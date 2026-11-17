Digipolku on kaikkien keskisuomalaisten käytettävissä. Sen voi ottaa käyttöön hyvinvointialueen digitaalisissa palveluissa joko selaimen kautta osoitteesta hyvaks.fi/asioi-verkossa tai mobiilisovelluksella. Maksuttoman mobiilisovelluksen löydät sovelluskaupasta hakusanoilla Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.

Ammattilaiset voivat suositella polven ja lonkan nivelrikon itsehoidon digipolkua asiakkaille, joilla on todettu polven tai lonkan nivelrikko tai joilla on jo varhaisessa vaiheessa merkkejä nivelrikosta, vaikka diagnoosia ei olisi vielä varmistettu.

Digipolun tavoitteena on vahvistaa näyttöön perustuvaa itsehoitoa ja asiakkaan aktiivista roolia oman terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämisessä.

Digipolku sisältää tietoa polven ja lonkan nivelrikosta, vaikuttavista hoitokeinoista ja oireiden hallinnasta sekä ohjeita liikunnan ja harjoittelun toteuttamiseen. Asiakas voi seurata oman tilanteensa edistymistä digipolkuun rakennettujen toimintojen avulla.

Jos asiakas kokee tarvitsevansa lisää tukea itsehoitoon, hän voi lähettää digipolun kautta kiireettömän viestin fysioterapeutille. Digipolkua kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Nivelrikon hoitoon kannattaa panostaa

Nivelrikko on merkittävä kansanterveyshaaste, jonka vaikutukset ulottuvat ihmisten toiminta- ja työkykyyn sekä terveydenhuollon kustannuksiin. Nivelrikon sairastavuuden ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä.

Nivelrikkoon liittyy myös virheellisiä käsityksiä, jotka voivat vaikeuttaa sairauden ennaltaehkäisyä, oikea-aikaista hoitoon hakeutumista ja vaikuttavien hoitojen toteutumista.

-Nivelrikon hoidossa on tärkeää vahvistaa asiakkaan omaa aktiivisuutta ja varmistaa, että jokainen saa oikea-aikaista ja yhdenvertaista ohjausta. Liikuntaneuvonnalla, fysioterapialla, elintapaohjauksella ja muilla vaikuttavilla hoitokeinoilla voidaan vähentää oireita ja ylläpitää toimintakykyä, sanoo kliinisen fysioterapian asiantuntija Teemu Elomaa.

Digipolku tuo asiakkaalle helposti saavutettavan välineen oman hoitonsa tueksi ja täydentää muita nivelrikon hoidon ja ohjauksen palveluja.