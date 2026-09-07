Kymenlaakson Sähköverkon verkkopalveluhinnat nousevat 1.1.2027
18.11.2026 14:40:58 EET | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote
Kymenlaakson Sähköverkon verolliset verkkopalveluhinnat nousevat tammikuun 2027 alusta keskimäärin 3,0 prosentilla.
Hinnankorotuksen taustalla ovat mm. kantaverkkomaksujen sekä sähköverkon kunnossapito- ja rakennuskustannusten nousu. Toimitusvarmuusinvestoinnit sekä puhtaan siirtymän vaatimien sähköverkkomuutosten investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi, ja kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa.
Hinnankorotuksella mahdollistetaan jakeluverkkomme ylläpitäminen ja kehittäminen sekä varmistetaan turvallinen ja luotettava sähkönsiirto myös tulevaisuudessa. Edellinen hinnankorotus on tehty vuonna 2024.
Hinnanmuutoksen vaikutukset asiakkaille
Hinnankorotuksen vaikutus on kerrostalossa asuvalle asiakkaalle noin 90 senttiä kuukaudessa, rivitaloasiakkaalle noin 1,5 euroa kuukaudessa ja omakotitaloasukkaalle, jolla on sähkölämmitys, vaikutus on noin 2,8 euroa kuukaudessa.
Sähkön verkkopalveluhintaan sisältyvät kaikki palvelut, jotka liittyvät sähkön siirtämiseen sähköä tuottavilta voimalaitoksilta asiakkaan käyttöpaikalle. Hinta sisältää myös mm. sähkönkulutuksen mittauspalvelut, sähköverkon kunnossapidon, vikatilanteiden korjauksen ja asiakaspalvelun. Verkkopalvelumaksun yhteydessä laskutetaan lisäksi sähkövero ja huoltovarmuusmaksu, jotka verkkoyhtiö tilittää valtiolle.
Tiedotamme muutoksesta asiakkaillemme ensisijaisesti sähköisesti
Uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2027. Tiedotamme asiakkaillemme verkkopalvelumaksujen hinnanmuutoksesta verkkopalveluehtojen mukaisesti ensisijaisesti sähköpostilla ja toissijaisesti kirjeellä. Suosittelemme asiakkaitamme tarkastamaan ja tarvittaessa päivittämään omat yhteystiedot Oma KSOY -palvelussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni PylvänäinenToimitusjohtajaKymenlaakson Sähköverkko OyPuh:05 7780 101Puh:040 554 5179jouni.pylvanainen@ksoy.fi
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Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.
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