Vihreiden Hopsu Ruandan palautuskeskuksista: ”Kokoomus antaa perussuomalaisten viedä – toivottavasti edes SDP:n selkäranka pitää”
17.11.2026 16:01:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Sisäministeri Mari Rantanen (ps) haluaa Suomen mukaan hankkeisiin, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita lähetetään EU:n ulkopuolisiin palautuskeskuksiin, kuten viiden EU-maan Ruandaan suunnittelemaan keskukseen. Vihreiden kansanedustaja, eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu tyrmää ajatuksen ja vaatii sekä kokoomusta että SDP:tä kertomaan kantansa.
Saksa, Tanska, Alankomaat, Itävalta ja Kreikka suunnittelevat, että Ruandaan perustettava palautuskeskus aloittaa toimintansa ensi vuonna. Perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantasen mukaan Suomen tulee pyrkiä mukaan vastaaviin yhteisiin hankkeisiin. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vastustaa ajatusta.
– Ruanda-mallia on jo kokeiltu muualla Euroopassa, ja se kaatui kalliisti. Suomen ei pidä toistaa samaa virhettä ja ulkoistaa vastuuta ihmisistä maihin, joiden ihmisoikeustilanteesta on vakavia huolia, Hopsu sanoo.
Britannian korkein oikeus totesi maan Ruanda-suunnitelman lainvastaiseksi marraskuussa 2023, koska Ruandaan lähetetyt turvapaikanhakijat olisivat olleet vaarassa joutua palautetuiksi maihin, joista olivat paenneet. Britannian hallituksen mukaan hanke maksoi 700 miljoonaa puntaa, ja Ruandaan lähti lopulta neljä vapaaehtoista.
Hanke on saanut kritiikkiä myös muualta Euroopasta. Yhteensä 45 kansalaisjärjestöä 15 maasta on tuominnut sen yhteisessä kannanotossa.
Hopsun mukaan vastuu ei ole vain perussuomalaisilla.
– Kokoomus on antanut perussuomalaisten viedä maahanmuuttopolitiikkaa koko vaalikauden. Kokoomuksen olisi nyt syytä kertoa, onko Suomen linja Rantasen vai pääministerin, Hopsu vaatii.
Hopsu kysyy myös, missä seisoo SDP, joka tavoittelee pääministeripuolueen asemaa kevään eduskuntavaaleissa.
– Äänestäjillä on oikeus tietää ennen vaaleja, viekö seuraava hallitus Suomen Ruanda-hankkeisiin. SDP:n linja on huolestuttavalla tavalla lähestynyt perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa. Siksi kysyn suoraan: kestääkö SDP:n selkäranka ja onko puolue valmis torppaamaan palautuskeskukset EU:n ulkopuolella, Hopsu kysyy.
Hopsun mukaan kielteisen päätöksen saaneiden palautusten on toimittava, mutta ihmisoikeuksia kunnioittavin keinoin.
– Toimivat palautukset rakentuvat laadukkaisiin ja nopeisiin turvapaikkaprosesseihin, EU:n yhteisiin sopimuksiin lähtömaiden kanssa ja vapaaehtoisen paluun tukemiseen. Ne eivät synny siitä, että vastuu ostetaan pois maksamalla toiselle valtiolle. Suomen pitää pysyä ihmisoikeuksia kunnioittavien maiden joukossa myös silloin, kun se ei ole poliittisesti helppoa, Hopsu päättää.
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Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
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