On vuosi 1434. Apteekkari Melchiorin luo saapuu Tartosta leipuri, jonka veli Johannes on murhattu. Jäljet johtavat Riisiperen kartanoon. Samaan aikaan Tallinnassa surmataan Riisiperestä saapunut mies, ja Pyhän Mikaelin luostarista katoaa nunna. Kun Melchior ryhtyy etsimään paennutta sisarta, hän kuulee huhun noidutusta kappelista. Melchiorin poika puolestaan taistelee oman ja vastavihityn vaimonsa hengen puolesta, sillä häntä vainoavat sekä salamurhaajien veljeskunta että uusi, entistä vaarallisempi vihollinen.

”Apteekkari Melchior -kirjat ovat täysipainoisia sekä dekkareina että eloisina kuvauksina keskiajan elämästä Virossa.” – Helsingin Sanomat ”Virolainen Indrek Hargla on 2000-luvun omaperäisimpiä dekkaristeja.” – Turun Sanomat

Apteekkari Melchior ja noiduttu kappeli on saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista 19. marraskuuta. Kirjan on suomentanut Jouko Vanhanen ja äänikirjan lukee Petri Hanttu.

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Indrek Hargla on Viron tunnetuimpia nykykirjailijoita ja historiallisen rikoskirjallisuuden mestari. Rikkaan mielikuvituksensa vuoksi ihailtu kirjailija on saanut kotimaassaan useita kirjallisuuspalkintoja, ja myös Suomen Dekkariseura ry on myöntänyt hänelle ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan. Apteekkari Melchior -sarja on käännetty useille kielille ja sen pohjalta on tehty kolme elokuvaa ja teatterisovitus. Sarjan edellinen osa Apteekkari Melchior ja Pilatuksen evankeliumi julkaistiin suomeksi vuonna 2021.