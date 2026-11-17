CUPRA lanseeraa New Tribe Edition Sennheiser™ -erikoismalliston Formentor-, Terramar-, Leon- ja Leon Sportstourer -malleihin
17.11.2026 13:43:02 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Sennheiserin™ immersiivinen äänentoisto tuo uuden ulottuvuuden ajokokemukseen kaikissa neljässä mallissa. Dark Chrome -viimeistellyt logot ja tekstit, laserkaiverrettu B-pilari, harmaa 3D-neulottu verhoilu sekä mustat kevytmetallivanteet antavat erikoismallille sen rohkean ja omaleimaisen luonteen. New Tribe Edition Sennheiser™ tulee saataville kaikkiin voimalinjavaihtoehtoihin marraskuusta 2026 alkaen.
CUPRA on aina ollut automerkki niille, jotka haluavat haastaa tavanomaisuuden. New Tribe Edition Sennheiser™ tuo tämän hengen CUPRA Formentor-, Terramar-, Leon- ja Leon Sportstourer -malleihin yhdistäen rohkean muotoilun, erottuvat materiaalit ja entistä vaikuttavamman äänielämyksen kuljettajille, jotka haluavat erottua joukosta.
Lisää alla englanniksi.
Driven by sound
Sound takes centre stage in the New Tribe Edition Sennheiser™ , bringing together CUPRA and Sennheiser’s expertise to add a new layer of emotion to every journey through a carefully tailored listening experience that strengthens the connection between driver, passengers, car and music.
Built on more than 80 years of audio innovation, Sennheiser is trusted by music creators and audio professionals worldwide. Since 2019, Sennheiser has brought that expertise to the road, delivering immersive in-car sound experiences that preserve the emotion, detail, and authenticity of every listening moment, just as your favourite artist intended.
The CUPRA Terramar and CUPRA Formentor feature the Sennheiser™ AMBEO Immersive Sound System, also available in the CUPRA Tavascan. This innovative sound system uses Sennheiser AMBEO immersive software to create a rich, fully three-dimensional soundscape for every passenger. Twelve premium speakers are complemented by four additional roofline actuators, which enable a whole new dimension for the listening experience. Powerful amplifiers deliver 670 W in the Terramar and 550 W in the Formentor.
For the CUPRA Leon and Leon Sportstourer, the Immersive by Sennheiser™ system creates an enveloping sound field using twelve premium speakers, a high-performance subwoofer and a DSP amplifier delivering up to 390 W. Both vehicles combine Sennheiser’s advanced immersive technologies for an emotional listening experience behind the wheel.
Made for the Tribe
The New Tribe Edition Sennheiser™ goes beyond sound, translating the same immersive character into a bold visual identity that runs through every exterior and interior detail across the four vehicles.
On the outside, Manhattan Grey Matt makes its debut on the CUPRA Leon, Leon Sportstourer and Formentor, giving the three vehicles a striking appearance, while Timanfaya Grey defines the CUPRA Terramar. Black alloy wheels complement the exterior colours and further enhance the individual character of each one. Dark chrome logos and lettering, together with the laser-engraved B-pillar, show how CUPRA continues to innovate through new design details, materials and finishes.
Inside, a neutral Colour & Trim approach features 3D Knitting seats in an upgraded neutral grey and black palette. 3D Knitting technology brings design and texture together in a seamless finish, creating a coherent visual language across the range while preserving the individual identity of each model.
One edition, four distinctive expressions
Available across all powertrain options, the New Tribe Edition Sennheiser™ for the CUPRA Leon, Leon Sportstourer, Formentor and Terramar will be available from November 2026, allowing customers to choose the vehicle that best fits their needs without compromising the edition’s distinctive design and equipment features.
With the New Tribe Edition Sennheiser™ , CUPRA continues to push boundaries, uniting cutting-edge immersive sound with compelling aesthetics to transform every journey into something truly memorable.
(Ends)
Press Contact
Burson Finland Oy
sennheiser.finland@bursonglobal.com
Avainsanat
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
Suomalaiset ovat liikuntateknologian edelläkävijöitä – näin valmistaudut vuoden 2027 urheilutrendeihin17.11.2026 13:37:56 EET | Tiedote
Puettavat älylaitteet ja ulkoliikunta hallitsevat suomalaisten treenitottumuksia. Uudet älykellot tuovat tarkkaa dataa ja luotettavuutta niin hiihtoladuille, mailapeleihin kuin palautumiseenkin.
Pysy liikkeessä, vaikka päivät lyhenevät: HONOR Watch 6 tukee treeniä läpi syksyn ja talven12.11.2026 15:45:26 EET | Tiedote
Kun lämpötilat laskevat ja illat pimenevät, on helppo keksiä tekosyitä. On liian pimeää, kylmää ja märkää. Moni siirtääkin ulkotreeninsä suosiolla kevääseen. Uusi HONOR Watch 6 muuttaa tämän asetelman, sillä se auttaa juoksijoita, joukkueurheilijoita ja kuntosalikävijöitä pysymään liikkeessä säästä riippumatta. Älykellossa yhdistyvät kirkas näyttö, kestävä rakenne ja luotettava akunkesto. Kello pysyy ranteessa ja mukana rutiineissa, kun suuntaat lenkille pakkassäähän, treenaat iltavalaistuksessa tai siirryt sisäliikuntaan. Pimeät kuukaudet ovat mahdollisuus peruskunnon rakentamiseen Pimeät ja kylmät kuukaudet ovat erinomaista aikaa peruskunnon rakentamiselle. Juoksijat voivat keskittyä kestävyyteen, joukkueurheilijat ylläpitävät pelikuntoa ja kuntosalilla painopiste on voimaharjoittelussa. HONOR Watch 6 poistaa treenin esteitä. Kellon näyttö on selkeä hämärässäkin, laite kestää vaihtelevia sääolosuhteita eikä akkua tarvitse ladata jatkuvasti. Kello asettuu mukavasti ranteeseen päivästä
Ideat talteen ja työt sujuvasti laitteelta toiselle: HONORin ekosysteemi tekee arjesta älykkäämpää11.11.2026 14:34:52 EET | Tiedote
Päivä alkaa usein älypuhelimella: herätyskellon sammuttamisella ja saapuneiden viestien vilkaisulla. Työmatkalla tabletti toimii lukulaitteena tai suunnittelun tukena. Samalla älykello seuraa taustalla aktiivisuutta, sykettä ja unta. Useimmille nämä laitteet ovat kuitenkin täysin erillisiä, ja käyttäjän täytyy itse nähdä vaivaa niiden tietojen yhdistämisessä. HONOR muuttaa tämän rakentamalla yhtenäisen ekosysteemin, jossa ideat ja sisällöt liikkuvat luontevasti käyttäjän mukana laitteesta toiseen. MagicOS-käyttöjärjestelmän, MagicRingin ja HONOR Connectin sekä edistyneiden tekoäly- ja terveysominaisuuksien avulla laitteiden välille syntyy näkymätön yhteys. Tuloksena on kokemus, joka mukautuu käyttäjän tottumuksiin ja tekee laitteiden käytöstä sujuvampaa. Yksi ekosysteemi, kolme toisiaan täydentävää roolia HONORin ekosysteemiajattelu perustuu siihen, että jokaisella laitteella on arjessa oma, selkeä roolinsa: Älypuhelin on aina mukana kulkeva keskus viestintään, sisällön tallentamiseen
Katse konepellin alle: Näin HONORin huomaamaton tekoäly toimii9.11.2026 13:31:30 EET | Tiedote
Näin laitteisto, ohjelmisto ja saumattomat yhteydet muovaavat arjen käyttökokemusta HONORin uusimmissa laitteissa.
Lisää tehoa ja vähemmän rasitusta silmille: fiksut rutiinit ja laitevalinnat pelastavat pimeät talvi-illat23.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lokakuun lähestyessä loppuaan päivät lyhenevät ja HONOR kannustaa kiinnittämään huomiota siihen, miten älypuhelimia ja tabletteja kannattaa käyttää. HONOR kokosi vinkkejä, jotka auttavat tukemaan hyvinvointia, pidentämään laitteiden akunkestoa ja muuttamaan pitkät illat merkitykselliseksi tekemiseksi pelkän ruutuajan sijaan. Hyödynnä päivänvalo tehokkaasti Tulevan talvikauden lyhyiden päivien aikana luonnonvalo on kortilla. Siksi valoisa aika kannattaa hyödyntää niihin tehtäviin, jotka vaativat eniten keskittymistä. Ajoita lukeminen, opiskelu tai luova työ aamupäivään tai varhaiseen iltapäivään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan ikkunan ääressä, kun sekä oma energiatasosi että päivänvalo ovat huipussaan. Kun valo vähenee, siirry kevyempiin tehtäviin. Säädä myös näytön kirkkautta ympäristön mukaan. Pidä näyttö kirkkaampana luonnonvalossa ja himmennä sitä sisätiloissa. Tämä vähentää silmien rasitusta ja säästää samalla akkua. Tee pitkistä illoista tuottavia Kun ilta saapuu, tabletin ta
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme