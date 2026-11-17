Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Suomen vanhin kansainvälistymispalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran 1967.

Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen. Lisäksi arvioinnissa painotetaan toiminnan vastuullisuutta, vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen sekä investointeihin Suomeen ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemiseen.

Tämän vuoden palkituissa korostuu kasvu, investoinnit ja pitkäjänteinen kehitys- ja innovaatiotyö. Yritykset ovat rohkeasti uudistaneet omaa alaansa ja vaikuttavat vahvasti Suomen huoltovarmuuteen ja kokonaisturvallisuuteen.

Ehdotuksia palkittaviksi antoivat elinkeinoelämän toimijat ja järjestöt. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat; Business Finland, Finnvera, ulkoministeriö sekä elinvoimakeskukset.

Tulokasyritys: Iceyella johtava asema avaruus- ja puolustusteknologian alalla maailmanlaajuisesti

Aalto-yliopistosta opiskelijaprojektina alkunsa saanut avaruusteknologian yritys valmistaa tutkasatelliitteja ja tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia satelliittipalveluita. Iceyessa yhdistyvät korkea teknologiaosaaminen, nopea kasvu ja globaali vaikuttavuus.

Yritys on saavuttanut yli 10 miljardin euron arvostuksen, kerännyt yli miljardin euron rahoituksen ja rakentanut yli 1,5 miljardin euron tilauskannan. Luvut kertovat vahvasta markkina-asemasta ja merkittävästä roolista avaruus- ja turvallisuusteknologian kehityksessä.

– Tavoitteemme on, että pystymme tarjoamaan reaaliaikaista, luotettavaa tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu, olosuhteista riippumatta. Haluamme olla se digitaalinen infrastruktuuri, joka tuottaa objektiivista, todennettua tietoa globaalisti, sanoo yrityksen toinen perustajajäsen Pekka Laurila.

Yhtiön ratkaisut ovat käytössä muun muassa NATO-yhteistyössä sekä useiden maiden turvallisuus- ja puolustusjärjestelmissä. Seitsemän Euroopan hallitusta on hankkinut Iceyelta oman valtiollisen satelliittijärjestelmän, ja yritys on luonut ympärilleen kansainvälisesti merkittävän innovaatioekosysteemin.

Kasvuyritys: Valio on kasvanut perinteisestä meijeristä monipuoliseksi ruokataloksi

Valio on liikevaihdoltaan Suomen johtavia ruoka-alan yrityksiä ja suurin elintarvikeviejä. Yrityksen tuotteita viedään noin 60 maahan, ja Valion osuus koko Suomen elintarvikeviennistä on noin neljännes. Yrityksellä on 4600 työntekijää ja sen liikevaihto on 2,4 miljardia euroa, josta lähes 40 prosenttia kansainvälisiltä markkinoilta.

– Valion kasvu syntyy vientimarkkinoilla. Investoinnit, vahva tuotekehitysosaaminen ja innovaatiot yhdistettynä puhtaaseen suomalaiseen maitoon mahdollistavat maailmanluokan tuotteet. Kansainvälisellä menestyksellämme luomme hyvinvointia ja vahvistamme kotimaisen ruoantuotannon elinvoimaisuutta, sanoo Annikka Hurme, Valion toimitusjohtaja.

Valio on osoittanut poikkeuksellista kykyä yhdistää kansainvälinen kilpailukyky, suomalaisen alkutuotannon elinvoima, vastuullisuus ja tutkimuslähtöinen uudistuminen. Yhtiö ei ainoastaan vie suomalaisia tuotteita maailmalle, vaan rakentaa aktiivisesti koko suomalaisen ruokasektorin tulevaisuutta, kilpailukykyä ja kansainvälistä kasvua.

Valio on kasvanut perinteisestä meijeristä monipuoliseksi ruokataloksi. Yhtiö aikoo kolminkertaistaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistuksen seuraavan viiden vuoden aikana. Valion johtamalla yli 200 toimijan ekosysteemillä on tavoitteena kasvattaa ruokajärjestelmään liittyvää vientiä yli 1,5 miljardilla eurolla.

Yhteisöpalkinto: Meriteollisuus ry:n verkosto muodostaa suomalaisen meriteollisuuden ytimen

Meriteollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten työn ansiosta Suomi on säilyttänyt asemansa yhtenä maailman johtavista vaativan meriteknologian ja kestävän merenkulun ratkaisujen osaajamaista. Meriteollisuus ei ainoastaan tue yksittäisten yritysten kansainvälistymistä, vaan vahvistaa kokonaisen strategisesti tärkeän vientialan menestystä ja Suomen asemaa globaalissa kilpailussa.

– Kiitämme tästä tunnustuksesta, joka kertoo alan strategisesta merkityksestä Suomelle, sanoo Mika Nieminen, Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja.

– Meriteollisuus ry tekee töitä alan viennin ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Alan pitkä globaali tilauskanta vetää osaltaan Suomea kasvuun, kertoo Elina Andersson, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Meriteollisuus ry:n noin 100 jäsenyrityksen verkosto muodostaa suomalaisen meriteollisuuden ytimen. Meriteollisuus työllistää 30 500 henkilöä 1200 yrityksessä, joiden liikevaihto yhteensä on 12 miljardia euroa, ja viennin osuus on yli 90 % tuotannosta.

Meriteollisuus ry:n jäsenistössä ovat edustettuina maailman johtavat risteilyalusten, jäänmurtajien, viranomaisalusten, matkustaja-autolauttojen sekä muiden erikoisalusten rakentajatelakat, meriteknologian laitteiden ja järjestelmien toimittajat, suunnittelu- ja konsultointiyritykset, kokonaistoimittajat, ohjelmisto- ja automaatiotalot sekä lukuisat pk-yritykset, joiden osaaminen on kansainvälisesti tunnustettua.

Meriteollisuus ry koordinoi alan yhteistyötä, edistää alan kilpailukykyä ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä vaikuttaa Suomen ja EU:n meriteollisuuspolitiikkaan.

Suomen meriteollisuuden nykyinen telakoiden tilauskanta risteily-, puolustus- ja jäänmurtajasektoreilla on Team Finland -verkoston arvion mukaan yli 10 miljardia euroa ja koko toimialan tilauskanta vielä suurempi. Tilauskannan vaikutukset näkyvät vahvana työllisyytenä, viennin kasvuna ja investointeina ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan.