Tampere Filharmonia täydentää kevään 2027 ohjelmistoaan kolmella teemakonsertilla, jotka vievät yleisön elokuvien, musikaalien ja kotimaisten klassikoiden maailmaan. Lipunmyynti alkaa torstaina 26. marraskuuta klo 9 samaan aikaan kausisarjan ja kamarimusiikkikonserttien kanssa. Orkesterin kevätkauden avaa 9. tammikuuta Uudenvuodenkonsertti: Beethoven 5, jonka liput ovat jo myynnissä.

Tappajahaista Interstellariin – Suuret leffahitit 22.1. tuo valkokangassuosikit konserttisaliin

Perjantaina 22. tammikuuta klo 19 Tampere Filharmonia kutsuu yleisön elokuvamusiikin nykyklassikoiden pariin Suuret leffahitit -konserttiin. Kapellimestari Mateusz Gwizdałłan johdolla kuullaan musiikkia muun muassa elokuvista Star Wars, Taru Sormusten herrasta, Gladiaattori, Interstellar, The Avengers, Die Hard ja Tappajahai. Hollywoodin ikoniset teemat heräävät eloon Tampere-talon Isossa salissa, kun valkokankaalta tutut sävelmät soivat täysimittaisen orkesterin voimalla akustisesti.

Do It Like Liza 19.3. – Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko musikaalikonsertin valokeilassa

Maaliskuussa estradin valtaavat musikaalien ja viihteen suurnaiset. Do It Like Liza -musikaalikonsertissa perjantaina 19. maaliskuuta klo 19 loistavat laulajat Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko, joiden rinnalla orkesteria johtaa ja pianon ääressä taituroi kapellimestari Eeva Kontu.

Ohjelmassa Broadway-legendojen Liza Minnellin, Julie Andrews’n ja Carol Burnettin tutuksi tekemät ikivihreät musikaalisävelmät kohtaavat popmusiikin suurten diivojen hitit. Illan aikana kuullaan musiikkia muun muassa musikaaleista Chicago, Sunset Boulevard, Kristina från Duvemåla, The Sound of Music, Sweeney Todd ja Wicked, Madonnaa ja Lady Gagaa unohtamatta.

Konsertin orkesterisovituksista vastaavat Marko Hilpo ja Marzi Nyman. Esityksen ohjaus ja koreografia on Reija Wäreen, ja käsikirjoituksen on laatinut Niina Lahtinen.

Vappukonsertti Myrskyluodolta napapiirille sukeltaa suomalaisen elokuvamusiikin aarteisiin

Vapunpäivänä 1. toukokuuta klo 15 suunnataan suomalaisen elokuvamusiikin maisemiin Tampere Filharmonian vappukonsertissa Myrskyluodolta napapiirille. Näyttelijä Oona Airolan ja laulaja Mikael Saaren tulkitsemina kuullaan rakastettuja sävelmiä ja harvemmin esitettyjä helmiä kotimaisen elokuvan vuosikymmeniltä. Mukana ovat muun muassa Myrskyluodon Maija, Romanssi elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Balladi elokuvasta Klaani sekä muita suomalaisen elokuvamusiikin aarteita. Konsertin johtaa kapellimestari Ako Kiiski.

Tampere Filharmonian teemakonsertit Tampere-talossa keväällä 2027

Pe 22.1. klo 19

Suuret leffahitit

Mateusz Gwizdałła, kapellimestari

***

Pe 19.3. klo 19

Musikaalikonsertti: Do It Like Liza

Eeva Kontu, kapellimestari ja piano

Maria Ylipää, laulu

Anna-Maija Tuokko, laulu

Marko Hilpo ja Marzi Nyman, sovitukset

Reija Wäre, koreografia ja ohjaus

Niina Lahtinen, käsikirjoitus

***

La 1.5. klo 15

Vappukonsertti: Myrskyluodolta napapiirille

Ako Kiiski, kapellimestari

Oona Airola, laulu

Mikael Saari, laulu

Teemakonserttien ohjelmat julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja tulevista konserteista orkesterin verkkosivuilta osoitteessa tamperefilharmonia.fi.

Tampere Filharmonian kevään 2027 ohjelma on julkistettu. Kaikki ensi kevään konserttiliput avautuvat myyntiin samanaikaisesti torstaina 26. marraskuuta 2026 klo 9.00.