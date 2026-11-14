Aivovammaliiton viisi toivetta tulevalle hallitukselle

1. Oikea-aikainen hoito ja kuntoutus

Aivovaurion saanut ihminen saa yksilöllisen tarpeensa ja toimintakykynsä mukaisen hoidon, kuntoutuksen ja seurannan kaikkialla Suomessa. Palveluketju jatkuu sairaalasta kotiin, arkeen, opiskeluun ja työhön.

2. Kognitiivisesti saavutettavat palvelut

Julkiset ja digitaaliset palvelut ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja käytettävissä myös silloin, kun muistissa, keskittymisessä, toiminnanohjauksessa tai kommunikoinnissa on vaikeuksia. Henkilökohtaista ja puhelimitse saatavaa palvelua on oltava saatavissa.

3. Oikeus työhön ja opiskeluun

Näkymättömät oireet tunnistetaan työssä, opinnoissa ja työkyvyn arvioinnissa. Työn ja opiskelun jatkamista tuetaan kohtuullisilla mukautuksilla, joustavilla ratkaisuilla ja toimivalla sosiaaliturvalla siten, että työn tekeminen on kannattavaa sekä vammautuneelle että työnantajalle.

4. Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaiset palvelut

Aivovaurion kokenut ihminen tulee kuulluksi ja saa tarvitsemansa tuen päätöksentekoon. Vammaispalvelut ja muut yksilölliset palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta.

5. Erilaisten aivovaurioiden ennaltaehkäisyyn on panostettava

Aivoterveyttä edistetään ja aivovaurioita ehkäistään poikkihallinnollisesti. Potilas- ja vammaisjärjestöjen pitkäjänteinen ja riittävä rahoitus turvataan, jotta ne voivat tarjota tietoa, neuvontaa, vertaistukea ja kokemustietoa. Aivovammaliitto on ainoa aivovaurioihin keskittyvä potilas- ja vammaisjärjestö. Aivovammaliitto mahdollistaa paikallisen toiminnan, jossa ihmiset kohtaavat ja saavat tukea.

Näkymätön vamma tarvitsee näkyvät ratkaisut!

Aivovammaliitto ry: hallituksen puolesta

Timo Kallioja

puheenjohtaja

Päivi Hakkarainen

toiminnanjohtaja