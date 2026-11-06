”Slush haluaa tehdä tapahtumasta vuosi vuodelta hieman vihreämmän. Siksi on hienoa päästä kertomaan, että laajennamme Slush-metsää tänä vuonna kolmella uudella alueella yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa”, kertoo Slushin operatiivinen johtaja Kasper Mäkelä.



”Tapahtuman järjestäminen vaatii valtavasti resursseja, ja haluamme kantaa siitä vastuun tavalla, joka sopii missioomme ja on merkityksellinen myös sidosryhmillemme. Metsien suojelu on meille konkreettinen tapa antaa jotain takaisin. Olemme olleet tyytyväisiä Luonnonperintösäätiön tapaan toimia metsien suojelussa ja siihen, miten säätiö on tukenut tavoitteitamme”, Mäkelä jatkaa.

Tänä vuonna suojellaan noin 15 hehtaarin laajuinen Puttous Kiuruvedellä Pohjois-Savossa. Metsä tunnetaan jylhistä korpikuusikoistaan, kallioistaan, puroistaan ja pitkästä paikallishistoriastaan. Alueen myyjä kertoo ihastuneensa paikkaan vuosikymmeniä sitten ja iloitsee nyt alueen pysyvästä suojelusta.

Toinen suojelukohde on niin ikään noin 15 hehtaarin laajuinen Mainua Kajaanissa Kainuussa. Mainuanjoen varressa sijaitsevalla alueella on muun muassa harvinaista tulvametsää, vanhaa kuusikkoa sekä rämettä. Mainuanjoessa tällä kohtaa sijaitseva Niskakoski saa metsän tulvimaan herkästi.



Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla suojeltava Yliaitaus täydentää puolestaan Muhosjoen arvokasta suojeluverkostoa. Noin kymmenen hehtaarin alueella on noin 650 metriä jokivartta, jonka metsissä ja kosteikoissa esiintyy monipuolisia luontoarvoja. Jokivarren metsiä muokkaavat muun muassa pohjavesivaikutteiset suot ja majavan toiminta.

”Slush-metsä ei ole pelkästään positiivinen ilmastoteko, vaan paljon enemmän. Nämä alueet ovat luonnon aarreaittoja, joissa metsälajisto, purot, suot ja jokivarsiluonto voivat säilyä ja kehittyä myös tulevaisuudessa. On hienoa suojella metsiä yhdessä Slushin ja muiden vastuullisten toimijoiden kanssa. Jokainen lahjoitus auttaa hankkimaan lisää arvokkaita metsiä pysyvään suojeluun”, sanoo Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.

Luonnonperintösäätiö tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden osallistua suomalaisten ikimetsien suojeluun lahjoittamalla suoraan uusien metsäkohteiden hankintaan. Slush-metsä on hieno esimerkki yhteistyön voimasta luonnonsuojelussa.