Investoinnit sähköjärjestelmän joustavuuteen kasvussa
18.11.2026 09:15:28 EET | Energiateollisuus ry | Tiedote
Kasvavat investoinnit joustavaan sähköntuotantoon, sähkövarastoihin ja kulutukseen osoittavat, että markkinat löytävät ratkaisuja sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen.
Sähkön hintavaihtelu on yleistynyt sääriippuvaisen sähköntuotannon kasvun myötä. Hintavaihtelu ohjaa markkinoita löytämään tehokkaita joustoratkaisuja, joilla sähköjärjestelmän tasapaino voidaan varmistaa. Tämä näkyy muun muassa joustavaan sähköntuotantoon, varastoihin ja kulutukseen kohdistuvissa investointihankkeissa, joiden määrä on kasvussa.
Esimerkiksi joustavan sähköntuotannon hankkeita, kuten kaasumoottoreita ja -turbiineja sekä pumppuvoimaa, on suunnitteilla tai valmiina jo yhteensä 2 500 megawatin edestä. Akkuvarastoja on tällä hetkellä käytössä 1 600 MW ja suunnitteilla 12 000 MW. Sähkökattiloiden yhteenlaskettu teho on tulevan talven aikana jo noin 3 000 MW.
Akut mahdollistavat edullisen sähkön hyödyntämisen toisena ajankohtana, ja sähkökattilat edullisen sähkön muuntamisen lämmöksi.
”Sähkön hintavaihtelut kannattaa nähdä mahdollisuutena, ei ongelmana”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
”Vaihteleva hinta on tehokas ohjauskeino sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Markkinat kyllä löytävät joustoratkaisuja, kunhan saavat toimia vapaasti”, Leskelä jatkaa.
Jos sähköjärjestelmässä ei ole riittävästi joustokykyä, näkyy se korkeampana sähkön hintana.
Hinta voi nousta myös, jos sähkön kulutus kasvaa eikä uutta sähköntuotantoa rakenneta. Sähkön kokonaiskäyttö Suomessa on ollut jo pitkään tasaista, mutta nyt käytön määrä voi vihdoin lähteä kasvuun. Syyt löytyvät lämmityksen, liikenteen ja energiaintensiivisen teollisuuden sähköistymisestä sekä datatalouden kasvusta.
Leskelän mukaan energia-alalla on kyky vastata kasvavaan kysyntään.
”Sähkön hintataso ei merkittävästi muutu kysynnän kasvaessa, kunhan investointiedellytykset tuotantoon ja verkkoihin ovat olemassa, eivätkä investoinnit viivästy. Viivettä voisivat aiheuttaa kaavoituksen ja luvituksen hitaus tai odottamattomat muutokset lainsäädännössä”, Leskelä sanoo.
Jukka Leskelä puhui energiamurroksen etenemisestä Puhdas siirtymä 360 ° -tilaisuudessa 18. marraskuuta Helsingissä. Energiateollisuuden verkkosivuilla on julkaistu aineisto, jossa kuvataan energiamurroksen tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Aineistoa päivitetään säännöllisesti.
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Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
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Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
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