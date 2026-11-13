Remontoitu S-market Iisalmi tarjoaa perjantaina kakkukahvit – remontissa toteutettiin useita asiakastoiveita
18.11.2026 09:26:21 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
PeeÄssällä on poikkeuksellisen paljon uutta tarjolla asiakasomistajilleen Iisalmessa. Kivirannassa sijaitseva S-market Iisalmi viettää remonttiavajaisiaan 20.11. ja 26. päivä avataan kokonaan uusi S-market Pohjolankatu.
S-market Iisalmen remonttiavajaisia vietetään 20. marraskuuta klo 10–15 osoitteessa Kivirannantie 2.
Entinen S-market Kiviranta, nykyinen S-market Iisalmi on täysin remontoitu ja valmis palvelemaan asiakkaitaan jälleen täydellä teholla. Mittavin osa vuoden 2026 remonttia on ollut kylmälaiteuudistus.
– Uudet hiilidioksidilla jäähdytettävät kylmälaitteet vastaavat nykypäivän EU:n asettamia standardeja ja rasittavat vähemmän luontoa. Vaihdoksen yhteydessä olemme pystyneet laajentamaan pakasteiden valikoimaa ja ne ovat siirretty toiveiden mukaisesti lähemmäs kassa-aluetta, kertoo PeeÄssän kenttäpäällikkö Joonas Marjanen.
Marjanen kertoo, että kaksikymmentä vuotta sitten toimintansa aloittaneen S-marketin asiakasmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. 2020-luvulla asiointi on kasvanut keskimäärin 5 % vuodessa.
– S-market Iisalmi on tärkeä kauppapaikka alueen asukkaille ja remontin myötä se pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmalla valikoimalla ja viihtyvyydellä.
Mittavan kylmälaiteuudistuksen lisäksi koko kaupan valikoimaa on päivitetty asiakastoiveiden mukaisesti. Kauppaan on tuotu uusi paistopiste, jonka yhteydessä on mahdollisuus kahvittelulle pienellä istuma-alueella. Paisto- ja kahvipisteelä on omatoiminen maksupääte, johon eväät voi maksaa suoraan.
Arjen sujuvat palvelut S-marketissa
S-market Iisalmessa on jo pitkään palveltu myymälässä käyvien asiakkaiden lisäksi ruoan verkkokaupan asiakkaita. S-kaupat-sovelluksella ja s-kaupat.fi -verkkosivun kautta ruoat voi tilata myymälänoudolla tai kotiovelle robolla ja tunnin toimituksella.
Myös paikan päällä asioiville arki on entistä sujuvampaa. Remontin yhteydessä pikakassa-aluetta laajennettiin ja selkeytettiin.
– Myymälä ja palvelut ovat nyt vimpan päälle kunnossa. S-marketin henkilökunnan palvelualttiudesta kertoo paljon se, että remontinkaan aikana asiakastyytyväisyys ei juurikaan laskenut tavallisesta tasosta, Marjanen kertoo.
– Äärimmäisen iso kiitos meidän asiakkaille jotka kärsivällisesti jaksoivat odottaa remontin valmistumiseen. Meidän osaava henkilökunta piti huolen siitä, että remontinkin aikana kaupassamme palvelu pelasi, kommentoi S-market Iisalmen päällikkö Anu Björn.
Yhteyshenkilöt
Joonas MarjanenKenttäpäällikköOsuuskauppa PeeÄssäPuh:0503486353joonas.marjanen@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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