Uuteen yksikköön tulee seitsemän erityistason ja seitsemän perustason laitoshoitopaikkaa. Näin hyvinvointialueen oman kuntouttavan sijaishuollon paikkamäärä kasvaa. Näin nykyistä useampi kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi voidaan sijoittaa hyvinvointialueen omaan yksikköön.

Oman palvelutuotannon vahvistaminen vähentää samalla ostopalvelujen tarvetta. Muutoksen arvioidaan tuovan hyvinvointialueelle noin 369 000 euron vuosittaisen kustannussäästön.

”Uusi yksikkö vahvistaa omaa lastensuojelun palvelutuotantoamme ja mahdollistaa sen, että yhä useampi sijoitettu lapsi voi asua lähellä omaa tuttua ympäristöään ja läheisiään. Samalla pystymme vähentämään ostopalvelujen tarvetta ja käyttämään resurssejamme tehokkaammin”, aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä sanoo.

VAKEn hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan. Vuoden 2025 tietoihin perustuvan laskennan mukaan hyvinvointialueen hiilijalanjälki oli noin 141 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttikiloa.

Valtaosa hyvinvointialueen ilmastopäästöistä syntyy hankinnoista ja ostetuista palveluista. Merkittäviä päästölähteitä ovat asiakaspalvelujen ostot, hoitotarvikkeet, lääkkeet ja lääkevalmisteet, rakennusten ja alueiden ylläpito sekä kuljetuspalvelut.

Hiilijalanjälkilaskenta antaa kokonaiskuvan hyvinvointialueen toiminnan ilmastovaikutuksista ja auttaa tunnistamaan, mihin päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia kannattaa kohdentaa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Aluehallitus edellyttää parannuksia ensihoidon vasteaikoihin Vantaalla ja Keravalla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on huolissaan ensihoidon vasteaikojen kehityksestä. Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on HUS-yhtymällä. Hyvinvointialue katsoo, että ensihoidon riittävä valmius ja palvelujen oikea-aikainen saatavuus tulee turvata koko alueella.

Aluehallitus edellyttää, että HUS arvioi ensihoidon resurssien riittävyyttä Vantaalla ja Keravalla ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vasteaikojen parantamiseksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös Koisotien oikaisuvaatimukset ja valtuustoaloitteita

Aluehallitus käsitteli myös Koisotie 3:een suunniteltua selviämishoitoasemaa ja päihdevieroitusosastoa koskevat oikaisuvaatimukset. Määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset hylättiin ja määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksissa esiin tuodut näkökohdat on käsitelty huolellisesti, ja alueen asukkaiden esiin nostama huoli turvallisuudesta on otettu vakavasti. Suunniteltu selviämishoitoasema ja päihdevieroitusosasto tarjoavat laitoshoitoa, johon tullaan lähetteellä tai esimerkiksi poliisin saattamana. Asiakkaat ovat yksikössä hoitojakson ajan. Hyvinvointialueen arvion mukaan toiminnan ei tämän vuoksi odoteta aiheuttavan ylimääräisiä järjestyshäiriöitä tai turvattomuutta alueella. Toiminnan vaikutuksia seurataan tiiviisti sen käynnistymisen jälkeen.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen päivitettyä yhteistyösopimusta, toimitilojen vuokraamista Rajatorpantie 8:sta sekä hyvinvointialueen talous- ja palvelukehitystä.

Aluehallitus käsitteli myös vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin. Ne koskivat muun muassa seniorineuvolatoimintaa ja ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia sekä henkilökohtaisen avun palveluseteliä.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan päätössivustolla 24.11.2026 klo 12.