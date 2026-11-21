Matti Nissinen on tuttu näky niin Maanpuolustuskoulutus MPK:n kursseilla kuin reserviläisten liikuntatapahtumissa. Hänelle on kertynyt lähes 240 osallistumiskertaa MPK:n kursseille, pääasiassa kouluttajan, kurssinjohtajan ja vääpelin tehtävissä. Nissinen on ollut järjestämässä lukuisia koulutuksia ja tapahtumia, kuten jalka-, hiihto- ja polkupyörämarsseja.

Nissinen on toiminut aktiivisesti kouluttajana myös maakuntajoukoissa sekä vuosien ajan vääpelinä ilmapuolustuspiirin kursseilla. Puolustusvoimien harjoituksissa hän on hoitanut vääpelin tehtäviä niin kertausharjoituksissa kuin vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi hän on palvellut rauhanturvaajana YK-joukoissa.

Esimerkillistä toimintaa paikallistasolla

Kuopion Reserviläisissä Nissinen on tehnyt merkittävän työn yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hän on ollut yhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2015–2023 sekä toiminut varapuheenjohtajana ja urheiluvastaavana vuosina 2019–2023. Lisäksi hän on osallistunut Pohjois-Savon Reserviläispiirin liikuntatoiminnan kehittämiseen.

Erityisen vahvasti Nissisen kädenjälki näkyy Kuopion Reserviläisten viikkomarsseissa, joita hän on vetänyt niiden käynnistymisestä lokakuusta 2021 lähtien. Ympäri vuoden järjestettävät marssit ovat tuoneet reserviläisiä yhteen ja kannustaneet ylläpitämään fyysistä toimintakykyä.

Nissinen on osallistunut aktiivisesti myös Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisille syys- ja talvijotoksille sekä paikalliselle Sandels-jotokselle. Kilpailijana toimimisen lisäksi hän on kantanut vastuuta tapahtumien järjestelyistä ja huoltotehtävistä.

Vuoden reserviläisen valinnassa korostuvat Nissisen sitoutuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä hänen halunsa auttaa ja opastaa muita. Hän on omalla esimerkillään innostanut uusia osallistujia mukaan toimintaan ja ollut tärkeä voimavara paikalliselle reserviläisyhteisölle.

– Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa hienointa on yhdessä tekeminen. On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka ihmiset innostuvat osallistumaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Osaan nykyään itsekin toimia paremmin epämukavuusalueella ja ongelmanratkaisuissa. Rikkaus on myös se, kun toiminnassa on mukana ihmisiä eri taustoista, Nissinen sanoo.

Vuoden reserviläisen nimeämisellä Reserviläisliitto haluaa nostaa esille aktiivisia toimijoita, joiden panos on keskeinen reserviläistoiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle. Nissisen pitkäjänteinen työ osoittaa, kuinka suuri merkitys yksittäisellä aktiivisella reserviläisellä voi olla koko paikallisyhteisölle.