Kokoomuksen Fagerström: Kasvuyrittäjät näyttävät Suomelle suunnan
17.11.2026 13:34:13 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Slush kokoaa tällä viikolla Helsinkiin yrittäjiä, sijoittajia ja osaajia ympäri maailmaa. Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström näkee startupit ja kasvuyritykset Suomen tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Startup-taustaiset yritykset tekevät jo yli 13 miljardin euron liikevaihdon, ja kokoomus haluaa kaikin tavoin mahdollistaa niiden menestyksen.
– Startupeista ja niiden perustajista huokuu vahva usko tulevaisuuteen ja omaan kykyyn ratkaista vaikeita ongelmia. Tekemisen ilo tarttuu, ja se inspiroi meitä kaikkia.
Tuoreen Startup Study 2026 -selvityksen mukaan startup-taustaisten yritysten liikevaihto oli vuonna 2024 yhteensä 13,4 miljardia euroa. Se on kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin vuonna 2015. Yritykset työllistävät yli 50 000 ihmistä, joista noin 40 000 Suomessa. Ne käyttävät tutkimukseen ja tuotekehitykseen lähes miljardi euroa vuodessa, noin kuudesosan koko yrityssektorin t&k-menoista. Uusista startupeista joka seitsemäs rakentaa jo tekoälyn varaan.
– Kolmen hengen tiimi saa tänään tekoälyn avulla liikkeelle sen, mihin ennen tarvittiin kymmeniä ihmisiä. Pienelle maalle se on valtava mahdollisuus. Suomen ei tarvitse olla aina suurin, kunhan se on rohkein.
Kokoomus on tehnyt hallituksessa määrätietoisesti töitä, jotta Suomessa kannattaa ottaa riskiä ja ajatella isosti. Hallitus on alentanut ulkomaisten avainhenkilöiden verotusta, pidentänyt yritysten tappioiden vähennysaikaa kymmenestä vuodesta 25 vuoteen ja uudistaa listaamattomien yhtiöiden työsuhdeoptioiden verotusta niin, että vero maksetaan vasta, kun osakkeet myydään.
– Kasvuyritysten työntekijöistä joka kolmannella on kansainvälinen tausta. Näistä osaajista käydään kovaa kilpailua ja päättäjien tehtävä on auttaa tässä parhaansa mukaan. Me haluamme antaa kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kahden viikon palvelulupauksen, jotta lupa-asiat ja kotiutuminen hoituisivat Suomessa mahdollisimman helposti.
Fagerströmin mukaan kasvuyrittäjät näyttävät suuntaa koko Suomelle rohkeudellaan ja kunnianhimollaan.
– Startup-kenttä saavutti kymmenen miljardin euron vientitavoitteensa viisi vuotta etuajassa ja tähtää nyt 20 miljardiin. Sellaista kunnianhimoa Suomi tarvitsee. Meidän tehtävämme on varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka perustaa yritys ja kasvattaa siitä menestystarina, Fagerström sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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