Saara Salmisen teos Vendi – Jotta muut tytöt pääsisivät kotiin on valittu Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi. Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakama 10 000 euron suuruinen palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomalaiselle henkilöhistoriaa käsittelevälle tietokirjalle. Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 82 kirjaa kaikkiaan 22 kustantamolta.

Kuuden finalistin joukosta voittajan valitsi yhteiskuntatieteiden tohtori, E2 Tutkimuksen toimitusjohtaja Karina Jutila. Hän perusteli valintaa seuraavasti:

"Saara Salmisen teos on kirjoitettu tietokirjalle poikkeuksellisen rikkaalla kielellä. Ilmaisuvoimaa on kirjan jokaisella sivulla. Vendin elämä ja hänen läheistensä kärsimys tulevat kerrotuiksi ja painuvat lukijan mieleen kuin sinne jäädäkseen. Salmisen kirja on syvälle porautuvaa yhteiskuntakritiikkiä uhreilta, jotka tulevat liian harvoin kuulluiksi. Kirja näyttää myös, millaista on, kun rakkaimpansa menettäneet ovat viihdeteollisuuden raaka-ainetta, kun ihmiset unohtavat käytöstavat ja empatian. Salmisen kirjan ajankohtaisuutta ovat naisviha ja tyttöjen aseman järkyttävimmät epäkohdat. Maailma on täynnä merkkihenkilöitä – osasta heistä kirjoitetaan lukuisia kirjoja. Ainutlaatuisiksi, unohtumattomiksi niistä nousee harva.

Vendi on ainutlaatuinen."