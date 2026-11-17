Tekoäly teki verkkohuijauksista uskottavampia – kiireeseen vetoavat viestit tavoittavat väistämättä osan oikealla hetkellä
17.11.2026 15:08:03 EET | Jyväskylän yliopisto | Artikkeli
Huonosti suomeksi kirjoitettu viesti, tyylivirheet ja epäuskottava sisältö paljastivat huijausviestit vielä muutama vuosi sitten. Nyt tekoäly tuottaa uskottavia viestejä, ääntä ja videoita sekunneissa. Uusista teknologioista huolimatta kyberrikolliset luottavat edelleen perinteisiin keinoihin ja pyrkivät mieluummin huijaamaan ihmistä kuin tietokonetta.
Verkkohuijaukset ovat muuttuneet entistä vaikeammin tunnistettaviksi. Viime viikkoina Suomessa on varoiteltu muun muassa pankkien, pysäköintisovellusten, verohallinnon ja majoituspalveluiden nimissä tehdyistä huijausyrityksistä.
Professori Markus Miettinen ja vanhempi yliopistonlehtori Panu Moilanen tutkivat teknologian ja turvallisuuden välistä yhteyttä Jyväskylän yliopistossa.
Markus Miettinen sanoo, että kyberrikollisten käyttämät huijausmuodot ovat pitkälti samoja kuin aikana ennen tekoälytyökaluja.
”Tekoäly on kuitenkin tehnyt huijauksista aiempaa uskottavampia.”
Tavallisiin kansalaisiin kohdistuvat huijaukset ovat siis edelleen pääosion massahuijauksia.
”Useimmiten tarkoitus on kuitenkin edelleen tavoittaa suuri joukko ihmisiä ja toivoa, että huijaus osuu kohteen kannalta sopivaan hetkeen.”
Huijarit myös hyödyntävät kiireen tuntua:
”Jos viesti on odotettu ja malliltaan tuttu, ihminen toimii helposti automaattiohjauksella”, Miettinen sanoo.
Tekoälymallien manipulointi on seuraava kyberuhka
Seuraava taistelu kyberturvallisuudessa käydään tekoälyä itseään vastaan, sanoo Jyväskylän yliopiston turvallisuuden ja strategisen analyysin yliopistonlehtori Panu Moilanen.
Tulevaisuudessa hyökkääjät eivät välttämättä puri murtamaan järjestelmiä, vaan yrittävät vaikuttaa siihen, mitä tekoäly uskoo olevan totta.
Kybervaikuttajat ovat usein myös valtiollisia toimijoita toisin kuin kyberrikolliset.
”Tekoälymalleja pyritään manipuloimaan jo nyt syöttämällä niille väärää tietoa. Tällä pyritään vaikuttamaan siihen, mitä tekoäly vastaa, kun siltä kysytään kysymyksiä”, Moilanen kertoo.
Lue koko artikkeli Jyväskylän yliopiston tieteen digilehdestä Tiedonportista: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/tekoaly-teki-verkkohuijauksista-uskottavampia-viisas-varautuu-tunnistamaan-halytysmerkit
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Yhteyshenkilöt
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 569 9529teemu.m.rahikka@jyu.fi
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