Oittaan kehittäminen etenee – tavoitteena entistä houkuttelevampi virkistyksen, ulkoliikunnan ja matkailun alue
18.11.2026 13:05:40 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Tulevaisuudessa Espoon Oittaalla on monipuolisemmat virkistysmahdollisuudet ja palvelut samalla, kun luonnosta ja kulttuuriympäristöstä huolehditaan. Alueella on käynnissä asemakaavan valmistelu, jonka pohjana ovat Oittaan vahvuudet: kulttuurihistoria, järvi- ja metsäluonto sekä monipuoliset ulkoliikuntapalvelut. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää asemakaavan tavoitteista 25.11.2026.
Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen ja luoda edellytykset ympärivuotiselle palveluntarjonnalle. Alueen viihtyisyyttä pyritään parantamaan selkeyttämällä eri toimintojen sijoittumista alueella ja ohjaamalla virkistysalueilla liikkumista tarkoituksenmukaisesti. Liikenneturvallisuutta, pysäköintijärjestelyjä ja saavutettavuutta eri kulkumuodoilla parannetaan.
Suunnittelun yhteydessä selvitetään edellytyksiä muun muassa tuoda alueelle majoitusmahdollisuuksia ja tiloja saunomiselle. Kaupunki tulee hakemaan yhteistyökumppaneita palveluiden luomiseksi. Asemakaavoituksen valmistuttua aluetta kehitetään asteittain.
Kehittämistä luonnon ehdoilla
Oittaalla on merkittäviä luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja, jotka kartoitetaan kattavasti suunnittelutyön aluksi. Asemakaavoituksella näitä arvoja voidaan turvata ja edelleen vahvistaa, ja ne ohjaavat uusien toimintojen suunnittelua.
Asukkaatkin toivoivat Oittaata kehitettävän niin, että keskiössä on luonnon kokeminen. Kaupunki on selvittänyt asukkaiden ja muiden Oittaan-kävijöiden näkemyksiä useassa vaiheessa, viimeksi kesällä 2026.
Ulkoilureitit, hiihtoladut, ulkokuntosali ja retkiluistelureitit ovat alueen käyttäjille tärkeitä, mutta myös muiden lajien harrastamista haluttaisiin edistää. Muita toiveita ovat kartanon kunnostaminen sekä kahvila- ja saunapalvelut. Mahdollisten laajojen majoituspalvelujen tuomiseen alueelle suhtauduttiin pääosin varauksellisesti.
Seuraa kaavan etenemistä
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.11.2026 kaavan tavoitteista, joiden pohjalta kaavan valmistelijat tuottavat alustavia suunnitelmia. Asukkaat pääsevät kommentoimaan niitä, kun kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto tulevat nähtäville vuonna 2027.
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Lisätiedot:
Mikko Kivinen, projektinjohtaja, mikko.kivinen@espoo.fi, p. 043 824 9578
Kaavan valmistelijat Sonja Sahlsten, arkkitehti, sonja.sahlsten@espoo.fi, p. 040 639 3084 ja Anselmi Moisander, arkkitehti, anselmi.moisander@espoo.fi, p. 040 636 5988
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