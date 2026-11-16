Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen ja luoda edellytykset ympärivuotiselle palveluntarjonnalle. Alueen viihtyisyyttä pyritään parantamaan selkeyttämällä eri toimintojen sijoittumista alueella ja ohjaamalla virkistysalueilla liikkumista tarkoituksenmukaisesti. Liikenneturvallisuutta, pysäköintijärjestelyjä ja saavutettavuutta eri kulkumuodoilla parannetaan.

Suunnittelun yhteydessä selvitetään edellytyksiä muun muassa tuoda alueelle majoitusmahdollisuuksia ja tiloja saunomiselle. Kaupunki tulee hakemaan yhteistyökumppaneita palveluiden luomiseksi. Asemakaavoituksen valmistuttua aluetta kehitetään asteittain.

Kehittämistä luonnon ehdoilla

Oittaalla on merkittäviä luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja, jotka kartoitetaan kattavasti suunnittelutyön aluksi. Asemakaavoituksella näitä arvoja voidaan turvata ja edelleen vahvistaa, ja ne ohjaavat uusien toimintojen suunnittelua.

Asukkaatkin toivoivat Oittaata kehitettävän niin, että keskiössä on luonnon kokeminen. Kaupunki on selvittänyt asukkaiden ja muiden Oittaan-kävijöiden näkemyksiä useassa vaiheessa, viimeksi kesällä 2026.

Ulkoilureitit, hiihtoladut, ulkokuntosali ja retkiluistelureitit ovat alueen käyttäjille tärkeitä, mutta myös muiden lajien harrastamista haluttaisiin edistää. Muita toiveita ovat kartanon kunnostaminen sekä kahvila- ja saunapalvelut. Mahdollisten laajojen majoituspalvelujen tuomiseen alueelle suhtauduttiin pääosin varauksellisesti.

Seuraa kaavan etenemistä

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.11.2026 kaavan tavoitteista, joiden pohjalta kaavan valmistelijat tuottavat alustavia suunnitelmia. Asukkaat pääsevät kommentoimaan niitä, kun kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto tulevat nähtäville vuonna 2027.

Jos haluat seurata kaavan etenemistä, osallistua ja vaikuttaa, tilaa sähköpostiisi Vaikuta nyt -uutiskirje. Se ilmestyy kahden viikon välein ja kertoo ajankohtaisista kaavoista, kaupunkiympäristöhankkeista ja osallistumismahdollisuuksista.

Lisätiedot:

Mikko Kivinen, projektinjohtaja, mikko.kivinen@espoo.fi, p. 043 824 9578

Kaavan valmistelijat Sonja Sahlsten, arkkitehti, sonja.sahlsten@espoo.fi, p. 040 639 3084 ja Anselmi Moisander, arkkitehti, anselmi.moisander@espoo.fi, p. 040 636 5988