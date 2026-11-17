SDP:n Kaarisalo iloitsee energiajuomien myyntiä alle 16-vuotiailta rajoittavasta esityksestä
17.11.2026 15:09:58 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd) antama muutosesitys elintarvikelakiin on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd) jätti laajan kannatuksen saaneen toimenpidealoitteen lain muuttamiseksi toukokuussa.
Aloitteen taustalla on energiajuomien käytön voimakas kasvu lasten ja nuorten keskuudessa viime vuosina. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että energiajuomien kulutus on yleistynyt ja osa nuorista käyttää niitä päivittäin sekä suuria määriä kerralla. Energiajuomien kofeiini vaikuttaa keskushermostoon, sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen. Lasten ja nuorten elimistö reagoi kofeiiniin aikuisia voimakkaammin. Turvallisen kofeiininsaannin raja-arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää lapsille ja nuorille. Yleisesti turvalliseksi arvioitu enimmäismäärä 3 mg painokiloa kohden vuorokaudessa ylittyy esimerkiksi 40-kiloisella lapsella jo yhdestä 0,33 litran energiajuomatölkistä. Pääsääntöisesti energiajuomat sisältävät myös runsaasti energiaa ja juomia markkinoidaan jopa terveellisinä tuotteina.
- Lasten ja nuorten terveyden suojelu on yhteiskunnan keskeinen tehtävä eikä yläasteikäisellä ole vielä valmiuksia arvioida terveysvaikutuksia, kun tietoisuutta ei välttämättä ole aikuisillakaan. Harvoin myös vanhemmat tai saati koulu voi aukottomasti valvoa nuorten kofeiinituotteiden kulutusta, eivätkä suositukset toimi. Tarvitaan lainsäädäntöön perustuva ikäraja, toteaa Kaarisalo.
Nykyinen lainsäädäntö ei rajoita energiajuomien myyntiä alaikäisille. Käytännöt vaihtelevat kaupparyhmittymien ja yksittäisten myymälöiden välillä, mikä asettaa myyjät eriarvoiseen asemaan ja tekee valvonnasta epäyhtenäistä.
- Kotikaupunkini Jyväskylä, yhdessä Keskimaan, Keskon ja Lidlin sekä hyvinvointialueen kanssa lähettivät edellä mainituista syistä vetoomuksen Keski-Suomen kansanedustajille. Vetoomuksen allekirjoittaneiden yhteinen näkemys oli, että kehityssuunta on huolestuttava ja tilanteen muuttamiseksi tarvitaan pelkkien suositusten sijaan myös lainsäädännöllisiä toimia. Lainsäädäntö helpottaisi kaupparyhmittymien toimintaa, loisi yhtenäiset pelisäännöt tuotteiden myyjille ja mahdollistaisi myös tehokkaan valvonnan. Tein vetoomuksen pohjalta toimenpidealoitteen lainsäädännön valmistelun aloittamiseksi, kertoo Kaarisalo.
Ministeri Essayah antoi nyt viimein eduskunnalle lakiesityksen, joka kieltäisi energiajjuomien myynnin ja luovuttamisen alle 16-vuotiailta sekä edellyttäisi ikarajasta kertovaa ilmoitusta myymälöissä.
- Kiitän ministeri Essayahia lämpimästi lakimuutoksen valmistelusta ja esityksen antamisesta eduskuntaan vielä kauden lopulla. On hienoa, että myös opposition aloitteet voivat saada kannatusta hallituspuolueiden keskuudessa. Kiitos kuuluu myös vetoomuksen toimittaneille tahoilla sekä niille maakunnan kansanedustajille, jotka aloitteen tukena allekirjoittivat, päättää Kaarisalo.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Kansanedustajat yli puoluerajojen: Nuorten mielenterveyden vahvistaminen ei voi jäädä vain terveydenhuollon vastuulle17.11.2026 13:21:24 EET | Tiedote
Seitsemän hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajaa sekä mielenterveysalan asiantuntijajärjestöt esittävät yhdessä nuorten mielenterveyden nostamista seuraavan hallituksen painopisteeksi. Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän tavoitteena on saada esitykset näkymään myös puolueiden vaalitavoitteissa.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Miksi hallitus kampittaa kasvua kotimaisin toimin?16.11.2026 17:11:09 EET | Tiedote
Uusiutuvan energian alaa edustavan Suomen Uusiutuvat ry:n jäseniltään tekemän selvityksen mukaan jopa puolet aurinkovoimaan suunnitelluista hankkeista uhkaa peruuntua hallituksen esittämän nykyistä raskaamman kaavoitussääntelyn vuoksi. Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää syntynyttä tilannetta absurdina.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Lasten terveydenhuolto kokonaan maksuttomaksi – kyse on kuudesta miljoonasta eurosta16.11.2026 15:50:49 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat vaativat, että lasten terveydenhuollon viimeisetkin asiakasmaksut poistetaan. Suomessa lapsen sairaalahoidosta voidaan edelleen periä maksuja, vaikka Orpon hallitus on kehunut lasten maksuttomuuden laajentamista. Lasten sairaalahoidon tekeminen maksuttomaksi maksaisi koko maan tasolla arviolta kuusi miljoonaa euroa vuodessa.
SDP:n Jani Kokko: Puolustusmenojen kasvun rahoittamisesta on syytä keskustella avoimesti16.11.2026 15:33:30 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Jani Kokko hämmästelee puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) halua suitsia julkista keskustelua puolustusmenoista vaalien alla.
SDP:n Helena Marttila: Pia Kauman indeksikauhistelu on epärehellistä kaksoisviestintää14.11.2026 16:23:44 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Helena Marttila ihmettelee kokoomuskollega Pia Kauman eläkepuheita. Kauma oli kirjoittanut blogin, jossa hän vastusti eläkeindeksien jäädyttämistä. Samaan aikaan Kauman oma puolue kokoomus on esittänyt kahden miljardin leikkauksia eläkejärjestelmästä ensi vaalikauden aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme