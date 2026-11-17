Uusi digipolku auttaa polven ja lonkan nivelrikon itsehoidossa
17.11.2026 14:48:31 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön uuden digipolun, joka tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeita polven ja lonkan nivelrikon itsehoitoon. Digipolun avulla asiakas voi saada tukea oireiden hallintaan, liikuntaan ja harjoitteluun sekä seurata oman tilanteensa edistymistä.
Digipolku on kaikkien keskisuomalaisten käytettävissä. Sen voi ottaa käyttöön hyvinvointialueen digitaalisissa palveluissa joko selaimen kautta osoitteesta hyvaks.fi/asioi-verkossa tai mobiilisovelluksella. Maksuttoman mobiilisovelluksen löydät sovelluskaupasta hakusanoilla Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.
Ammattilaiset voivat suositella polven ja lonkan nivelrikon itsehoidon digipolkua asiakkaille, joilla on todettu polven tai lonkan nivelrikko tai joilla on jo varhaisessa vaiheessa merkkejä nivelrikosta, vaikka diagnoosia ei olisi vielä varmistettu.
Digipolun tavoitteena on vahvistaa näyttöön perustuvaa itsehoitoa ja asiakkaan aktiivista roolia oman terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämisessä.
Digipolku sisältää tietoa polven ja lonkan nivelrikosta, vaikuttavista hoitokeinoista ja oireiden hallinnasta sekä ohjeita liikunnan ja harjoittelun toteuttamiseen. Asiakas voi seurata oman tilanteensa edistymistä digipolkuun rakennettujen toimintojen avulla.
Jos asiakas kokee tarvitsevansa lisää tukea itsehoitoon, hän voi lähettää digipolun kautta kiireettömän viestin fysioterapeutille. Digipolkua kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.
Nivelrikon hoitoon kannattaa panostaa
Nivelrikko on merkittävä kansanterveyshaaste, jonka vaikutukset ulottuvat ihmisten toiminta- ja työkykyyn sekä terveydenhuollon kustannuksiin. Nivelrikon sairastavuuden ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä.
Nivelrikkoon liittyy myös virheellisiä käsityksiä, jotka voivat vaikeuttaa sairauden ennaltaehkäisyä, oikea-aikaista hoitoon hakeutumista ja vaikuttavien hoitojen toteutumista.
-Nivelrikon hoidossa on tärkeää vahvistaa asiakkaan omaa aktiivisuutta ja varmistaa, että jokainen saa oikea-aikaista ja yhdenvertaista ohjausta. Liikuntaneuvonnalla, fysioterapialla, elintapaohjauksella ja muilla vaikuttavilla hoitokeinoilla voidaan vähentää oireita ja ylläpitää toimintakykyä, sanoo kliinisen fysioterapian asiantuntija Teemu Elomaa.
Digipolku tuo asiakkaalle helposti saavutettavan välineen oman hoitonsa tueksi ja täydentää muita nivelrikon hoidon ja ohjauksen palveluja.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Teemu Elomaa, kliinisen fysioterapian asiantuntija, p. 050 316 4707, teemu.elomaa@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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