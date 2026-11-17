Aloitteen taustalla on energiajuomien käytön voimakas kasvu lasten ja nuorten keskuudessa viime vuosina. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että energiajuomien kulutus on yleistynyt ja osa nuorista käyttää niitä päivittäin sekä suuria määriä kerralla. Energiajuomien kofeiini vaikuttaa keskushermostoon, sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen. Lasten ja nuorten elimistö reagoi kofeiiniin aikuisia voimakkaammin. Turvallisen kofeiininsaannin raja-arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää lapsille ja nuorille. Yleisesti turvalliseksi arvioitu enimmäismäärä 3 mg painokiloa kohden vuorokaudessa ylittyy esimerkiksi 40-kiloisella lapsella jo yhdestä 0,33 litran energiajuomatölkistä. Pääsääntöisesti energiajuomat sisältävät myös runsaasti energiaa ja juomia markkinoidaan jopa terveellisinä tuotteina.

- Lasten ja nuorten terveyden suojelu on yhteiskunnan keskeinen tehtävä eikä yläasteikäisellä ole vielä valmiuksia arvioida terveysvaikutuksia, kun tietoisuutta ei välttämättä ole aikuisillakaan. Harvoin myös vanhemmat tai saati koulu voi aukottomasti valvoa nuorten kofeiinituotteiden kulutusta, eivätkä suositukset toimi. Tarvitaan lainsäädäntöön perustuva ikäraja, toteaa Kaarisalo.

Nykyinen lainsäädäntö ei rajoita energiajuomien myyntiä alaikäisille. Käytännöt vaihtelevat kaupparyhmittymien ja yksittäisten myymälöiden välillä, mikä asettaa myyjät eriarvoiseen asemaan ja tekee valvonnasta epäyhtenäistä.

- Kotikaupunkini Jyväskylä, yhdessä Keskimaan, Keskon ja Lidlin sekä hyvinvointialueen kanssa lähettivät edellä mainituista syistä vetoomuksen Keski-Suomen kansanedustajille. Vetoomuksen allekirjoittaneiden yhteinen näkemys oli, että kehityssuunta on huolestuttava ja tilanteen muuttamiseksi tarvitaan pelkkien suositusten sijaan myös lainsäädännöllisiä toimia. Lainsäädäntö helpottaisi kaupparyhmittymien toimintaa, loisi yhtenäiset pelisäännöt tuotteiden myyjille ja mahdollistaisi myös tehokkaan valvonnan. Tein vetoomuksen pohjalta toimenpidealoitteen lainsäädännön valmistelun aloittamiseksi, kertoo Kaarisalo.

Ministeri Essayah antoi nyt viimein eduskunnalle lakiesityksen, joka kieltäisi energiajjuomien myynnin ja luovuttamisen alle 16-vuotiailta sekä edellyttäisi ikarajasta kertovaa ilmoitusta myymälöissä.

- Kiitän ministeri Essayahia lämpimästi lakimuutoksen valmistelusta ja esityksen antamisesta eduskuntaan vielä kauden lopulla. On hienoa, että myös opposition aloitteet voivat saada kannatusta hallituspuolueiden keskuudessa. Kiitos kuuluu myös vetoomuksen toimittaneille tahoilla sekä niille maakunnan kansanedustajille, jotka aloitteen tukena allekirjoittivat, päättää Kaarisalo.