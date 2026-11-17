Kausirokotusaikoja on jälleen saatavilla Kanta-Hämeen hyvinvointialueella – muista varata omasi
17.11.2026 14:19:42 EET | Oma Häme | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotteita on saatu lisää, ja rokotusaikoja on nyt hyvin saatavilla.
Influenssa- ja koronarokotteita on saatu lisää, ja rokotusaikoja on nyt hyvin saatavilla. Jos kuulut maksuttomien kausirokotusten kohderyhmään etkä ole vielä varannut aikaa, varaa omasi nyt. Yli 65-vuotiaita muistutamme rokotusajan varaamisesta myös tekstiviestitse.
Varaa rokotusaika ensisijaisesti digitaalisesti
Voit varata ajan Oma Häme -sovelluksessa tai Oma Hämeen verkkosivujen Kirjaudu-painikkeen kautta. Jos et voi käyttää digitaalisia palveluita, voit varata ajan puhelimitse.
Janakkalassa rokotuksia myös ilman ajanvarausta 18.11. ja 24.11.
Janakkalassa asuvat aikuiset voivat tulla rokotukseen myös ilman ajanvarausta walk-in-rokotuspäivinä.
Muista tarkista etukäteen, kuulutko maksuttomien rokotusten kohderyhmään.
Walk-in-rokotuspäivät Janakkalassa:
- Keskiviikko 18.11. klo 10.00–17.30
- Tiistai 24.11. klo 10.00–17.30
Rokotuspaikka: Turengin terveysasema, Tapailanpiha 13 B
Miten valmistaudun walk-in-rokotukseen?
- Tule rokotukseen vain terveenä.
- Varaudu jonottamaan. Suosittelemme ottamaan mukaan vettä ja tarvittaessa myös pientä evästä.
- Pukeudu niin, että olkavartesi on helppo paljastaa rokotusta varten.
- Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
- Varaudu odottamaan rokotuspisteellä 15 minuuttia rokotuksen jälkeen.
Katso kausirokotusten tarkat ajanvarausohjeet ja tiedot maksuttomien rokotusten kohderyhmistä
Yhteyshenkilöt
Auli AnttilapalvelupäällikköPuh:040 330 5815auli.anttila@omahame.fi
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