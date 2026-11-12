Nostot medialle 23.–27.11.2026 | Ilmastopäätösten vaikutukset ulottuvat vuosisatojen päähän. Syke pyytää havaintoja öljyyntyneistä linnuista.
19.11.2026 14:27:35 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
To 19.11. | Uutinen
Nyt tehtävien ilmastopäätösten vaikutukset voivat ulottua vuosituhansien päähän
Kansainvälinen tutkijaryhmä nostaa tänään Nature Communications -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissaan esiin kryosfäärin – eli jäätiköiden, mannerjäätiköiden, merijään, lumipeitteen ja ikiroudan – muutosten merkityksen.
Lisääntynyt tieto kryosfäärin muutoksista ei vieläkään heijastu riittävästi ilmastohallintaan, vaikka niiden seuraukset ulottuvat paljon napa- ja vuoristoalueita laajemmalle ja voivat kestää jopa vuosituhansia.
”Tänään tehdyt päätökset voivat vaikuttaa merenpintaan, vesiturvallisuuteen, ekosysteemeihin ja infrastruktuuriin vuosisatojen ajan. Ilmastohallinnassa on opittava tunnistamaan nämä erilaiset aikajänteet ja toimimaan niiden mukaisesti”, sanoo artikkelin pääkirjoittaja, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Letizia Tedesco.
”Keskeinen haaste on, että osaa kryosfäärin muutoksista ei pystytä peruuttamaan, ei poliittisten kausien eikä edes ihmisiän mittakaavassa.”
Lue lisää: Viiden vuoden ilmastositoumukset, tuhannen vuoden seuraukset: tutkijat vaativat ilmastopolitiikan uudelleenarviointia (syke.fi)
Artikkeli Nature Communications -tiedelehdessä:
Governing cryospheric risk beyond political timeframes
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Letizia Tedesco, puh. 029 525 1686, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi
To 19.11. | Tiedote
Öljyvahingon torjunnan yhteydessä Suomenlinnasta on löytynyt kuolleita lintuja
Viime viikolla alkanut öljyntorjunta Helsingin Suomenlinnan rannoilla jatkuu. Työtä jatketaan viranomaisyhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen johdolla. Syke vastaa öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämisestä.
Kansalaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista öljyyntyneiden lintujen havainnoista Sykelle osoitteeseen likaantuneetlinnut@syke.fi. Uusista öljyhavainnoista rannoilla pyydetään ilmoittamaan Helsingin pelastuslaitokselle.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tiedottaa tilanteesta ja antaa tarkempia toimintaohjeita seuraavan kerran tänään torstaina 19.11. iltapäivän aikana.
Lisätietoja ja haastattelut öljyvahingosta lintuihin ja eläimiin liittyen:
- Tutkija Aili Jukarainen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1549
- Erikoissuunnittelija Markku Mikkola, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1429
- viestintäpäällikkö Aino Laine, p. 029 525 2138, Suomen ympäristökeskus
s-postit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Öljytorjuntatilanteen johto: Helsingin pelastuslaitos, päivystävä palomestari p. 09 310 30130
To 19.11. | Uutinen
Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksiin liittyvät päätökset vuonna 2025
Syken tuore selvitys nostaa esiin uuden suunnan: kestävä riskinhallinta ja maa-ainesten hyödyntäminen näkyvät kirjauksina viranomaispäätöksissä entistä vahvemmin.
Lue lisää: Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen on vakiintunut osaksi alueiden käytön muutosta ja rakentamista(syke.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Henna Jylhä, puh. 029 525 2050, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ma 23.11. | Uutinen
F-kaasurajoitukset kiristyvät jälleen vuoden 2027 alussa
Uudet vaatimukset ohjaavat kohti ilmastoystävällisempiä nesteenjäähdyttimiä, ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja. Tavoitteena on vähentää voimakkaasti ilmastoa lämmittävien F-kaasujen käyttöä laitteiden kylmäaineina.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: f-gas@syke.fi
Huomasitko jo tämän?
Ma 16.11. | Uutinen
Pohjavesien vuosirytmi on muuttunut 50 vuodessa – kuivuuteen on varauduttava uudella tavalla
Talvella pohjavettä voi olla runsaasti, mutta riittääkö sitä vielä kesällä?
Pohjavesien vuosirytmi on muuttunut 50 vuodessa. Keväinen täydentyminen tapahtuu aiemmin ja pohjavesien laskukausi kestää pidempään. Kuivuusriski voi lisääntyä etenkin Etelä- ja Lounais-Suomessa, missä pohjavesialueet ovat suhteellisen pieniä ja veden kysyntä suurta.
Tutkimuksen mukaan kuivuuteen varautumisessa tarvitaan ajantasaista seurantaa ja paikallista tietoa siitä, milloin vedenottoa on tarpeen rajoittaa ja miten veden saanti turvataan pitkän kuivuuden aikana.
Pohjavesien muuttuva vuosirytmi on huomioitava kuivuuteen varautumisessa (syke.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava asiantuntija Lauri Ahopelto, puh. 029 525 1342, hydreologi Mira Tammelin, puh. 029 525 2144, tutkimusprofessori Anna-Kaisa Ronkanen, puh. 029 525 1216 ja väitöskirjatutkija Pietari Pöykkö, pietari.poykko@oulu.fi
Sähköpostit etunimi.sukunimi@syke.fi
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
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On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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