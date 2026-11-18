Slushissa yksisarvinen tarkoittaa tavallisesti miljardin dollarin arvoon yltänyttä kasvuyritystä. Suomalainen Ridable toi tapahtumaan yksisarvisen, jonka selkään voi nousta. Yli 150 Slushin vierailijaa kävi testamaassa robottia Slushin ensimmäisenä päivänä ja selkään jonotettiin aamusta iltaan. Yksi päivän ensimmäisistä ratsastajista oli Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Robottihevosen mahdollisuuksia on tutkittu yli kymmenen vuotta LUT-yliopistossa, professori Heikki Handroosin johtamassa älykkäiden koneiden laboratoriossa. Tutkimustulosten pohjalta syntyi idea kaupallisesta yrityksestä. Viime vuonna perustettu Ridable kehittää robottihevosta kaupalliseksi tuotteeksi Helsingin Maria 01 -startup-kampuksella.

Ridablen ratsastussimulaattori yhdistää hevosen liikettä jäljittelevän robotiikan, ratsastajan apuja tunnistavan teknologian ja digitaalisen ympäristön. Slushissa yleisö pääsee kokeilemaan kehitysvaiheessa olevaa prototyyppiä.

– Haluamme tuoda ratsastamisen myös niiden ihmisten ulottuville, joille tallille lähteminen ei ole mahdollista. Samalla rakennamme kokeneille ratsastajille uuden harjoitteluvälineen. Kun realistinen liike yhdistyy pelilliseen maailmaan, syntyy kokemus, jolla on mahdollisuuksia sekä ratsastuksessa että elämysliiketoiminnassa, sanoo Ridablen perustajaosakas ja yrityksen vetäjä Hanni Tyry.

Lisää harjoittelua ilman hevosen työmäärän kasvattamista

Ratsastuksessa kehittyminen vaatii toistoja. Niiden määrää rajoittavat kuitenkin harjoittelun hinta, tallien sijainti sekä elävän hevosen jaksaminen ja hyvinvointi.

Simulaattori tarjoaa mahdollisuuden lisätä ratsastajan harjoittelua kasvattamatta hevosten työmäärää. Aloittelija voi tutustua hevosen liikkeeseen ja harjoitella istuntaa sekä apujen käyttöä ennakoitavassa ympäristössä. Kokeneelle ratsastajalle kehitetään mahdollisuutta hioa yksittäisiä taitoja ja saada mitattuun tietoon perustuvaa palautetta.

Simulaattorin ratsastustuntumaa ja reagointia kehittävät yhdessä teknologiatiimin kanssa kouluratsastaja Ville Vaurio ja esteratsastaja Emilia Vättö, jotka ovat myös yrityksen osakkaita.

– Ratsastamisen täytyisi tuntua siltä, että satulassa on sun toinen koti. Ja tähän pääsee vain toistojen kautta, Vaurio sanoo.

Oikeiden hevosten liikkeistä digitaalisiin ratsastuselämyksiin

Ridablen teknologian keskeinen ominaisuus on ohjelmoitavuus: liikettä voidaan muuttaa myös yksittäisen askeleen aikana. Oikeista hevosista kerättävän liikedatan avulla simulaattoriin voidaan mallintaa erilaisia hevosprofiileja.

Kehitystyössä simulaattoria opetetaan reagoimaan ratsastajan istuntaan sekä pohje- ja ohjasapuihin yhä tarkemmin. Tavoitteena on, että ratsastaja voi harjoitella esimerkiksi puolipidätteitä ja laukanvaihtoja mahdollisimman aidonkaltaisella tuntumalla.

Laitteen ympärille rakennetaan myös pelillisiä ratsastusympäristöjä. Suunnitteilla oleva tekoälyvalmentaja puolestaan hyödyntäisi simulaattorin mittaamaa tietoa ja antaisi ratsastajalle henkilökohtaista palautetta.

Golfista tuttu malli ratsastukseen

Ridable hakee kasvua sekä ratsastuksen harjoittelusta että elämysliiketoiminnasta. Simulaattori voidaan sijoittaa esimerkiksi kaupunkikeskustaan, simulaattoristudioon tai elämyskeskukseen – paikkoihin, joissa oikean hevosen pitäminen ei olisi mahdollista.

Inspiraatiota liiketoimintaan on saatu golfsimulaattoreista, jotka ovat tuoneet harjoittelun golfkenttien ulkopuolelle. Ratsastussimulaattori voi vastaavasti madaltaa kokeilemisen kynnystä ja tarjota nykyisille harrastajille uuden tavan lisätä harjoitteluaan.

Ridablen liiketoimintamalli perustuu jatkuvaan tilauslaskutukseen sekä simulaattorin ympärille kehitettäviin ohjelmistoihin ja digitaalisiin sisältöihin. Yrityksen pitkän aikavälin tavoitteena on 60 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto kansainvälisillä markkinoilla.

Yritys on saanut enkelisijoituksia ja Business Finlandin rahoitusta kehitystyöhön. Slushissa Ridable on hakemassa sijoittajia yrityksen seuraavaan vaiheeseen, jossa yritys voi aloittaa simulaattoreiden sarjatuotannon.

Media voi tutustua simulaattoriin Slushissa ja Maria 01:ssä

Ridable esittelee prototyyppiään Slushissa Maria 01:n yhteisosastolla. Median edustajat ovat tervetulleita tapaamaan tiimiä, haastattelemaan Hanni Tyryä ja kokeilemaan simulaattoria.

Slushin jälkeen tutustumisia ja haastatteluja voidaan järjestää erikseen sovittaessa Maria 01:ssä Helsingissä, jossa simulaattorin kehitystyö jatkuu.

Haastattelu- ja kokeilupyynnöt:



Hanni Tyry, Ridable

hanni@ridable.fi

+358 50 382 3433

www.ridable.fi