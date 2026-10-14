Japanin kulttuuri ja japanilaisuus perustuvat muinaisten samuraiden periaatteisiin: oikeamielisyys, rohkeus, hyväntahtoisuus, kohteliaisuus, totuudellisuus, kunnia ja uskollisuus. Yhdessä ne muodostavat bushidon, soturin tien.

Inazo Nitobe oli 1900-luvun vaihteessa vaikuttanut samurai-sukuinen tutkija, diplomaatti ja luennoitsija. Nitobe halusi selittää länsimaalaisille mistä japanilaisuudessa on kyse. Hän halusi selittää oman maansa moraalia maailmalle, joka ei sitä ymmärtänyt. Syntyi Bushido – Japanin sielu, ainutlaatuinen teos, joka onnistui japanilaisuuden selittämisessä paremmin kuin osasi odottaakaan.

Länsimainen yleisö otti kirjan vastaan mestarillisena ja silmiä avaavana teoksena. Nitobe vertasi samuraiden arvoja länsimaiseen ritarillisuuteen, antiikin filosofiaan ja kristilliseen moraaliin, joten kaukaiset opit tuntuvat yhä tänä päivänä läheiseltä. Lopulta kirja saavutti niin pysyvän aseman Japanin kulttuurihistoriassa, että Nitoben kasvot painettiin Japanin 5 000 jenin seteliin.

Kirjan on suomentanut Risto Mikkonen. Esipuheen on kirjoittanut Japani-tuntija Heikki Valkama. Lue koko artikkeli, joka on lyhennetty versio Heikki Valkaman kirjoittamasta esipuheesta: https://aulakustannus.fi/ajankohtaista/loyda-japanilainen-sielu-bushido-kirjan-avulla

Kirja on tammikuun 2027, mutta sitä on jo saatvilla kirjakaupoista ja arvostelukappaleiksi.

Bushido – Japanin sielu,

ISBN 978-952-364-703-9

Kirja on ilmestynyt ainoastaan painettuna versiona.

kl 17.3, 11.9

aulakustannus.fi