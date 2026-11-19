Tampere Filharmonian kevään 2027 teemakonsertit: Suuret leffahitit, Do It Like Liza ja Myrskyluodolta napapiirille
19.11.2026 08:00:00 EET | Tampere Filharmonia | Tiedote
Tampere Filharmonia hemmottelee ensi kevään teemakonserteillaan elokuvien ja musikaalien ystäviä. Hollywoodin suurimmat soundtrackit, Broadwayn säihkyvät musikaalisävelmät ja suomalaisen elokuvamusiikin rakastetuimmat klassikot nostavat tunnelman huippuun kaupunginorkesterin konserteissa Tampere-talossa.
Tampere Filharmonia täydentää kevään 2027 ohjelmistoaan kolmella teemakonsertilla, jotka vievät yleisön elokuvien, musikaalien ja kotimaisten klassikoiden maailmaan. Lipunmyynti alkaa torstaina 26. marraskuuta klo 9 samaan aikaan kausisarjan ja kamarimusiikkikonserttien kanssa. Orkesterin kevätkauden avaa 9. tammikuuta Uudenvuodenkonsertti: Beethoven 5, jonka liput ovat jo myynnissä.
Tappajahaista Interstellariin – Suuret leffahitit 22.1. tuo valkokangassuosikit konserttisaliin
Perjantaina 22. tammikuuta klo 19 Tampere Filharmonia kutsuu yleisön elokuvamusiikin nykyklassikoiden pariin Suuret leffahitit -konserttiin. Kapellimestari Mateusz Gwizdałłan johdolla kuullaan musiikkia muun muassa elokuvista Star Wars, Taru Sormusten herrasta, Gladiaattori, Interstellar, The Avengers, Die Hard ja Tappajahai. Hollywoodin ikoniset teemat heräävät eloon Tampere-talon Isossa salissa, kun valkokankaalta tutut sävelmät soivat täysimittaisen orkesterin voimalla akustisesti.
Do It Like Liza 19.3. – Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko musikaalikonsertin valokeilassa
Maaliskuussa estradin valtaavat musikaalien ja viihteen suurnaiset. Do It Like Liza -musikaalikonsertissa perjantaina 19. maaliskuuta klo 19 loistavat laulajat Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko, joiden rinnalla orkesteria johtaa ja pianon ääressä taituroi kapellimestari Eeva Kontu.
Ohjelmassa Broadway-legendojen Liza Minnellin, Julie Andrews’n ja Carol Burnettin tutuksi tekemät ikivihreät musikaalisävelmät kohtaavat popmusiikin suurten diivojen hitit. Illan aikana kuullaan musiikkia muun muassa musikaaleista Chicago, Sunset Boulevard, Kristina från Duvemåla, The Sound of Music, Sweeney Todd ja Wicked, Madonnaa ja Lady Gagaa unohtamatta.
Konsertin orkesterisovituksista vastaavat Marko Hilpo ja Marzi Nyman. Esityksen ohjaus ja koreografia on Reija Wäreen, ja käsikirjoituksen on laatinut Niina Lahtinen.
Vappukonsertti Myrskyluodolta napapiirille sukeltaa suomalaisen elokuvamusiikin aarteisiin
Vapunpäivänä 1. toukokuuta klo 15 suunnataan suomalaisen elokuvamusiikin maisemiin Tampere Filharmonian vappukonsertissa Myrskyluodolta napapiirille. Näyttelijä Oona Airolan ja laulaja Mikael Saaren tulkitsemina kuullaan rakastettuja sävelmiä ja harvemmin esitettyjä helmiä kotimaisen elokuvan vuosikymmeniltä. Mukana ovat muun muassa Myrskyluodon Maija, Romanssi elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Balladi elokuvasta Klaani sekä muita suomalaisen elokuvamusiikin aarteita. Konsertin johtaa kapellimestari Ako Kiiski.
Tampere Filharmonian teemakonsertit Tampere-talossa keväällä 2027
Pe 22.1. klo 19
Suuret leffahitit
Mateusz Gwizdałła, kapellimestari
***
Pe 19.3. klo 19
Musikaalikonsertti: Do It Like Liza
Eeva Kontu, kapellimestari ja piano
Maria Ylipää, laulu
Anna-Maija Tuokko, laulu
Marko Hilpo ja Marzi Nyman, sovitukset
Reija Wäre, koreografia ja ohjaus
Niina Lahtinen, käsikirjoitus
***
La 1.5. klo 15
Vappukonsertti: Myrskyluodolta napapiirille
Ako Kiiski, kapellimestari
Oona Airola, laulu
Mikael Saari, laulu
Teemakonserttien ohjelmat julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja tulevista konserteista orkesterin verkkosivuilta osoitteessa tamperefilharmonia.fi.
Tampere Filharmonian kevään 2027 ohjelma on julkistettu. Kaikki ensi kevään konserttiliput avautuvat myyntiin samanaikaisesti torstaina 26. marraskuuta 2026 klo 9.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
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Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 96 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
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