Bushido on kirjaklassikko japanilaisesta sielusta
18.11.2026 09:04:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Inazo Nitobe oli 1900-luvun vaihteessa vaikuttanut samurai-sukuinen tutkija, joka halusi selittää oman maansa sielua maailmalle, joka ei sitä ymmärtänyt. Syntyi Bushido – Japanin sielu, ainutlaatuinen teos, joka on nyt saatavilla suomeksi (virallinen ilmestymisaika on tammikuussa, mutta sitä on jo saatavilla).
Japanin kulttuuri ja japanilaisuus perustuvat muinaisten samuraiden periaatteisiin: oikeamielisyys, rohkeus, hyväntahtoisuus, kohteliaisuus, totuudellisuus, kunnia ja uskollisuus. Yhdessä ne muodostavat bushidon, soturin tien.
Inazo Nitobe oli 1900-luvun vaihteessa vaikuttanut samurai-sukuinen tutkija, diplomaatti ja luennoitsija. Nitobe halusi selittää länsimaalaisille mistä japanilaisuudessa on kyse. Hän halusi selittää oman maansa moraalia maailmalle, joka ei sitä ymmärtänyt. Syntyi Bushido – Japanin sielu, ainutlaatuinen teos, joka onnistui japanilaisuuden selittämisessä paremmin kuin osasi odottaakaan.
Länsimainen yleisö otti kirjan vastaan mestarillisena ja silmiä avaavana teoksena. Nitobe vertasi samuraiden arvoja länsimaiseen ritarillisuuteen, antiikin filosofiaan ja kristilliseen moraaliin, joten kaukaiset opit tuntuvat yhä tänä päivänä läheiseltä. Lopulta kirja saavutti niin pysyvän aseman Japanin kulttuurihistoriassa, että Nitoben kasvot painettiin Japanin 5 000 jenin seteliin.
Kirjan on suomentanut Risto Mikkonen. Esipuheen on kirjoittanut Japani-tuntija Heikki Valkama. Lue koko artikkeli, joka on lyhennetty versio Heikki Valkaman kirjoittamasta esipuheesta: https://aulakustannus.fi/ajankohtaista/loyda-japanilainen-sielu-bushido-kirjan-avulla
Kirja on tammikuun 2027, mutta sitä on jo saatvilla kirjakaupoista ja arvostelukappaleiksi.
ISBN 978-952-364-703-9
Kirja on ilmestynyt ainoastaan painettuna versiona.
kl 17.3, 11.9
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Verna LepikköHarjoittelija, viestintä ja markkinointi
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Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
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