Kokoomuksen Limnell: Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa
18.11.2026 14:07:57 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell pitää rajaturvallisuuslain jatkoa tärkeänä päätöksenä suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Eduskunta hyväksyi tänään lain voimassaolon jatkamisen vuoden 2028 loppuun saakka.
– Valtiovallan tärkein tehtävä on turvata kansalaistensa elämä ja vapaus. Jokaisella suomalaisella on oikeus elää rauhassa ja luottaa siihen, että yhteiskunta suojelee häntä kaikissa olosuhteissa. Tuo luottamus velvoittaa meitä päättäjiä. Meidän on tehtävä vaikeatkin päätökset ajoissa, Limnell sanoo.
Limnell korostaa, että turvallisuuspäätösten on perustuttava viranomaisten arvioihin Suomeen kohdistuvista uhkista. Rajavartiolaitos arvioi, että välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on edelleen korkea. Rajaturvallisuuslailla varaudutaan tilanteisiin, joissa muut keinot Suomen turvallisuuden suojaamiseksi eivät riitä.
– Viranomaisten tehtävä on arvioida uhkia. Meidän tehtävämme on kantaa vastuu päätöksistä, joita nuo arviot edellyttävät. Jos tilanne itärajalla kiristyy nopeasti, Rajavartiolaitoksen on voitava luottaa siihen, että eduskunta on tehnyt oman työnsä ja antanut sille tarvittavat keinot toimia, Limnell jatkaa.
– Venäjä on osoittanut olevansa valmis käyttämään ihmisiä painostuksen välineenä. Meidän velvollisuutemme on suojata Suomea tältä painostukselta. Suomalaisilla on oikeus päättää itse maansa asioista ja elää täällä rauhassa. Tätä oikeutta puolustamme, Limnell sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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