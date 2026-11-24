Ikonisesta Pulmuset-sarjasta suomalainen versio – päärooleissa Joonas Nordman ja Niina Lahtinen
24.11.2026 10:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
80-luvun lopusta vuoteen 1997 asti esitetty ikoninen Pulmuset palaa ruutuihin – tällä kertaa suomalaisena versiona. Sarjan kuvaukset alkavat tammikuussa.
Pulmuset on nopeasanainen ja räävitön komediasarja Pirkkalassa asuvasta hyvin tavallisesta Pulmusten perheestä, jossa asioista puhutaan harvinaisen suoraan. Sarjan päänäyttelijöinä eli Pulmusten perheenä nähdään Joonas Nordman, Niina Lahtinen, Elina Kanerva ja Ukko Nieminen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Mikko Töyssy ja Elsa Saisio.
Sarjan käsikirjoituksen adaptaation ovat tehneet Joonas Nordman, Niina Lahtinen ja Niklas Lindgren. Ohjaajana toimii Antti Tuomas Heikkinen. Sarjan tuottaa Mediawan Finland, tuottajana Erna Aalto. Vastaavina tuottajina Mediawanilta toimivat Ella Piesala ja Jussi Lipponen, Nelonen Medialta Jukka Saharinen.
Pulmuset tehdään yhteistyössä Maskun Kalustetalon kanssa. Sarja kuvataan liveyleisön edessä Tampereen seudulla.
Pulmuset perustuu Married with Children -sarjaan, jonka ovat luoneet Ron Leavitt ja Michael G Moye. Formaatti on lisenssioitu Sony Pictures Televisionilta.
– Pulmuset on todellinen komediaklassikko, joten on hienoa saada näin ikoninen sarja nyt kotimaisena versiona Ruutuun. Säilytämme alkuperäisen sarjan rohkean ja suorasukaisen hengen, mutta samalla teemme Pulmusista aidosti suomalaisen komedian, joka on kiinni tässä hetkessä. Tärkeintä on kuitenkin tehdä naurettavan hauska sarja, jossa mukana on joukko suomalaisen komedian kärkinimiä, Nelonen Median johtaja Ville Toivonen sanoo.
Pulmuset alkaa Ruudussa keväällä 2027.
Pulmusissa näyttelevät:
Joonas Nordman
Joonas Nordman (s.1986) on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja sekä Suomen tunnetuin porilainen. Joonas aloitti uransa stand up -koomikkona, ja hänet on sittemmin nähty lukuisissa television komediasarjoissa ja viihdeohjelmissa, kuten Putous, Siskonpeti, Pelimies, Joonas Nordman Show, Aikuiset, Rakkaat lapset ja Tämä on tämä.
Niina Lahtinen
Niina Lahtinen on käsikirjoittaja ja näyttelijä, joka on tuttu monista palkituista tv-ohjelmista: Siskonpeti, Putous sekä Hyvät ja huonot uutiset. Tällä hetkellä hän esiintyy viikoittaisissa ohjelmissa Kovan viikon ilta sekä Jarkko Tammisen maailma, joita molempia hän myös käsikirjoittaa. Viime vuosina Niina on ansioitunut teatterin puolella loppuunmyydyillä näytelmillään Kotijoukot, Opehuone ja Jagellonica. Niina juontaa Paula Norosen kanssa yhtä Suomen suosituimmista podcasteista, Joko saa luovuttaa?
Elina Kanerva
Elina Kanerva on 28-vuotias Helsingissä asuva näyttelijä, joka valmistuu ensi keväänä näyttelijäntaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Hänen viimeisimpiin roolitöihinsä kuuluu Milan rooli Ylen nuortensarjassa Luuserit. Elina on ollut myös mukana Ylen dokumenttisarjassa Teatterikorkea - Näyttämölle valitut 2, jossa heidän vuosikurssinsa opiskelua seurattiin vuoden ajan.
Ukko Nieminen
Ukko Nieminen on tamperelainen näyttelijänalku. Hän on esiintynyt Tampereen Työväen teatterin School of Rock -suurmusikaalissa Jamesin roolissa vuosina 2024-2025. Viime vuonna hän teki Turun kaupunginteatterissa Pugsley Addamsin roolin musikaalissa Addams Family. Ukko on aiemmin harrastanut usean vuoden ajan jalkapalloa, shakkia, teatteria ja kuoroa sekä soittanut pianoa.
Elsa Saisio
Elsa Saisio on helsinkiläinen freelance-näyttelijä, joka valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2004. Elsa on tullut tutuksi niin television kansankomedioista kuin kansallisten päänäyttämöiden klassikkodraamoista. Vuonna 2025 Ruotsin SVT ja Disney+ julkaisivat draamakomediasarjan Whiskey on the Rocks, jossa hänellä oli naispäärooli. Elsan muita keskeisiä töitä ovat muun muassa päärooli elokuvassa Kaikki oikein sekä draamakomediasarjoissa Kevyttä yläpilveä ja Hymyä! ja komediasarjassa Kontio & Parmas. Saisio on esiintynyt paljon myös musikaaleissa ja laulukeikoilla sekä tehnyt runsaasti äänitöitä.
Mikko Töyssy
Mikko ”Tökä” Töyssy on suomalainen näyttelijä ja viihteen moniosaaja, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen MTV:n Putous-ohjelmasta. Televisiossa Töyssy on nähty muun muassa sarjoissa Modernit miehet, Vares, Syke ja Kontio & Parmas. Hän on myös esiintynyt elokuvissa Tuntematon sotilas, Spede, Punttikomedia ja Napapiirin sankarit 4. Töyssy valmistui Suomen Teatteriopistosta vuonna 2009. Hän on työskennellyt Hämeenlinnan kaupunginteatterissa vuosina 2013–2017 ja esiintynyt lukuisissa teatterituotannoissa eri puolilla Suomea. Taitavana laulajana tunnettu Mikko voitti Nelosen Tähdet, tähdet -kilpailun vuonna 2025. Parhaillaan hän on mukana Amazing Race Suomessa ystävänsä Jussi Tervaniemen kanssa.
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
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