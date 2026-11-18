Uusi opas tukee lämmitysratkaisun valinnassa
18.11.2026 12:56:25 EET | Energiateollisuus ry | Tiedote
Lämmitysratkaisujen pohdintaan liittyy usein mielikuvia sekä yksinkertaistettuja mainosmaisia vertailuja, jotka eivät ole riittävä tietopohja päätöksenteolle. Motiva on julkaissut verkkosivuillaan uuden yhteistyössä valmistetun oppaan, joka auttaa taloyhtiöitä ja muita kiinteistönomistajia etenemään lämmitysjärjestelmän uudistamisessa suunnitelmallisesti ja faktoihin tukeutuen.
Uusi verkkoaineisto tarjoaa kiinteistöjen ja taloyhtiöiden päättäjille puolueetonta, luotettavaa tietoa sekä osoittaa, mitä näkökulmia lämmitysratkaisuja vertailtaessa kannattaa huomioida. Sisältö kattaa lämmitysjärjestelmän uudistamisen kaikki vaiheet aina uudistamistarpeen tunnistamisesta toteutukseen ja seurantaan asti.
Kiinteistön lämmitysjärjestelmän uudistaminen -verkkoaineistoon voi tutustua osoitteessa: motiva.fi/tietopankki/kiinteiston-lammitysratkaisun-uudistaminen/
Yhdessä valmisteltua sisältöä kaikkien käyttöön
Opas täydentää Motivan energianeuvonnan materiaaleja ja sisältö on vapaasti hyödynnettävissä tietoa tarvitseville.
"Aineisto soveltuu hyvin Motivan ohjaaviin ja opastaviin sisältöihin, joilla kiinteistöjen omistajia ja hallintoa autetaan ajoissa selvittämään lämmitystavan uudistukseen liittyviä vaiheita, vertailemaan omaan kiinteistöön sopivia lämmitysratkaisuja sekä etenemään hankkeessa hallitusti", asiantuntija Milja Aarni Motivasta sanoo.
Sisällön valmistelussa ovat olleet mukana Motivan lisäksi, Energiateollisuus ry, Paikallisvoima ry, Kaukolämpö ry, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry.
Tutustu oppaaseen ja valmistele kiinteistöllesi toimiva, energiatehokas ja tulevaisuuden tarpeisiin sopiva lämmitysratkaisu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Suur-UskiasiantuntijaEnergiateollisuus ryPuh:+358 44 300 1369paivi.suur-uski@energia.fi
Milja AarniasiantuntijaMotivaPuh:040 824 1711milja.aarni@motiva.fi
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