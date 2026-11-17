Oranssien päivien kampanja tuo lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinat kuuluviin
17.11.2026 13:52:37 EET | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme osallistuu tänä vuonna kansainväliseen Oranssien päivien kampanjaan nostamalla esiin lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita. Kirjoituksissaan naiset käsittelevät kokemuksiaan väkivallasta, selviytymisestä ja toivosta. Tarinoiden avulla halutaan rohkaista väkivallasta puhumiseen ja avun hakemiseen.
Oranssien päivien kampanjaa vietetään vuosittain 25. marraskuuta–10. joulukuuta. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kannustaa puuttumaan siihen. Oranssi tunnusväri symboloi toivoa ja väkivallatonta tulevaisuutta.
Oma Häme nostaa kampanjan aikana esiin Sanojeni voima -projektin, jossa lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat käsitelleet kokemuksiaan kirjoittamisen ja vertaistuen avulla. Naisten kirjoituksia julkaistaan teksteinä ja äänitallenteina Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry:n ja FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n verkkosivuilla. Naisten tarinoihin tutustutaan tarkemmin myös Oma Hämeen verkkosivuilla myöhemmin julkaistavassa artikkelissa.
Vertaistuki auttaa käsittelemään väkivallan kokemuksia
Sanojeni voima -projekti sai alkunsa Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry Turvallisuuden tukikeskus Luotaimen ja FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry yhteistyössä järjestämistä kirjallisuusterapeuttisista ryhmistä.
Ryhmät ovat tarjonneet lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille mahdollisuuden käsitellä kokemuksiaan kirjoittamisen, keskustelun ja muiden luovien menetelmien avulla. Keskeisessä roolissa on ollut vertaistuki eli mahdollisuus kohdata muita samankaltaisia asioita kokeneita. Osallistujat ovat voineet käsitellä vaikeita tunteita, vahvistaa omia voimavarojaan ja löytää uusia näkökulmia selviytymiseen.
– Tällaisilla projekteilla on valtava merkitys vertaisuuden havaitsemisessa, siinä että osallistujat näkevät, etteivät ole yksin. Erilaisuudestaan huolimatta niin moni on kokenut samaa. Ja häpeä hellittää niissä hetkissä, kun huomaa, ettei ole ollut yksin, kuvaa yksi osallistujista.
Ryhmäläisten omasta toiveesta syntyi ajatus koota kokemuksia julkaisuksi. Sen avulla naiset haluavat rohkaista muita väkivaltaa kokevia hakemaan apua ja tuoda omia kokemuksiaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Julkaisussa on yhdeksän naisen kirjoituksia. Mukana on myös avoimen haun kautta saatuja tekstejä henkilöiltä, jotka eivät ole osallistuneet ryhmiin. Ryhmiin, työpajoihin ja julkaisun valmisteluun on osallistunut kaikkiaan 17 vapaaehtoista, iältään 20–80-vuotiasta naista. Kirjoituksista julkaistaan myös ääniversioita, jotka ovat vapaaehtoisten lukemia.
Lähisuhdeväkivalta voi jatkua vuosia ennen avun hakemista
Lähisuhdeväkivalta koskettaa eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä myös Kanta-Hämeessä. Väkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, fyysistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa, uhkailua tai pakottavaa kontrollia.
Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry ylläpitämässä Turvallisuuden tukikeskus Luotaimessa on ollut lokakuuhun mennessä asiakkaana 128 aikuista ja 38 lasta tai nuorta. Hämeenlinnan turvakodissa on ollut samalla ajanjaksolla 165 aikuista ja 70 lasta.
Väkivallan tunnistaminen ja siitä puhuminen voivat olla vaikeita. Kokemuksiin voi liittyä esimerkiksi pelkoa, häpeää ja epävarmuutta. Vuoden 2025 asiakastietojen perusteella väkivalta oli jatkunut Luotaimen asiakkailla yleisimmin 4–7 vuotta ennen avun hakemista. Turvakodin asiakkailla väkivalta oli jatkunut tavallisimmin 2–5 vuotta.
– Oman toipumiseni kannalta on ehdoton käännekohta ollut se, että pääsin käsittelemään kokemuksiani työntekijän kanssa. Lähisuhdeväkivalta on äärimmäinen keino murtaa toinen ihminen ja se ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Toipuminen siitä ei pääty koskaan ja se painolasti kulkee loppuelämän mukana. Oikean avun kautta lähisuhdeväkivallan kokija oppii kuitenkin elämään kokemustensa kanssa niin, että niistä tulee kevyempi taakka, niin että pystyy jälleen hengittämään ilman pelkoa, kertoo yksi kirjoitusryhmään osallistuneista.
Jo väkivallan uhka on riittävä syy hankkia apua
Lähisuhdeväkivaltaan ja sen uhkaan on saatavilla apua Kanta-Hämeessä. Apua voi hakea myös silloin, kun on epävarma siitä, onko omassa suhteessa kyse väkivallasta. Väkivaltaa ei tarvitse hyväksyä, eikä sen kanssa tarvitse jäädä yksin.
Täältä saat apua - tutustu avun hakemisen mahdollisuuksiin Oma Hämeen verkkosivuilla.
Tutustu Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry palveluihin
Tutustu FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry palveluihin
Välittömässä vaaratilanteessa soita hätänumeroon 112.
Lisätietoja medialle:
Medialla on mahdollisuus haastatella kirjoittajaryhmään osallistuneita naisia, jotka ovat valmiita kertomaan omista lähisuhdeväkivallan kokemuksistaan, avun saamisesta ja toipumisesta.
Haastattelut sovitaan etukäteen yhteyshenkilömme kautta. Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi haastateltavat esiintyvät jutuissa anonyymeinä, eikä heidän henkilöllisyyttään saa paljastaa. Haastattelujen käytännön järjestelyistä ja haastateltavien toiveista sovitaan tapauskohtaisesti.
Mikäli olette kiinnostuneita haastattelumahdollisuudesta, voitte olla yhteydessä Marjukkaan, yhteystiedot ovat alla.
Marjukka Kaitakorpi, omaistyöntekijä
FinFami - Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry
p. 040 455 2160
marjukka@finfamikantahame.fi
Tuija Muurinen, avopalveluiden lähijohtaja
Kanta – Hämeen Ensi- ja turvakoti
p. 050 543 1509
tuija.muurinen@khetk.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi Turunenviestintäpäällikkö (päätöksenteko, perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut)Puh:0401881431suvi.turunen@omahame.fi
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