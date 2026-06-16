Jolla-puhelimen kiinnostus osoittaa, että eurooppalaiselle vaihtoehdolle on kysyntää. Jollan verkkokauppaan on kertynyt tänä vuonna jo lähes kolme miljoonaa käyntiä, ja yhtiö on toimittanut asiakkailleen jo yli 10 000 uuden sukupolven Jolla-puhelinta. Verkkokaupan suurimpia markkinoita ovat Ranska, Saksa, Suomi, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Jolla-puhelinten toimitukset käynnistyivät heinäkuussa 2026 ja Jollan liiketoiminta on kasvanut yli kymmenkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Puhelinten loppukokoonpano tehdään Salossa, missä laitteisiin asennetaan Sailfish OS, niiden toiminta testataan ja ne valmistellaan lähetettäväksi asiakkaille eri puolille Eurooppaa.

”Puhelintoimitusten käynnistäminen ja kasvattaminen on ollut meille mittava ponnistus. Samalla olemme kypsyttäneet ohjelmistomme laajempaan kaupalliseen käyttöön - tästä hyvä esimerkki on eilinen FI-Alert-vaaratiedotetesti, joka toimi Jolla-puhelimissa sujuvasti”, kommentoi Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki. ”Salossa tehtävä loppukokoonpano, ohjelmiston asennus ja testaus sekä asiakastoimitukset oli saatava toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Lähes kolme miljoonaa verkkokauppakäyntiä kertoo isosta kiinnostuksesta eurooppalaiseen vaihtoehtoon, ja yli 10 000 toimitettua puhelinta vain neljässä kuukaudessa on merkittävä saavutus koko tiimillemme.”

Jolla lisää panostuksia paikalliseen tekoälyyn

Jolla perustaa Jolla AI Lab -liiketoimintayksikön vahvistamaan tekoälyyn integroitujen laite- ja järjestelmäratkaisujen kehittämistä henkilökohtaiseen käyttöön, yrityksille ja teollisuuteen.

Jolla on kehittänyt paikalliseen tekoälyyn perustuvia ratkaisuja jo vuodesta 2024. Kehitystyön tuloksena ovat syntyneet henkilökohtainen Jolla Mind2 -tekoälytietokone sekä yrityskäyttöön suunnattu Mind2 Enterprise -tekoälypalvelin. Vuosina 2025 ja 2026 yhtiö on toteuttanut myös teollisuuden paikallisen tekoälyn pilotteja Suomessa.

Jolla AI Labin painopiste on ratkaisuissa, joissa tekoäly on integroitu suoraan organisaation omassa hallinnassa oleviin laitteisiin ja palvelimiin. Tavoitteena on tarjota vaihtoehto järjestelmille, jotka edellyttävät jatkuvaa yhteyttä ulkoisiin tekoälypilvipalveluihin.

”Tekoälystä on nopeasti tulossa yrityksille yhtä tärkeää infrastruktuuria kuin tietojärjestelmistä ja tietoliikenteestä”, sanoo Jollan hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio. ”Emme halua tulevaisuutta, jossa yritysten kriittiset tekoälytoiminnot pysähtyvät aina, kun ulkoinen pilvipalvelu ei ole käytettävissä. Jollan paikallisen tekoälyn ratkaisuissa keskeinen laskenta ja tieto voidaan pitää omassa hallinnassa. Se tarkoittaa yksityisyyden ja digitaalisen suvereniteetin lisäksi parempaa toimintavarmuutta.”

Slushissa kaksi paikallista tekoälyagenttia neuvottelee ilman internetiä

Slush 2026 -tapahtumassa Jolla demonstroi, kuinka Jolla Mind2 -laitteessa toimiva tekoälyagentti viestii toisella paikallisella laitteella toimivan agentin kanssa. Agentit jakavat keskenään tehtäviä, selvittävät niiden etenemistä sekä neuvottelevat ja sopivat tapaamisajoista itsenäisesti käyttäjiensä antamien valtuuksien puitteissa.

Tekoälymallit ja agentit toimivat paikallisilla laitteilla ja puhtaasti lähiverkossa. Toiminta ei edellytä internetyhteyttä tai tekoälypilvipalveluja. Paikallisen tekoälyn ansiosta tehtävien käsittely voidaan toteuttaa ilman, että tietoja tarvitsee lähettää pilveen.

”Samaa yhteistyön periaatetta voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös laitteita edustaviin agentteihin: esimerkiksi älykodin järjestelmät, teollisuuden laitteet ja robotit voisivat koordinoida tehtäviä paikallisesti. Slushissa esiteltävä demomme keskittyy kahden paikallisen agentin väliseen yhteistyöhön”, Saarnio jatkaa.

Tietoa Jollasta

Jolla on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Jolla-mobiililaitteita sekä paikalliseen tekoälyyn perustuvia Mind2-ratkaisuja. Yhtiön tuotteissa korostuvat käyttäjän omien tietojen hallinta, yksityisyys ja teknologinen riippumattomuus.

Haastattelupyynnöt & lisätietoa: press@jolla.com