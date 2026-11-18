Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen tarkkailuohjelmaa päivitetään
18.11.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirastossa on vireillä Keminmaassa sijaitsevan Kemin kaivoksen tarkkailuohjelmaesitys.
Lupa- ja valvontavirasto on 19.5.2026 antamallaan lupapäätöksellä 233/2026 määrännyt Outokumpu Chrome Oy:n toimittamaan päätöksessä edellyttämät täydennykset sisältävä kaivoksen toimintaa sekä toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia koskeva yksityiskohtainen tarkkailuohjelma valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Yhtiö haki ja sai Lupa- ja valvontavirastolta lisäaikaa tarkkailuohjelmaesityksen toimittamiselle 30.9.2026 saakka. Outokumpu Chrome Oy on toimittanut tarkkailuohjelmaesityksen Lupa- ja valvontavirastolle 30.9.2026.
Tarkkailuohjelmaesitys liitteineen on nähtävillä 18.11.–31.12.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Lisäksi kuulutus on julkaistu Keminmaan kunnan verkkosivuilla. Kuulutusasiakirjasta löytyvät ohjeet muistutuksen tekemistä varten.
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Yhteyshenkilöt
Elisa KyllönenylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 255 075etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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