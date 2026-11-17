Oranssien päivien kampanja tuo lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinat kuuluviin 17.11.2026 13:52:37 EET | Tiedote

Oma Häme osallistuu tänä vuonna kansainväliseen Oranssien päivien kampanjaan nostamalla esiin lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita. Kirjoituksissaan naiset käsittelevät kokemuksiaan väkivallasta, selviytymisestä ja toivosta. Tarinoiden avulla halutaan rohkaista väkivallasta puhumiseen ja avun hakemiseen. Oranssien päivien kampanjaa vietetään vuosittain 25. marraskuuta–10. joulukuuta. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kannustaa puuttumaan siihen. Oranssi tunnusväri symboloi toivoa ja väkivallatonta tulevaisuutta. Oma Häme nostaa kampanjan aikana esiin Sanojeni voima -projektin, jossa lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat käsitelleet kokemuksiaan kirjoittamisen ja vertaistuen avulla. Naisten kirjoituksia julkaistaan teksteinä ja äänitallenteina Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry:n ja FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n verkkosivuilla. Naisten tarinoihin tutustutaan tarkemmin myös Oma Hämeen verkkosivuilla myöhem