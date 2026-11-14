Näkymätön vamma tarvitsee näkyvät ratkaisut: Aivovammaliiton vaalitavoitteet 2027
17.11.2026 13:59:10 EET | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Aivot mahdollistavat itsenäisen elämän, ja aivot ohjaavat arjen sujumista. Aivot ovat toimintakyvyn, terveyden ja itsemääräämisoikeuden perusta. Aivovaurion seuraukset voivat vaikuttaa arkeen, ihmissuhteisiin, opiskeluun, työhön ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Oireet eivät useimmiten näy ulospäin, minkä vuoksi ihmisen tuen tarve voi jäädä tunnistamatta.
Aivovammaliitto on ainoa vammaisjärjestö, joka edustaa aivovammautuneita, aivoverenkiertohäiriön tai muun aivovaurion kokeneita ihmisiä ja heidän läheisiään. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus elää omannäköistään elämää.
Aivovammaliiton viisi toivetta tulevalle hallitukselle
1. Oikea-aikainen hoito ja kuntoutus
Aivovaurion saanut ihminen saa yksilöllisen tarpeensa ja toimintakykynsä mukaisen hoidon, kuntoutuksen ja seurannan kaikkialla Suomessa. Palveluketju jatkuu sairaalasta kotiin, arkeen, opiskeluun ja työhön.
2. Kognitiivisesti saavutettavat palvelut
Julkiset ja digitaaliset palvelut ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja käytettävissä myös silloin, kun muistissa, keskittymisessä, toiminnanohjauksessa tai kommunikoinnissa on vaikeuksia. Henkilökohtaista ja puhelimitse saatavaa palvelua on oltava saatavissa.
3. Oikeus työhön ja opiskeluun
Näkymättömät oireet tunnistetaan työssä, opinnoissa ja työkyvyn arvioinnissa. Työn ja opiskelun jatkamista tuetaan kohtuullisilla mukautuksilla, joustavilla ratkaisuilla ja toimivalla sosiaaliturvalla siten, että työn tekeminen on kannattavaa sekä vammautuneelle että työnantajalle.
4. Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaiset palvelut
Aivovaurion kokenut ihminen tulee kuulluksi ja saa tarvitsemansa tuen päätöksentekoon. Vammaispalvelut ja muut yksilölliset palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta.
5. Erilaisten aivovaurioiden ennaltaehkäisyyn on panostettava
Aivoterveyttä edistetään ja aivovaurioita ehkäistään poikkihallinnollisesti. Potilas- ja vammaisjärjestöjen pitkäjänteinen ja riittävä rahoitus turvataan, jotta ne voivat tarjota tietoa, neuvontaa, vertaistukea ja kokemustietoa. Aivovammaliitto on ainoa aivovaurioihin keskittyvä potilas- ja vammaisjärjestö. Aivovammaliitto mahdollistaa paikallisen toiminnan, jossa ihmiset kohtaavat ja saavat tukea.
Näkymätön vamma tarvitsee näkyvät ratkaisut!
Aivovammaliitto ry: hallituksen puolesta
Timo Kallioja
puheenjohtaja
Päivi Hakkarainen
toiminnanjohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi HakkarainenAivovammaliiton hallinto ja johtaminen: toiminnanjohtajaPuh:050 536 6390paivi.hakkarainen@aivovammaliitto.fi
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Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea.
Kenenkään ei tarvitse jäädä aivovaurion kanssa yksin. Liittomme ja sen paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista kohtaavaa toimintaa ympäri Suomea.
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