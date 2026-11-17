Kokoomuksen Laiho: Hallituksen päätös kieltää energiajuomat alle 16-vuotiailta parantaa nuorten jaksamista ja terveyttä
17.11.2026 15:48:54 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tänään tiistaina 17.11. eduskunnassa käydään lähetekeskustelu hallituksen esityksestä, jolla kiellettäisiin energiajuomien myyminen ja välittäminen alle 16-vuotiaille. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mukaan kielto parantaa nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Seuraavaksi esitys etenee valiokuntakäsittelyyn.
”Energiajuomien käyttö nuorten keskuudessa on valitettavasti hyvin yleistä. Energiajuomat sisältävät tyypillisesti paljon muun muassa sokeria ja kofeiinia. Energiajuomien säännöllinen käyttö on haitallista terveydelle ja ne heikentävät unen laatua. Ei ole mitään syytä miksi alle 16-vuotiaiden pitäisi käyttää energiajuomia”, Laiho aloittaa
Lääkäritaustainen Laiho uskoo, että energiajuomien käytöllä on vaikutuksia monen lapsen ja nuoren jaksamiseen koulussa ja harrastuksissa.
”Erityisesti ilta-aikaan juodut energiajuomat haittaavat nukahtamista ja siitä voi syntyä kierre, jossa lapsi ei saa riittävästi unta. Unen puutetta paikataan sitten energiajuomilla. Tällä on ilmiselvästi vaikutuksia koulussa ja arjessa pärjäämiseen. Aikuisten ja vanhempien vatuu on huolehtia lasten edusta. Energiajuomien rajoittaminen on vastuullista lapsista ja nuorista huolehtimista”, Laiho jatkaa.
Osassa kaupoista on jo nykyisellään käytössä ikäraja energiajuomien myynnille. Nyt hallituksen esityksellä luotaisiin selkeät säännöt kaikille kaupoille.
”Tällä hetkellä jotkin kaupat ovat jo lopettaneet energiajuomien myynnin lapsille. Jatkossa säännöt ovat selkeät kaikille. Energiajuomia ei saa myydä alle 16-vuotiaille eikä sellaisille henkilöille, joiden oletetaan välittävän niitä alle 16-vuotiaille. Näin vanhemmat voivat luottaa siihen, että lähikaupassa ei myydä näitä juomia lapsille”, Laiho päättää.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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