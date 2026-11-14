Huuhkajat ja Helmarit mukaan lasten syövän vastaiseen työhön 11.11.2026 10:16:41 EET | Tiedote

Huuhkajat ja Helmarit ovat mukana tukemassa lasten syöpien tutkimusta ja hoitojen kehittämistä sekä syöpään sairastuneita lapsia, nuoria ja heidän perheitään yhteistyössä AAMU Säätiön ja Sylvan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten syövistä ja kerätä varoja tärkeään työhön.