”Energiajuomien käyttö nuorten keskuudessa on valitettavasti hyvin yleistä. Energiajuomat sisältävät tyypillisesti paljon muun muassa sokeria ja kofeiinia. Energiajuomien säännöllinen käyttö on haitallista terveydelle ja ne heikentävät unen laatua. Ei ole mitään syytä miksi alle 16-vuotiaiden pitäisi käyttää energiajuomia”, Laiho aloittaa

Lääkäritaustainen Laiho uskoo, että energiajuomien käytöllä on vaikutuksia monen lapsen ja nuoren jaksamiseen koulussa ja harrastuksissa.

”Erityisesti ilta-aikaan juodut energiajuomat haittaavat nukahtamista ja siitä voi syntyä kierre, jossa lapsi ei saa riittävästi unta. Unen puutetta paikataan sitten energiajuomilla. Tällä on ilmiselvästi vaikutuksia koulussa ja arjessa pärjäämiseen. Aikuisten ja vanhempien vatuu on huolehtia lasten edusta. Energiajuomien rajoittaminen on vastuullista lapsista ja nuorista huolehtimista”, Laiho jatkaa.

Osassa kaupoista on jo nykyisellään käytössä ikäraja energiajuomien myynnille. Nyt hallituksen esityksellä luotaisiin selkeät säännöt kaikille kaupoille.

”Tällä hetkellä jotkin kaupat ovat jo lopettaneet energiajuomien myynnin lapsille. Jatkossa säännöt ovat selkeät kaikille. Energiajuomia ei saa myydä alle 16-vuotiaille eikä sellaisille henkilöille, joiden oletetaan välittävän niitä alle 16-vuotiaille. Näin vanhemmat voivat luottaa siihen, että lähikaupassa ei myydä näitä juomia lapsille”, Laiho päättää.