Antibioottiresistenssin torjunta turvaa yhteiskunnan toimintakykyä
18.11.2026 00:15:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Antibioottien tehon heikkeneminen on jo todellisuutta. Kansainvälinen antibioottiresistenssin vastainen teemaviikko muistuttaa mikrobilääkkeiden tehon säilyttämisen tärkeydestä.
Antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia. Kyseessä on luonnollinen ilmiö, jota ihmisen toiminta on kiihdyttänyt ja voimistanut huomattavasti.
Toimivat antibiootit ovat terveydenhuollon perusedellytys. Antibioottiresistenssi ei ole enää tulevaisuuden uhkakuva, vaan arjen todellisuutta. Sen torjunnassa on kyse yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamisesta.
”Tällä hetkellä useille antibiooteille resistentit bakteeri-infektiot lisääntyvät erityisesti vanhemman väestön keskuudessa. Moniresistenttien mikrobien yleistyminen on merkittävä uhka ja infektioiden torjunta oleellista erityisesti ikääntyneiden toimintakyvyn säilyttämisen kannalta”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.
Suomessa mikrobilääkeresistenssin torjuntaa ohjaa vuosien 2024–2028 strategia, jota täydennetään vuosittaisilla toimeenpanosuunnitelmilla. THL vastaa kansallisen toimintasuunnitelman päivittämisestä ja sen tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain julkaistavilla raporteilla.
Mikrobilääkeresistenssi koskee ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä
Maailman terveysjärjestön vuotuinen mikrobilääkeresistenssin vastainen kampanjaviikko 18.–24.11.2026 korostaa ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden yhteyttä toisiinsa antibioottiresistenssin torjunnassa.
”One Health, eli yhteinen terveys tarkoittaa, että näiden osa-alueiden yhteydet otetaan huomioon ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä terveydenhuollon, eläinterveyden, elintarviketuotannon ja ympäristösektorin kesken”, toteaa ylilääkäri Katja Kotkavaara Fimeasta.
Tänä vuonna Mikrobilääkeresistenssi Suomessa -raportti yhdistää tietoa ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käytöstä sekä resistenssitilanteesta ja tarjoaa entistä kokonaisvaltaisemman kuvan mikrobilääkeresistenssin kehittymisestä.
”Suomessa eläinten mikrobilääkkeiden käyttö on kansainvälisesti vertaillen vähäistä, mikä näkyy myös eläimistä eristettyjen bakteerien matalana resistenssinä. Tämä osoittaa, että vastuullisella mikrobilääkkeiden käytöllä voidaan vaikuttaa resistenssin ehkäisyyn sekä ihmisissä että eläimissä”, Jalava sanoo.
Eri tietolähteiden yhdistäminen vahvistaa kansallista tilannekuvaa resistenssin esiintyvyydestä, leviämisestä ja kehityssuunnista sekä tukee tehokkaiden torjunta- ja ehkäisytoimien suunnittelua.
Symboli lisää tietoisuutta antibioottiresistenssistä terveydenhuollossa
Suomesta THL, Fimea ja Ruokavirasto ovat mukana Euroopan komission rahoittamassa JAMRAI-hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on edistää vastuullista mikrobilääkkeiden käyttöä Euroopassa.
Osana tätä työtä on lanseerattu terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu symboli, joka viestii infektioiden torjuntatoimien merkityksestä, vastuullisuudesta antibioottien käytössä sekä potilaiden opastuksessa.
Suomessa kampanjassa ovat mukana Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) ja Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS). Symboli oli esillä myös Tartuntatautipäivillä ja Eläinlääkäripäivillä.
Lisätiedot
Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma, vuoden 2025 raportti
Mikrobilääkeresistenssi Suomessa, Finres 2025
Raportti on tuotettu osana JAMRAI-hanketta
Fimean blogi: Antibiootin on tehottava ja oltava saatavilla
WHO:n mikrobilääkeresistenssin vastainen kampanja (englanniksi): One Health, One Action: Prevent AMR Now
Lisätietoa Jamrai-hankkeen mikrobilääkeresistenssin vastaisesta symbolista (englanniksi): The AMR Symbol
Jari Jalava
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 6629
etunimi.sukunimi@thl.fi
Katja Kotkavaara
ylilääkäri
Fimea
p. 029 522 3284
etunimi.sukunimi@fimea.fi
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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