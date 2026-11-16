Satakunnassa on kirjattu 17 petovahinkoa – yleisin vahingonaiheuttaja on karhu
18.11.2026 09:53:45 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Suurpedon aiheuttamasta vahingosta viljelyksille, eläimelle tai irtaimistolle voi saada korvauksen. Satakunnan kuntien maaseutupalveluihin on saapunut tänä vuonna 17 ilmoitusta petovahingoista. Niistä 8 on karhun, 5 suden ja 4 ilveksen aiheuttamaa.
Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on käsitelty tänä vuonna kuusi petovahingon korvaushakemusta.
– Karhut ovat painineet suurpaalien kanssa ja kynsineet niitä rikki. Mehiläispesistä karhut ovat varastaneet hunajan ja rikkoneet samalla tarhaajien pesiä. Sudet taas ovat vahingoittaneet metsästyskoiraa ja lampaita, maaseutupäällikkö Mika Ruissalo Porin maaseutupalveluista kertoo.
Ruissalon mukaan ilmoitetut vahingot ovat olleet tavanomaisia. Vahinkojen määrä vaihtelee vuosittain. Viime vuonna Satakunnassa haettiin korvausta yhteensä 34 vahinkoon ja sitä edellisenä vuonna 2024 taas 15 vahinkoon.
– Vuonna 2000 petovahinkoja ei ollut meidän alueellamme ollenkaan. Siihen verrattuna vahingot ovat yleistyneet. Tähän asti karhutuhot ovat olleet Porin seudulla yleisimpiä, mutta ainakin tänä vuonna sudet ovat aiheuttaneet enemmän vahinkoa, Ruissalo toteaa.
Ota yhteyttä maaseutupalveluihin viipymättä
Suurpedon aiheuttamasta viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingosta voi saada korvauksen. Tärkeintä on ilmoittaa tuhosta kunnan maaseutupalveluihin mahdollisimman pian, sillä maaseutuelinkeinoviranomainen tulee paikan päälle toteamaan ja arvioimaan vahingon. Myös riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö arvioi tilanteen.
– Vahinkoja ei saa korjata, esimerkiksi kuolleita eläimiä tai paaleja ei kannata siirtää ennen kuin olemme käyneet paikan päällä, Ruissalo neuvoo.
Ilmoituksen voi tehdä soittamalla, lomakkeella tai Vipu-palvelussa.
Petoaitojen rakentamiseen voi saada tukea
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ryhmäpäällikkö Teija Nielsen kertoo, että laitumella olevat kotieläimet, erityisesti lampaat, voivat olla alttiita suurpetojen aiheuttamille vahingoille.
Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukseen sisältyvän alueen petoaitaan voi saada EU:n maaseuturahoituksen tuen yksivuotisena peruskunnostustoimenpiteenä. Myös elinvoimakeskuksen toteuttamassa Helmi-ohjelmassa kunnostetaan perinnebiotooppeja ja rakennetaan lampaille aitauksia, joissa huomioidaan petoturvallisuus.
Lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää perustellun hakemuksen pohjalta materiaalit sähköistettyyn suurpetoaitaan, jolla elinkeinonharjoittaja suojaa viljeltyjä laitumia. Myös mehiläistarhaaja voi tilata materiaaleja pesien suojaamiseen.
Lisätietoa:
- Suurpedon aiheuttamaan vahinkoon voidaan myöntää korvausta.
- Kun havaitset vahingon, ota viipymättä yhteyttä kuntasi maaseutupalveluihin. Voit tehdä ilmoituksen soittamalla, lomakkeella tai Vipu-palvelussa.
- Maaseutuelinkeinoviranomainen tulee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.
- Satakunnassa maaseutupalveluita tuottaa neljä yhteistoiminta-aluetta: Rauman seudun maaseutupalvelut, Porin maaseutupalvelut, Kankaanpään maaseutupalvelut ja Huittisten maaseutupalvelut. Ota yhteyttä sen alueen maaseutupalveluihin, jossa vahinko tapahtuu.
- Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen käsittelee korvaushakemukset ja Ruokavirasto maksaa korvaukset.
Yhteystiedot
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
- Teija Nielsen, ryhmäpäällikkö, 0295 022 624
Porin maaseutupalvelut
- Mika Ruissalo, maaseutupäällikkö, 0400 611 707
Kankaanpään maaseutupalvelut
- Veli-Jukka Johansson, maaseutupäällikkö, 044 577 2484
Rauman seudun maaseutupalvelut
- Mikko Suominen, maaseutupäällikkö, 044 422 4012
Huittisten maaseutupalvelut
- Heli Varpula, maaseutupäällikkö, 044 5604219
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teija NielsenMaaseutuyksikkö: tuotantotuet ja sopimuksetPuh:+358 295 022 624teija.nielsen@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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