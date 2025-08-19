N2:n kuusi yhtiötä ja 136 ammattilaista kattavat luovan suunnittelun, PR:n, sosiaalisen median, vaikuttajamarkkinoinnin, tekoälyn GEO-optimoinnin, markkinointiteknologioiden ja tapahtumasuunnittelun. N2 on tehnyt kaksinumeroista kasvua kolmatta vuotta putkeen, ja samalla asiakaskunta on kansainvälistynyt. Nimenmuutos N2 Helsingistä N2 Groupiksi vastaa tähän todellisuuteen. N2 Groupin kansainvälisiin asiakkaisiin lukeutuu muun muassa Fjällräven, Kempower, Kemppi, Kone, Lyko, Nokia, Roborock ja Wolt.

”Nimi on viimeinen asia, joka muuttuu. Olemme jo pitkään toimineet konsernina, jolta asiakas saa markkinoinnin koko kirjon yhdestä paikasta. Helsinki on edelleen kotimme, mutta se ei enää rajaa sitä, kenelle ja missä teemme töitä”, sanoo N2 Groupin toimitusjohtaja Sami Salmenkivi.

Asiakkaiden tarpeet eivät enää mahdu yhteen osaamisalueeseen

Kansainvälisen kasvun lisäksi konsernirakenteen tarve näkyy asiakkaiden muuttuvassa kysynnässä. N2 Group näkee kolmen trendin siirtyneen edelläkävijöiltä valtavirtaan.

Ensimmäinen trendi on se, että tekoälystä on tullut johtoryhmän asia. Tekoälytekemisen ja -tuotteiden ohella kasvaa nopeasti GEO-optimoinnin kysyntä. Yhä useampi hakee tietoa ostopäätöksen tueksi tekoälyltä, joten brändin on oltava mukana sen suosituksissa. Hyvä sijoitus hakutuloksissa ei enää riitä.

Toiseksi markkinoinnin suunnittelu alkaa yhä useammin somesta. Sosiaalinen media on suurelle osalle asiakkaista jo ykkösmedia. Tästä johtuen kysyntää on paljon creator-pohjaiselle social first -tekemiselle, mikä tarkoittaa, että ideat suunnitellaan alusta asti sosiaaliseen mediaan. Käytännössä tekeminen keskittyy sisällöntuottajien ja vaikuttajien ympärille.

N2 Groupin mukaan kolmas trendi on PR:n ja tapahtumien kysynnän kasvu. Yhtiön arvion mukaan yleisön huomiosta kilpaillaan yhä kovemmin, kun tekoäly tuottaa sisältöä aiempaa enemmän. Siksi brändit haluavat panostaa entistä enemmän ansaittuun näkyvyyteen, kuten mediassa saatuun huomioon, sekä kohtaamisiin kasvokkain. Tapahtumien halutaan myös tuottavan näkyvyyttä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa ja uutisissa vielä tapahtuman jälkeen.

”Yksikään näistä ei ratkea yhdellä osaamisella. Näkyvyys tekoälyn suosituksissa vaatii teknologiaa, sisältöä ja ansaittua mediaa, ja social first -idea tarvitsee rinnalleen tekijät, median ja usein tapahtuman. Siksi asiakas tarvitsee kumppanin, jossa nämä tekevät töitä yhdessä”, Salmenkivi sanoo.

Nimenmuutos ei vaikuta asiakassuhteisiin, sopimuksiin tai yhteyshenkilöihin. Konsernin yhtiöt jatkavat nykyisillä nimillään ja siirtyvät N2 Group -nimen alle. Uusi nimi on jo käytössä.