Pikkuhuuhkajat EM-kisoihin!
17.11.2026 22:35:25 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) kohtasi Irlannin U21-EM-jatkokarsintojen ratkaisuottelussa.
Kuvia median käyttöön Irlanti-vierasottelusta (Kuvapankki päivittyy. Kreditointi: Jyri Sulander / SPL)
Suomi lähti jatkokarsintojen ratkaisuotteluun yhden maalin etumatkalta kaadettuaan Irlannin perjantaina Tammelan Stadionin lumisessa illassa 1–0.
Suomella oli avausjaksolla useita hyviä maalipaikkoja, mutta tauolle lähdettiin maalittomassa tasatilanteessa.
Irlanti tasoitti otteluparin tunnin pelin jälkeen, kun Trent Kone-Doherty karkasi Suomen puolustukselta ja viimeisteli Suomen maalin oikeaan yläkulmaan. Leon Ayinde iski Irlannille toisen maalin 77. minuutilla, mutta Suomen kapteeni Matias Siltanen tasasi yhteismaalit kylmällä viimeistelyllä rangaistuspotkusta 85. minuutilla.
Miska Ylitolva sai illan toisen keltaisen korttinsa aivan varsinaisen peliajan lopussa, ja Suomi joutui jatkoajalle pelaajan vajaalla.
Irlanti oli jatkoajalla hallitsevampi osapuoli, mutta vaihtopelaaja Lauri Laine vei Suomen johtoon yhteismaaleissa Luka Hyryläisen syötöstä 108. minuutilla.
Pikkuhuuhkajien puolustustaistelu kesti myös ottelun loppuhetket, ja Suomi voitti otteluparin yhteismaalein 3–2.
Tuloksen myötä Pikkuhuuhkajat etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin. Kisapaikka on historiallisesti Pikkuhuuhkajien toinen peräkkäinen. EM-kisojen lohkoarvonta suoritetaan torstaina 26. marraskuuta.
Päävalmentaja Mika Lehkosuon kommentit päivittyvät myöhemmin Palloliiton kotisivuille.
Lisätiedot:
U21-maajoukkue
Niko Tykkyläinen, tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
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