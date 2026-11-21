Kuopiolainen Matti Nissinen on vuoden reserviläinen 2026
21.11.2026 14:03:28 EET | Reserviläisliitto ry | Tiedote
Reserviläisliitto on nimennyt vuoden 2026 reserviläiseksi kuopiolaisen sotilasmestari Matti Nissisen. Kuopion Reserviläisiin kuuluva Nissinen on tehnyt pitkäjänteistä ja monipuolista työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi erityisesti koulutus- ja liikuntatoiminnassa. Vuoden reserviläinen julkistettiin Reserviläisliiton liittokokouksessa Kuopiossa lauantaina 21. marraskuuta.
Matti Nissinen on tuttu näky niin Maanpuolustuskoulutus MPK:n kursseilla kuin reserviläisten liikuntatapahtumissa. Hänelle on kertynyt lähes 240 osallistumiskertaa MPK:n kursseille, pääasiassa kouluttajan, kurssinjohtajan ja vääpelin tehtävissä. Nissinen on ollut järjestämässä lukuisia koulutuksia ja tapahtumia, kuten jalka-, hiihto- ja polkupyörämarsseja.
Nissinen on toiminut aktiivisesti kouluttajana myös maakuntajoukoissa sekä vuosien ajan vääpelinä ilmapuolustuspiirin kursseilla. Puolustusvoimien harjoituksissa hän on hoitanut vääpelin tehtäviä niin kertausharjoituksissa kuin vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi hän on palvellut rauhanturvaajana YK-joukoissa.
Esimerkillistä toimintaa paikallistasolla
Kuopion Reserviläisissä Nissinen on tehnyt merkittävän työn yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hän on ollut yhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2015–2023 sekä toiminut varapuheenjohtajana ja urheiluvastaavana vuosina 2019–2023. Lisäksi hän on osallistunut Pohjois-Savon Reserviläispiirin liikuntatoiminnan kehittämiseen.
Erityisen vahvasti Nissisen kädenjälki näkyy Kuopion Reserviläisten viikkomarsseissa, joita hän on vetänyt niiden käynnistymisestä lokakuusta 2021 lähtien. Ympäri vuoden järjestettävät marssit ovat tuoneet reserviläisiä yhteen ja kannustaneet ylläpitämään fyysistä toimintakykyä.
Nissinen on osallistunut aktiivisesti myös Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisille syys- ja talvijotoksille sekä paikalliselle Sandels-jotokselle. Kilpailijana toimimisen lisäksi hän on kantanut vastuuta tapahtumien järjestelyistä ja huoltotehtävistä.
Vuoden reserviläisen valinnassa korostuvat Nissisen sitoutuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä hänen halunsa auttaa ja opastaa muita. Hän on omalla esimerkillään innostanut uusia osallistujia mukaan toimintaan ja ollut tärkeä voimavara paikalliselle reserviläisyhteisölle.
– Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa hienointa on yhdessä tekeminen. On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka ihmiset innostuvat osallistumaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Osaan nykyään itsekin toimia paremmin epämukavuusalueella ja ongelmanratkaisuissa. Rikkaus on myös se, kun toiminnassa on mukana ihmisiä eri taustoista, Nissinen sanoo.
Vuoden reserviläisen nimeämisellä Reserviläisliitto haluaa nostaa esille aktiivisia toimijoita, joiden panos on keskeinen reserviläistoiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle. Nissisen pitkäjänteinen työ osoittaa, kuinka suuri merkitys yksittäisellä aktiivisella reserviläisellä voi olla koko paikallisyhteisölle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti NissinenPuh:+358505187855m.nissinen.cobrat@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Reserviläisliitto ry
Kari Salminen jatkokaudelle ja uusia jäseniä Reserviläisliiton hallitukseen21.11.2026 15:03:45 EET | Tiedote
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Reserviläisliitto piti sääntömääräisen liittokokouksensa Kuopiossa 21.11.2026 ja valitsi liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle Kari Salmisen. Puheenjohtajakausi käsittää vuodet 2027─2028. Salminen valittiin ensimmäisen kerran liiton puheenjohtajaksi Jyväskylän liittokokouksessa marraskuussa 2022, joten nyt käynnistyy jo hänen kolmas kaksivuotiskautensa. Uusi puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2027. Salminen on pitkän linjan yrittäjä Valkeakoskelta. Hän on toiminut Reserviläisliiton liittohallituksessa yli kymmenen vuotta. Sotilasarvoltaan Salminen on reservin ylivääpeli. Hänen kotiyhdistyksensä on Sääksmäen Reserviläiset. Puheenjohtajavalinnan lisäksi Kuopion liittokokous valitsi liittohallitukseen erovuoroisten tilalle seuraavat jäsenet kaudelle 2027–2028: Etelä-Häme: Nikkanen Teppo Etelä-Pohjanmaa: Koskela Jarmo ja Viertola Jari Kainuu: Kilpeläinen Mika Kymenlaakso: Virtanen Vesa-Matti Pirkanmaa: Viljanen Jussi Pohjois-Karjala: Kallio J
Reserviläisliiton vuoden malliyhdistys tulee Mikkelistä21.11.2026 14:01:40 EET | Tiedote
Reserviläisliiton liittohallitus on valinnut Mikkelin Reserviläiset ry:n vuoden 2026 malliyhdistykseksi. Valinta julkistettiin Reserviläisliiton liittokokouksessa Kuopiossa 21.11.2026. Tunnustus myönnetään vuosittain esimerkillisesti toimineelle reserviläisyhdistykselle. Mikkelissä toiminnan vahvuuksia ovat monipuolinen toiminta ympäri vuoden, uusien jäsenten aktiivinen vastaanottaminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Mikkelin Reserviläiset on kasvattanut jäsenmääräänsä tekemällä mukaantulosta helppoa. Uusia jäseniä kannustetaan ottamaan yhteyttä vastuuhenkilöihin ja tutustumaan toimintaan vaikkapa liikuntavuorolla tai jäsenillassa. Mukaan ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta. – Mikkelin Reserviläisten jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä se on jo huikeat 430 jäsentä. Yhdistyksessä on tehty oikeita ratkaisuja aktiivisen toiminnan toteuttamiseksi jo edellisten toimijoiden toimesta, ja kiitos tunnustuksesta kuuluukin sekä ny
Reserviläisliitto lisää tuntuvasti tukea reserviläisten ampumaharjoitteluun3.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Reserviläisliitto käynnistää reserviläispiireille ja paikallisyhdistyksille suunnatun ison patruunatukihaun, jonka kautta jaetaan yhteensä 100 000 euroa tukea reserviläisten ampumatoimintaan. Liittohallitus päätti asiasta kokouksessaan Rovaniemellä lauantaina 3. lokakuuta. Tuki tulee piirien ja yhdistysten haettavaksi loppuvuodelle 2026.
Itämeren alueen reserviläisyhteistyö tiivistyy22.9.2026 14:18:27 EEST | Tiedote
Reserviläisliitto ja liettualainen Riflemen's Union ovat allekirjoittaneet merkittävän yhteistyösopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin tänään tiistaina 22. syyskuuta Liettuan suurlähetystössä Helsingissä. Yhteistyö vahvistaa järjestöjen välisiä yhteyksiä ja tukee reserviläistoiminnan kansainvälistä verkostoitumista Itämeren alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme