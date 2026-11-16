Eurojackpotissa jakoon kaksi 38 miljoonan euron päävoittoa
17.11.2026 22:30:56 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa. Voittorivit oli pelattu Kreikassa ja Norjassa, ja niillä voitti 38 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin kierroksen 47/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 1, 5, 7, 15, 19 sekä tähtinumerot 1 ja 11.
Arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa, joilla voitti 38 370 583 euroa. Voitot matkasivat Kreikkaan ja Norjaan.
5+1-tuloksia löytyi 12 kappaletta, ja niillä voitti 159 172 euroa. Voitot menivät Saksaan (7 kpl), Espanjaan (2 kpl), Alankomaihin, Kreikkaan ja Puolaan.
5+0-tuloksia löytyi peräti 26 kappaletta, joista kaksi meiltä Suomesta. Nämä voitot osuivat nettipelaajille Lietoon ja Helsinkiin, ja riveillä voitti 41 430 euroa. Muut voitot matkasivat Saksaan (16 kpl), Islantiin, Italiaan, Kroatiaan, Norjaan, Ruotsiin, Slovakiaan, Tanskaan ja Unkariin.
Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 3 4 0 9 4 2 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto osui Kouvolan Utinkadun R-kioskilla pelattuun viiden osuuden porukkapeliin.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 9, 17, 19, 22, 25 ja lisänumero 10. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 104 kappaletta.
Tiistain Lomatonnin voittorivi on Singapore 51. Lomatonneja lähti jakoon neljä kappaletta.
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