiseksi. Keskeistä on lisäksi tukea nuorten osallistumismahdollisuuksia ja järjestöjen toimintaedellytyksiä, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Ollikainen (rkp).
Tukiryhmän tavoitteet kattavat kansallisen mielenterveysstrategian uudistamisen ja nuorten arjen hyvinvoinnin vahvistamisen lisäksi myös oikea-aikaisen ja laadukkaan mielenterveyshoidon.
– Nuoren tai hänen läheistensä ei pitäisi joutua käyttämään voimiaan oikean hoitopaikan etsimiseen tai kertomaan tarinaansa aina uudelleen seuraavalle ammattilaiselle. Tarvitsemme palveluja, joissa apu löytyy ajoissa, hoito perustuu yksilölliseen tarpeeseen ja ammattilaisilla on aikaa tehdä työnsä hyvin, toteaa kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).
– Nuorten tulevaisuususko on romahtanut, kertoo alkuvuonna julkaistu nuorisobarometri. Vain harva nuorista näkee maailman tulevaisuuden optimistisesti ja oman tulevaisuutensa näkee valoisana enää reilu puolet nuorista. Tämän päivän nuoret ovat kasvaneet monien kriisien keskellä. Meidän on aika ottaa nuorten huoli todesta, sanoo kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.).
– Jonkun on johdettava tätä työtä päämäärätietoisesti. Eri hallinnonalojen, kuntien, koulujen, terveyspalvelujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä. Vastuun pallottelu ja irralliset hankkeet eivät riitä, kansanedustaja Jaana Strandman (ps.) painottaa.
Ryhmän tavoitteet ovat allekirjoittaneet Pinja Perholehto (sd), Jaana Strandman (ps.), Eeva-Johanna Eloranta (sd), Anna-Kristiina Mikkonen (sd.), Markku Siponen (kesk.), Hanna Holopainen (vihr.) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas.). Tavoitteita tukevat myös ryhmässä asiantuntijatahoina olevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Psykologiliitto, Diakonissalaitos, Nuorisoala ry, Yeesi ry, Nyyti ry ja Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
Lisätiedot:
Pinja Perholehto
Kansanedustaja, eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtaja
Liite: Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän yhteiset eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet 2027–2031
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
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